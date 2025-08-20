Tempo náboru vojáků z povolání pro válku s Ukrajinou kleslo na dvouleté minimum
20. 8. 2025
Celkem v prvním pololetí roku 2025 obdrželo prémie za uzavření smlouvy s Ministerstvem obrany 127,5 tisíce lidí oproti 166,2 tisícům o rok dříve. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv zároveň tvrdil, že v první polovině roku 2025 vstoupilo do armády 210 tisíc rekrutů.
Další hodnocení poskytl Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia. Podle něj by v prvních šesti měsících roku 2025 mohlo smlouvu podepsat 191 tisíc lidí. Odborník provádí výpočty na základě informací o platbách z regionálních rozpočtů, které jsou k dispozici pouze pro 37 regionů, a extrapoluje tyto ukazatele na celé Rusko.
Podle Klugeho dostává novopečený voják z povolání v průměru 1,8 milionu rublů. V létě několik regionů opět zvýšilo platby poté, co bonusy na jaře dosáhly stagnace. To zahrnovalo Vladimirskou (až 2,1 milionu rublů), Kemerovo (až 1,5 milionu), Novosibirskou (až 1,6 milionu), Rjazaňskou (až 1 milion) a Tulskou oblast (až 2,6 milionu).
Podle Klugeho výpočtů utratily regiony v první polovině roku 2025 asi 230 miliard rublů na platbách za uzavření smlouvy s ministerstvem obrany. Ve většině regionů činily náklady na nábor 2-3 % rozpočtu. Existovaly však výjimky. Například v republice Mari El, kde se platba rovná 2,6 milionu rublů, se do války přihlásilo asi 1,3 tisíce lidí. V důsledku toho úřady vynaložily 10 % rozpočtu regionu na bonusy - více než na zdravotní péči. Kluge předpovídá, že do konce roku celkové státní výdaje na doplnění armády pro frontu přesáhnou 800 miliard rublů (10 miliard dolarů).
George Barros, hlavní expert na Rusko z Amerického institutu pro studium války (ISW), vypočítal, že při současném rozsahu ztrát, které přesahují 1 tisíc lidí denně, bude Putin schopen pokračovat ve válce dalších 12-16 měsíců. Poznamenal, že přibližně za rok mohou být vyčerpány jak rozpočtové rezervy na financování nepřátelských akcí, tak schopnost úřadů najít "dobrovolníky" pro frontu.
