20. 8. 2025

Norský korunní Princ Haakon vedl v Longyearbyenu oslavu nadcházejícího stého výročí Špicberské smlouvy z roku 1920, která začlenila souostroví do Norska. V reakci na to mluvčí ruského ministerstva zahraničí odsoudil Oslo za to, že to, co řekl, bylo údajně "porušováním" této smlouvy a "protiruskou diskriminací".

Alexej Fadějev řekl, že "bereme na vědomí rostoucí úsilí norských orgánů o posílení jejich suverenity v rozporu se smlouvou z roku 1920 na úkor našich zájmů" a přivedení souostroví na "oběžnou dráhu vojenského a politického úsilí plánovacích struktur NATO".

Dále prohlásil, že "svými provokativními akcemi vytváří Oslo atmosféru konfrontace, což by vedlo ke zvýšenému napětí ve vysokých zeměpisných šířkách" a uvedl, že Moskva "očekává, že Oslo v roce 2025 přehodnotí své zpolitizované a nekonstruktivní" přístupy a zvolí návrat ke svým závazkům.

Zdroj v ruštině: ZDE

