Trump domlouvá schůzku Zelenského s Putinem, zatímco evropští lídři tlačí na bezpečnostní záruky ze strany USA
19. 8. 2025
Moskva zatím nepotvrdila schůzku po dni intenzivní diplomacie v Bílém domě s evropskými lídry
Vladimir Putin souhlasil s osobním setkáním s Volodymyrem Zelenským, aby projednali mírovou dohodu na Ukrajině, podle Donalda Trumpa a evropských lídrů, ačkoli Moskva schůzku nepotvrdila.
„Na závěr jednání jsem zavolal prezidentu Putinovi a zahájil přípravy na setkání prezidenta Putina a prezidenta Zelenského na místě, které bude ještě určeno,“ napsal Trump na své platformě Truth Social a dodal, že následovat bude trojstranné setkání za účasti amerického prezidenta.
Britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz zdánlivě potvrdili tuto schůzku. Merz novinářům řekl: „Americký prezident hovořil s ruským prezidentem po telefonu a dohodli se, že do dvou týdnů se uskuteční schůzka ruského prezidenta a ukrajinského prezidenta.“
Kancléř však varoval: „Nevíme, zda ruský prezident bude mít odvahu se takového summitu zúčastnit. Proto je třeba ho přesvědčit.“
Putin podle ruské agentury Tass během telefonického rozhovoru s Trumpem uvedl, že je otevřen „myšlence“ přímých rozhovorů s Ukrajinou, ale setkání nebylo potvrzeno.
Zelenskyj dříve uvedl, že Ukrajina je připravena setkat se s Ruskem v „jakékoli formě“ a že územní otázky budou projednány na bilaterální úrovni s ruským prezidentem.
Pondělní schůzka se konala poté, co se Trump setkal s Putinem v Anchorage a uvedl, že nyní je na Zelenském, aby souhlasil s ústupky, které podle něj mohou ukončit válku. Někteří komentátoři to považovali za snahu o omezení škod poté, co se Trump zjevně nechal ovlivnit Putinem a začal opakovat jeho argumenty.
Trump, který teprve minulý týden varoval Rusko před „velmi vážnými důsledky“, pokud Putin nesouhlasí s zastavením bojů, dal jasně najevo, že změnil svůj postoj.
Trump přivítal Zelenského na narychlo svolané schůzce v Oválné pracovně a zmínil další konflikty, které podle svých slov ukončil. Novinářům řekl: „Nemyslím si, že je potřeba příměří. Podívejte se na šest dohod, které jsem letos uzavřel. Všechny se týkaly válek – a já jsem žádné příměří neuzavřel.“
Uvedl však, že USA pomohou zaručit bezpečnost Ukrajiny – což Kyjev dlouhodobě považuje za nezbytnou podmínku trvalého míru. Trump řekl: „Pokud jde o bezpečnost, bude poskytnuta velká pomoc.“ Americký prezident však dal jasně najevo, že se očekává, že břemeno ponesou evropské země, a dodal: „Jsou první linií obrany, protože jsou tam. Ale my jim pomůžeme.“
Ukrajinský prezident uvedl, že jeho země nabídla v rámci bezpečnostních záruk nákup amerických zbraní v hodnotě 90 miliard dolarů, „které zahrnují především letadla a systémy protivzdušné obrany“. „Skutečně existuje balík s našimi návrhy v hodnotě 90 miliard dolarů,“ řekl Zelenskyj. „A máme dohody s americkým prezidentem, že jakmile se otevře náš export, koupí ukrajinské drony. To je pro nás důležité.“
Po setkání s lídry Německa, Británie, Francie, Itálie, Finska, Evropské unie a NATO Trump na své platformě Truth Social napsal, že se diskutovalo o bezpečnostních zárukách a „o tom, jaké záruky poskytnou evropské země v koordinaci se Spojenými státy americkými“.
Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že jednání nezahrnovala předání území Kyjeva Rusku.
Trumpova první konverzace se Zelenským proběhla hladčeji než jejich první setkání v Oválné pracovně před šesti měsíci, kdy ukrajinský vůdce byl přepaden a pokárán Trumpem a viceprezidentem JD Vancem.
Tentokrát, nepochybně k úlevě evropských lídrů, Zelenskyj Trumpovi srdečně poděkoval za pozvání a oba si dokonce vyměnili vtipné poznámky, zatímco Vance mlčel.
