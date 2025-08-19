Právní cenzura neobstojí: o Albertově krutosti se mluví dál
19. 8. 2025
Městský soud v Praze dnes nepravomocně vyhověl části žaloby supermarketu Albert a zakázal některá slovní spojení z kampaně Albertova krutost. Zároveň ale nezpochybnil, že v kampani zveřejněné záběry z chovů, odkud Albert odebírá kuřata, jsou pravé. Podle Obránců zvířat nemůže rozsudek u odvolacích soudů obstát a kauzu tak čeká dlouhá soudní tahanice, zatímco Albertova kuřata budou dále zbytečně trpět způsobem, který Albert již doma v Holandsku a Belgii dávno netoleruje.
„Albertovi drazí advokáti mohou slavit první gól ve své právní hře, zatímco Albertova bezbranná kuřata dále trpí v přecpaných halách – zraněná, nemocná a popálená od výkalů. Ze strany Alberta jsme zatím svědky jen vykrucování, právních kliček a popírání vědeckého poznání. Je nám líto, že Albert místo zlepšení podmínek pro zvířata investuje do těchto právních tahanic,“ říká mluvčí spolku OBRAZ – Obránci zvířat Pavel Buršík. „Každá koruna na advokáty je korunou, kterou mohl dát na zajištění lepších podmínek pro kuřata, která ve svých supermarketech nabízí.“ Rozsudek, který není pravomocný, zakazuje hovořit o tom, že Albertova kuřata mají popáleniny, jsou zraněná, nemocná, vyděšená, nebo například říkat i jen to, že trpí. Spolek se navíc podle rozsudku musí omluvit a sponzorovat příspěvky s omluvou na sociálních sítích. Soud nicméně potvrdil autenticitu záběrů z českých velkochovů. OBRAZ pokračuje v kampani beze změn klíčových sdělení a očekává, že odvolací soud toto omezení zruší. Záběry zveřejněné v kampani ukazují utrpení kuřat ve velkochovech, odkud Albert odebírá maso – živoří tam v halách bez přirozeného světla, a tísní se po desetitisících na jednom místě. Šlechtěná na extrémně rychlý růst trpí bolestivými deformacemi nohou, dýchacími potížemi a mnohdy umírají na srdeční selhání. Kvůli váze, kterou jejich kostra nezvládá unést, často celé dny jen sedí na podestýlce nasáklé výkaly, což jim způsobuje bolestivé popáleniny kůže od čpavku. Průměrný život takového kuřete trvá jen asi měsíc – a celý jej stráví v podmínkách, které nesplňují ani základní potřeby. Kampaň Albertova krutost dlouhodobě upozorňuje, že Albert v Česku odmítá přijmout Evropský závazek pro kuřata (European Chicken Commitment - ECC), který by zajistil zdravější plemena kuřat, více prostoru pro kuřata, obohacení chovů a přirozené denní světlo. Přitom Albertovy pobočky v Belgii či Nizozemsku podobný závazek splnily – přešlechtěná „rychlokuřata“ tam už z pultů nadobro zmizela. Advokát spolku Obránci zvířat, Daniel Cao, uvedl: „Soud prvního stupně připustil, že zveřejněné záběry z chovů jsou pravé a mohou se v kampani proti supermarketu používat. Zároveň ale zakazuje hovořit o krutosti, utrpení a nemocích - i když to na těch videozáběrech přece každý musí vidět. Ve světle judikatury Ústavního soudu takové omezení svobody projevu nemůže obstát. Jsem přesvědčen, že odvolací soud toto rozhodnutí zruší.“ „Stále je čas na změnu kurzu. Vyzýváme Albert, aby zanechal nesmyslných žalob a namísto toho začal seriózně jednat o tom, jak svým kuřatům zajistit důstojné podmínky, tak jako to již udělal doma v Nizozemsku a Belgii. Dvojí kvalita totiž negativně dopadá nejen na české zákazníky, ale především na trýzněná česká kuřata,“ uzavírá Buršík z Obránců zvířat. Jako reakce na dnešní rozsudek se ve středu 20. 8. od 14 hodin uskuteční happening v dolní části Václavského náměstí ve formě výstavy „Albertova krutost pod lupou“.
