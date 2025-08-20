Německo vytvoří Radu národní bezpečnosti
20. 8. 2025
Pokud by plánovaná německá Rada národní bezpečnosti (NSR) existovala již dnes, kancléř Friedrich Merz by pravděpodobně nebyl jediným terčem kritiky za zastavení německých dodávek zbraní do Izraele kvůli situaci v Gaze.
"Rozhodnutí by pravděpodobně bylo učiněno s lepší přípravou a hlasování by bylo hladší," řekl DW Aylin Matl, bezpečnostní a obranný expert z Německé rady pro zahraniční vztahy (DGAP).
"Stažení německých sil z Afghánistánu by pravděpodobně nebylo tak chaotické, protože by bylo naplánováno a rozhodnuto v dřívější fázi."
Proč Německo zakládá NBR?
Asi 60 zemí světa má bezpečnostní výbory podobné tomu, který má být zřízen v Německu.
Na rozdíl od USA nebo Francie však tato německá rada nebude schopna činit bezpečnostní rozhodnutí jednostranně.
Přesto to německé vládě umožní jednat rozhodněji v dobách krize.
Dohoda o vytvoření NBR mezi německou koaliční vládou konzervativců (CDU/CSU) a sociálními demokraty (SPD) ukončila desetiletí diskusí.
Zčásti je to proto, že Německo bylo jen zřídka povoláváno, aby se ujalo vedoucí role v bezpečnostních otázkách, a proto si mohlo dovolit uvažovat pomaleji.
Koaliční vlády byly v posledních letech také často omezovány tím, že strany blokovaly určitá bezpečnostní opatření, což vyžadovalo efektivnější rozhodovací proces.
"Protože se Berlín často nedokázal rozhodnout, německá vláda se pravidelně zdržovala hlasování o klíčových evropských otázkách," řekl DW Philipp Rotmann z Global Public Policy Institute (GPPi).
To zase vyvolalo frustraci mezi evropskými partnery Německa. Podle Rotmanna je pro Německo klíčové rozhodovat se rychleji a rozhodněji k prosazování svých vlastních zájmů.
Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se to stalo jasnějším než kdy jindy.
"Německé koaliční vládě se podařilo vypracovat národní bezpečnostní strategii, ale nepodařilo se jí v tomto procesu vytvořit národní bezpečnostní radu," řekl Matl DW.
Nyní chce vláda konečně vzít tuto záležitost do svých rukou.
Koaliční dohoda zakotvila NBR, která je považována za oblíbený projekt kancléře Merze.
Plán je takový, že vláda rozhodne o zřízení nového orgánu na svém prvním zasedání kabinetu po letní přestávce na konci srpna.
Vládní zdroje říkají, že NBR má začít pracovat v říjnu.
Co bude NBR dělat?
Hlavním úkolem NBR bude shromažďovat a konsolidovat všechny relevantní informace a analýzy na jednom místě, aby bylo možné co nejrychleji rozhodovat.
NBR se bude pravidelně scházet a bude se také zabývat strategickým předpovídáním a plánováním.
To má pokračovat v tom, co si předchozí koaliční vláda – složená ze sociálních demokratů, svobodných demokratů a zelených – stanovila ve své národní bezpečnostní strategii.
Současná vláda si chce stanovit vlastní priority a dále rozvíjet tuto strategii zapojením "mozkových trustů" a pravidelným "zapojením národních bezpečnostních rad spojeneckých zemí", jak uvádí plán.
Dalším důležitým úkolem NBR je vývoj scénářů a cvičení pro krizové situace, jako jsou únosy letadel nebo simulace útoků.
"Hlavním cílem je proaktivně utvářet politiku, spíše než jen reagovat na události," řekl DW expert DGAP Matl.
NBR bude předsedat kancléř. Mezi stálé členy NBR bude patřit šéf kancléřství, který je zodpovědný za koordinaci zpravodajských služeb a ministerstev zahraničí, vnitra, obrany, financí, hospodářství, spravedlnosti, rozvoje a digitálních záležitostí.
V případě potřeby mohou být přizváni i další členové vlády nebo zástupci spolkových zemí.
V případě potřeby by se k NBR mohli připojit i zástupci dalších zemí, NATO a Evropské unie, stejně jako šéfové bezpečnostních agentur, experti think-tanků a osobnosti ze soukromého sektoru.
NBR bude organizována personální jednotkou kancléřství, která bude rozdělena do tří hlavních oblastí: integrované hodnocení situace a strategická prognostická analýza, stejně jako koordinační výkonná složka.
Co se mění?
NBR nahradí Spolkovou bezpečnostní radu, která byla dosud primárně zodpovědná za schvalování německého vývozu zbraní, a bezpečnostní kabinet, který kancléřství využívalo ke koordinaci a výměně informací o klíčových otázkách s německými ministerstvy.
NBR převezme tyto úkoly a je určena ke "shromažďování, zpracování a koordinaci odborných informací a znalostí", podle dokumentu připraveného pro NBR, který viděla Deutsche Welle.
Cílem je být schopen činit "politická rozhodnutí s 360stupňovým pohledem," uvádí dokument.
Vytvoření takového orgánu by bylo v Německu novinkou a mohlo by znamenat ztrátu části nezávislosti ministerstev.
"Zároveň by však mohli pomoci utvářet rozhodovací procesy tím, že by včas předložili své vlastní návrhy," řekl Rotmann DW.
"Pokud by se předem shromáždily poznatky ze všech oddělení a použily se k přípravě společného vyhodnocení situace, mohlo by se rozhodovat efektivněji," řekl DW expert DGAP Matl.
Varuje však před velkými očekáváními.
"Je to důležitý první krok, ale musíme počkat a uvidíme, jak se výbor vyvine," řekl Matl. "Bude NBR schopna vyvíjet meziresortní scénáře a činit rozhodnutí, nebo zvítězí síly setrvačnosti, které z ní udělají papírového tygra?"
NBR se bude scházet tajně, ale její rozhodnutí budou zveřejněna.
V demokracii je nezbytné "vysvětlit význam a relevanci těchto individuálních rozhodnutí a poskytnout lidem vhled," řekl Rotmann.
Stejně tak je důležité, řekl, zapojit strany v rané fázi a otevřeně komunikovat, aby "se nešířily žádné konspirační teorie a fámy o tom, co se děje v této Radě národní bezpečnosti".
Zdroj v angličtině: ZDE