Trump, který seděl ve východní místnosti se Starmerem a dalšími evropskými lídry, přiznal: „Všichni bychom samozřejmě upřednostnili okamžité příměří, zatímco budeme pracovat na trvalém míru. Možná se něco takového může stát. V tuto chvíli se to však neděje.“
Někteří evropští spojenci však odmítli přijmout porážku v této otázce, protože si uvědomují, že absence příměří dává Putinovi více času na vedení jeho agresivní války. V pondělí Ukrajina oznámila, že při ruských útocích na velká města zahynulo nejméně 10 lidí, včetně batolete a jeho 16letého bratra v Charkově.
Merz trval na tom, že „všichni bychom rádi viděli příměří“ a nedokáže si představit, že by se další schůzka konala bez něj.
„Pracujme na tom a zkusme vyvinout tlak na Rusko – protože důvěryhodnost našich dnešních snah závisí alespoň na příměří od začátku seriózních jednání,“ řekl Merz. Macron také podpořil myšlenku „příměří“ jako „nutnosti“.
Trump zůstal nepohnutý a navrhl, že to nechá na Zelenském a Putinovi: „No, necháme prezidenta, ať si s prezidentem promluví, a uvidíme, jak to dopadne.“ Dodal: „A znovu opakuji, že v šesti válkách, které jsem urovnal, jsem neměl příměří.“
Americký prezident řekl svým kolegům: „Musíme také diskutovat o možné výměně území s ohledem na současnou linii kontaktu – tedy válečnou zónu.“
Uvedl však také, že Putin souhlasil s tím, že součástí jakékoli mírové dohody budou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu.
Trump řekl: „Prezident Putin učinil velmi významný krok, když souhlasil, že Rusko přijme bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, a to je jeden z klíčových bodů, který musíme zvážit, a budeme o tom jednat u jednacího stolu, včetně toho, kdo bude konkrétně co dělat.“
Několik lídrů zdůraznilo význam bezpečnostních záruk, které mají odradit Rusko od dalšího útoku. Macron řekl: „První z nich je jasně důvěryhodná ukrajinská armáda na příští roky a desetiletí.“ Evropa také jasně vyjádřila, že ponese „svůj spravedlivý podíl“ na břemenu, řekl, „takže se na to můžete spolehnout, protože můžeme pokračovat.“
Giorgia Meloni, italská premiérka, řekla: „Budeme hovořit o mnoha důležitých tématech. Prvním z nich jsou bezpečnostní záruky, jak zajistit, aby se to neopakovalo, což je předpokladem každého druhu míru.“
Na otázku novináře, zda by neuzavření dohody znamenalo „konec cesty“ pro podporu USA Ukrajině, Trump odpověděl, že „to nikdy není konec cesty. Lidé jsou zabíjeni a my tomu chceme zabránit.“
Trump dodal: „Zajistíme, aby pokud bude mír, byl dlouhodobý... Nemluvíme o dvouletém míru, po kterém se znovu ocitneme v této chaotické situaci.“
Zelenskyj nastínil, co podle něj jeho země potřebuje, aby se cítila v bezpečí, včetně „silné ukrajinské armády“ prostřednictvím prodeje zbraní a výcviku. Druhá část, řekl, bude záviset na výsledku pondělních rozhovorů a na zárukách, které budou moci válkou zmítané zemi nabídnout země Evropské unie, NATO a USA.
Trump vyloučil vyslání amerických vojáků na Ukrajinu, ale poznamenal, že to bude předmětem diskuse s evropskými lídry. Součástí Zelenského charismatické ofenzivy bylo předání dopisu od jeho manželky Oleny Zelenské pro Trumpovu manželku Melanii, která o víkendu napsala Putinovi a vyzvala ho, aby vzal v úvahu děti postižené válkou.
V ostrém kontrastu s únorovou nevraživostí se objevily i veselejší momenty. Brian Glenn, televizní reportér podporující Trumpa, řekl Zelenskému, že „v tom obleku vypadáte skvěle“. Glenn se ukrajinského prezidenta při jeho poslední návštěvě Oválné pracovny zeptal na jeho oblečení, čímž naznačil, že jeho neformální oděv je neuctivý.
Trump se vložil do rozhovoru a řekl: „To jsem řekl taky.“ Poté se obrátil na Zelenského a řekl: „To je ten, kdo vás minule napadl.“
