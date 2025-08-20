Rada bezpečnosti OSN zahájila rozhovory o možném stažení mírových sil z Libanonu
20. 8. 2025
Rada bezpečnosti Organizace spojených národů začala v pondělí interní diskuse o francouzském návrhu na prodloužení mírové mise OSN v Libanonu o další rok, přičemž se také připravuje na případné stažení, jakmile Libanon získá plnou vojenskou kontrolu nad svým územím.
Prozatímní síly OSN v Libanonu (UNIFIL), které střeží jižní hranici Libanonu s Izraelem, byly založeny v roce 1978. Jeho mandát se každoročně obnovuje a jeho současné povolení vyprší 31. srpna.
Podle francouzského návrhu by rada ukázala "záměr pracovat na odchodu UNIFIL s cílem učinit z libanonské vlády jediného poskytovatele bezpečnosti v jižním Libanonu, za předpokladu, že libanonská vláda bude plně kontrolovat celé libanonské území... a že se strany dohodly na komplexním politickém uspořádání."
Spojené státy, které mají právo veta, řekly v pondělí na zasedání rady za zavřenými dveřmi, že mise by měla být prodloužena pouze o jeden poslední rok, uvedli anonymní diplomaté.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse