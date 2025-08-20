Sally Rooney varována, že se dopustí teroristického činu, pokud se pokusí zachraňovat životy
20. 8. 2025
Níže citovaný ironický komentář britské autorky Laury K. je jako obvykle děsivě blízko faktům.
Britská ministryně vnitra Yvette Cooper varovala irskou autorku Sally Rooney, že se dopustí teroristického činu, pokud se pokusí zachraňovat lidské životy. Toto varování přišlo krátce poté, co informátoři z organizace Campaign Against Antisemitism nahlásili Rooney protiteroristické policii.
Rooneyová vzbudila hněv sionistů, když slíbila, že své autorské honoráře pošle jediné nenásilné teroristické skupině na světě, Palestine Action. Chce do toho zahrnout i honoráře od BBC, což znamená, že britští daňoví poplatníci by financovali protesty proti válečným zločinům naší vlády. Pokud by k tomu došlo, byla by to poslední výmluva, kterou britská labouristická ministryně kultury Lisa Nandy potřebuje, aby zrušila BBC.
Palestine Action představuje pro Spojené království tak velkou hrozbu, že si vymýšlíme věci, abychom vás přesvědčili, že její zákaz nebyl přehnaný. Například Yvette Cooperová tvrdí, že Palestine Action plánovala něco opravdu zlého, ale neřekne co, protože je to tajné, stejně jako všechny důkazy.
Pokud vás to nepřesvědčí, předstíráme, že Palestine Action má zahraniční dárce, protože kdyby to byla pravda, bylo by to hrozné. Zahraniční dárci jsou vždy hrozní... pokud to nejsou izraelští lobbisté, v tom případě jsou nesmírně laskaví a štědří.
Sally Rooney je považována za hnací sílu nedávné spolupráce IRA a Hamásu, která způsobila potíže těm, kteří páchají genocidu. Britský stát má dlouhou a hrdou tradici upírání práv irskému lidu a zacházení s ním jako s teroristy. Yvette Cooper je hrdá na to, že v této tradici pokračuje.
Rozumně je nyní nelegální být milý k Irům, ne že by to někdo kdy dělal. Podle zákona o terorismu je trestné vyjádřit podporu Sally Rooney. Knihy Conversations With Friends a Normal People byly zakázány v knihovnách, protože by mohly obsahovat pokyny k mírovému urovnání. Kdokoli bude přistižen při čtení jedné z těchto knih, bude policií odvlečen stejně jako nedávno se to stalo penzionované farářce na mírové demonstraci.
Pamatujte, že Rooney si tuto cestu nemusela vybrat. Mohla se vydat umírněnou cestou, například pomáhat vyzbrojovat izraelskou armádu, jako to dělá Keir Starmer. O jejím charakteru vypovídá, že neposlala peníze izraelské armádě, ale místo toho riskovala svou svobodu, aby zachránila lidi, které nepovažujeme za lidi. Je to taková zasraná rasistka.
Snad nejhorším zločinem Rooneyové bylo poukázat na to, že naše vláda obětuje naše práva a svobody, aby si zachovala vztahy s Izraelem. Sally nechápe, že jsme nadšení, že přicházíme o svá práva a svobody, pokud to znamená, že Izrael může pokračovat v genocidě.
Osobně nechápu, proč Rooney nemohla zůstat zticha kvůli své kariéře jako normální celebrita. Kdyby to zahrála správně, možná by jí nabídli jednu z těch cest do Izraele s veškerými náklady hrazenými, jakou dostala J-Lo, ale ne, ona si musela vybrat lidskost. Zasraná teroristka.
Diskuse