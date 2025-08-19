Britské supermarkety zastavily dodávky z prasečí farmy v Lincolnshire kvůli videozáznamům týrání zvířat
19. 8. 2025
Tesco, Asda, Sainsbury's a Morrisons uvedly, že „okamžitě“ pozastavily dodávky z farmy Somerby Top Farm poté, co pracovníci kopali selata
Tři největší britské supermarkety pozastavily dodávky z prasečí farmy v hrabství Lincolnshire poté, co se objevily záběry natočené tajně organizací na ochranu zvířat, které podle všeho ukazují pracovníky, jak kopou selata a bijí je deskami a pádly.
Záběry také naznačují, že zraněná prasata s otevřenými ranami byla nacpána do ohrad pokrytých výkaly, přičemž některá z nich byla chromá a svíjela se bolestí.
Tesco, Asda, Sainsbury's a Morrisons uvedly, že „okamžitě“ pozastavily dodávky z farmy Somerby Top Farm poté, co se o záběrech dozvěděly. (To se nestane v České republice!)
Farma byla koncem roku 2023 koupena britským největším dodavatelem vepřového masa Cranswick a v říjnu 2024 byla auditována a certifikována britským programem pro welfare zvířat a zajištění kvality potravin Red Tractor.
Organizace na ochranu práv zvířat Animal Justice Project (AJP) tvrdí, že natočila týrání mezi květnem 2024 a lednem 2025.
Tvrdí, že kamery skryté po celé farmě během tohoto období ukázaly, že při zákonem požadovaných kontrolách dobrého stavu zvířat byla často ignorována viditelná zranění a utrpení, jako například prase, které krvácelo z prasklé kýly, přičemž oficiální kontroly 1 000 prasat trvaly pouhých 90 sekund.
Podle deníku Mail on Sunday, který získal tajně natočené záběry, došlo k „několika zpackaným zabitím chromých selat“, která po zastřelení trpěla více než 30 sekund. Pracovníci rutinně „mlátili prasata deskami, pádly a pěstmi a záměrně mířili na oblasti jako čenich a oči“.
Jedno selátko, které „vykazovalo jasné známky extrémní bolesti“, bylo údajně ponecháno 33 hodin umírat, zatímco ostatní selata požírala jeho otevřenou ránu. „Neměl šanci uniknout tomu, že bude sežrán zaživa,“ řekl komentátor filmu zveřejněného na webových stránkách AJP a tvrdil, že pracovníci ignorovali kňučení prasete v agónii.
„Během natáčení byla farma Somerby Top [Farm] kontrolována organizací Red Tractor,“ uvedl komentátor. „Ovšem když jsme se o dva týdny později vrátili, našli jsme stejné otřesné podmínky.“
Red Tractor uvedl, že to nemůže ověřit, ale na „hluboce znepokojivé“ záběry reagoval „s okamžitou platností“ pozastavením certifikace farmy Somerby Top a postoupením případu vládnímu orgánu pro ochranu zvířat, Animal and Plant Health Agency.
Uvedli, že záběry byly organizaci Red Tractor předloženy teprve tento měsíc. „Toto zpoždění je znepokojivé a naznačuje, že tito aktivisté upřednostnili ideologii před ochranou zvířat. Red Tractor poskytuje bezplatnou anonymní službu pro oznamování podezření a aktivně vybízíme kohokoli, kdo má obavy, aby je nahlásil, abychom mohli okamžitě zahájit vyšetřování.“
Ve svém prohlášení společnost Cranswick uvedla, že zdraví a dobrý stav jejích prasat je „nejvyšší prioritou“ společnosti: „Jsme zděšeni, když vidíme nepřijatelné zacházení s prasaty na farmě Somerby Top Farm, které bylo historicky zaznamenáno a na které jsme byli upozorněni tento týden.“
Společnost dodala, že od května, kdy skryté záběry natočené AJP odhalily zjevné týrání na jiné z jejích farem, North Moor Farm, nainstalovala ve všech svých vnitřních chovech prasat kamerový systém, přijala pět nových pracovníků pro ochranu zvířat, přeškolila všechny své pracovníky na farmách a zadala nezávislou veterinární kontrolu všech svých farem.
Uvedla, že zahájila vyšetřování, jakmile AJP zveřejnila záběry: „Zaměstnanci, kteří se na tom podíleli, již ve společnosti nepracují.“
Diskuse