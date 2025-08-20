Rusopesimismus: Rozčarovaní konformisté současného Ruska
20. 8. 2025
Aaron Lea a Boruch Taskin, dva Izraelci ruského původu tvrdí, že existuje "rusopesimismus", a to z téměř stejného důvodu jako v Hongkongu vznikl "čínopesimismus". Ekonomika země vstoupila do období bez růstu a lidé nemohou očekávat, že by dosáhli toho, co očekávali.
Podle těchto dvou komentátorů postsovětské sny o stabilitě a prosperitě se rozpadly v prach, tváří v tvář únavě z válek a agresí vlastní země, ekonomické stagnaci. Postoje jsou nakonec zformovány do ironického odstupu, který vede k úplné atomizaci společnosti, což je zcela v souladu s kremelským modelem správy.
Rusopesimismus vzniká z totálního neofeudálního konformismu, predátorství elit, regionálního militarismu a rozšířeného oportunismu, který odpovídá globálním trendům post-růstové ekonomiky, ale je charakterizován supercynickým chováním celé populace.
A to, tvrdí Lea a Taskin, je zcela přirozeným způsobem "podkopávání režimu zevnitř", jakkoli si Kreml myslí, že z něj má prospěch kvůli atomizaci. Společnost je natolik rozdělená, že i její vnější podpora režimu odráží spíše řadu různých kalkulací než národní jednotu, kterou Putin předpokládá.
Co se děje v Rusku se podobá tomu, co se stalo, když Petr Veliký stvořil jeho "okno do Evropy", což byla akce, o níž sám řekl, že odráží skutečnost, že "my jsme Asiaté".
Dnešní rusopesimismus, říkají tito dva analytici, "není protestem proti této dichotomii ale její tiché přijetí v zemi, která dává přednost tomu, aby byla ve své podstatě asijská, ale snaží se napodobovat Evropu, když to přináší zisk". Snad by se dalo říci, že to, co Rusko nyní buduje, není "oknem do Evropy", ale "zrcadlem Asie, ve kterém se Rusové poznávají a s potěšením shlížejí".
Zdroj v ruštině: ZDE
