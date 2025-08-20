Ukrajina nabídla Spojeným státům nákup amerických zbraní za 100 miliard dolarů výměnou za bezpečnostní záruky
20. 8. 2025
Dokument uvádí, že nákup amerických zbraní bude financován evropskými zeměmi, ale není uvedeno, jaké zbraně chce Kyjev dostat. Předtím Kyjev oznámil přání nakoupit alespoň 10 amerických protiletadlových raketových systémů Patriot na ochranu svých měst a kritické infrastruktury a také munici pro ně.
Kyjev navíc nabízí Washingtonu uzavřít dohodu o výrobě dronů v hodnotě 50 miliard dolarů, na které se budou podílet ukrajinské společnosti. Zároveň není jasné, kolik z této částky půjde na nákup dronů a kolik bude investováno do jejich výroby. Ukrajina také v rámci mírové dohody požaduje kompenzaci za škody způsobené nepřátelskými akcemi na úkor zmrazených ruských aktiv v západních zemích ve výši 300 miliard dolarů. Kyjev se zároveň domnívá, že je možné zmírnit sankce uvalené na Rusko pouze tehdy, pokud Moskva poctivě dodrží mírové dohody.
Dokument zdůrazňuje, že "trvalý mír by neměl být založen na ústupcích a bezdůvodných darech Putinovi, ale na pevném bezpečnostním systému, který zabrání budoucí agresi". V tomto ohledu Ukrajina nebude souhlasit s žádnými dohodami, které by implikovaly územní ústupky. Kyjev zejména odmítl návrh Vladimira Putina na zmrazení frontové linie v Chersonské a Záporožské oblasti výměnou za stažení ukrajinských jednotek z Donbasu. Dokument zdůrazňuje, že to vytvoří "odrazový můstek pro další a rychlý postup ruských vojsk k Dněpru" a umožní Rusku dosáhnout svých cílů "jinými prostředky".
15. srpna se Putin a americký vůdce Donald Trump setkali na Aljašce. Poté šéf Bílého domu uvedl, že se do značné míry shoduje na parametrech mírové dohody s ruským prezidentem, včetně diskuse o otázce poskytování bezpečnostních záruk Ukrajině. Později zvláštní prezidentský vyslanec USA Steve Witkoff vysvětlil, že hovoříme o zárukách podobných těm, které jsou stanoveny v článku 5 Severoatlantické smlouvy. Předpokládá, že útok na kteroukoli zemi NATO je ekvivalentní útoku na všechny členy aliance.
Dne 18. srpna se Trump setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry, stejně jako telefonický rozhovor s Putinem. Poté řekl, že zahájil přípravy na schůzku mezi Putinem a Zelenským, po které by měl následovat třístranný summit za účasti samotného Trumpa.
