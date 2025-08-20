Moskva se u příležitosti stého výročí smlouvy o Špicberkách ostře ohradila proti Oslu
20. 8. 2025
Alexej Fadějev řekl, že "bereme na vědomí rostoucí úsilí norských orgánů o posílení jejich suverenity v rozporu se smlouvou z roku 1920 na úkor našich zájmů" a přivedení souostroví na "oběžnou dráhu vojenského a politického úsilí plánovacích struktur NATO".
Dále prohlásil, že "svými provokativními akcemi vytváří Oslo atmosféru konfrontace, což by vedlo ke zvýšenému napětí ve vysokých zeměpisných šířkách" a uvedl, že Moskva "očekává, že Oslo v roce 2025 přehodnotí své zpolitizované a nekonstruktivní" přístupy a zvolí návrat ke svým závazkům.
Zdroj v ruštině: ZDE
