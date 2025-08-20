Závislost na Číně představuje pro americké univerzity existenční riziko
V červenci 2025 Trumpova administrativa pozastavila kontroly vývozu pokročilých čipů umělé inteligence do Číny ve snaze obnovit obchodní rozhovory.
Rozhodnutí vyvolalo kritiku v národně bezpečnostních kruzích, které se obávají rozšiřující se technologické dominance Číny. Tišší a trvalejší řetězec technologického transferu však zůstává do značné míry přehlížen: elitní americké univerzity.
Instituce jako Harvard, MIT, Stanford a Kolumbijská univerzita jsou globálními majáky výzkumu a inovací. Jejich poslání odráží étos internacionalismu a akademické svobody.
Harvard se například snaží "inspirovat každého člena naší komunity, aby usiloval o spravedlivější, férovější a slibnější svět", a Kolumbijská univerzita se zavazuje "rozvíjet znalosti a učení na nejvyšší úrovni a předávat výsledky svého úsilí světu".
Tyto ideály znějí vznešeně, a často tomu tak je, ale také vytvářejí slepá místa v rychle se měnící geopolitické krajině.
Některé z nejvlivnějších hlasů v akademické sféře jsou stále kritičtější vůči globální roli Ameriky. Kolumbijský ekonom Jeffrey Sachs tvrdí, že USA trpí "imperiálním přetížením" a argumentuje pro multipolární svět, kde Čína hraje vedoucí roli.
Politolog z Americké univerzity Amitav Acharya podobně obhajuje "multiplexní světový řád", který se snaží zpochybnit americkou globální dominanci.
Dokonce i John Ikenberry z Princetonu, často pokládaný za obhájce liberálního internacionalismu, vyjádřil obavy, že americký unilateralismus by mohl rozložit právě ten mezinárodní řád, který Amerika pomohla vybudovat.
To nejsou abstraktní akademické teorie. Utvářejí způsob, jakým univerzity přistupují k mezinárodnímu výzkumu a spolupráci.
V mnoha elitních institucích je snaha o poznání považována za inherentně globální; úsilí, které by mělo zůstat otevřené, inkluzivní a bez politického omezení. S tím, jak se hranice mezi civilními a vojenskými technologiemi stále více rozostřuje, zejména v oblastech, jako je umělá inteligence a kvantové počítače, však může akademická otevřenost přijít draho.
Akademická obec někdy takové obavy o národní bezpečnost odsunula stranou a považovala je za nelegitimní, nebo dokonce za reakční či xenofobní.
Jádrem této záležitosti jsou peníze. Studenti z Číny a Indie tvoří více než polovinu z 1,1 milionu zahraničních studentů studujících v USA. Během akademického roku 2023–24 přispěli zahraniční studenti do americké ekonomiky více než 40 miliardami dolarů.
S ročním školným na elitních školách, které často přesahuje 60 000 dolarů, tito studenti financují výzkumná centra, laboratoře a platy učitelů. Tento tok příjmů dává univerzitám všechny důvody zůstat globálně otevřené, i když to občas vytváří napětí mezi jejich prioritami a národní bezpečností.
Ještě důležitější je, že mnoho z těchto institucí udržuje formální výzkumná partnerství s čínskými univerzitami napojenými na státní a vojenské subjekty.
Například Harvard spolupracuje s univerzitou Tsinghua, často označovanou jako čínský MIT, na společném výzkumu umělé inteligence, kvantové fyziky a biomedicíny.
I když jsou označovány za akademické výměny, mnoho projektů v těchto oblastech se přímo vztahuje k čínské strategii fúze civilního a vojenského sektoru, přičemž průlomové objevy ve vědě slouží čínskému hospodářskému rozvoji i vojenské modernizaci.
Nejedná se o teoretická rizika. Odehrávají se v reálném čase. Podle Centra pro bezpečnost a nové technologie se asi třetina čínských státních příslušníků, kteří v USA získají doktorát v oborech STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika), vrátí domů do pěti let. Mnozí z nich pokračují v práci v odvětvích s vysokou prioritou a podporují strategické cíle Číny.
Kai-Fu Lee, Ph.D. z Carnegie Mellon, vedl společnost Google China před založením společnosti Sinovation Ventures, která se zaměřuje na umělou inteligenci a je úzce spojena s národními cíli Pekingu. Jie Tang, doktor z Cornellovy univerzity, nyní vede hlavní výzkumné iniciativy v oblasti umělé inteligence ve společnosti Tsinghua.
Během svého vlastního terénního výzkumu v čínském leteckém sektoru jsem vedl dva nadějné studenty, Kankan Xie a Jikuo Lu, prostřednictvím elitních amerických postgraduálních programů. Jeden z nich je nyní profesorem na Pekingské univerzitě; druhý pracuje na umělé inteligenci ve společnosti Meta, ale plánuje se vrátit do Číny.
Oba byli vděční za příležitosti, které našli ve Spojených státech, ale dali jasně najevo, že jejich dlouhodobým cílem je podporovat národní rozvoj Číny.
Fakulta k tomu není slepá. Martin Widzer, který vyučuje na Coloradské univerzitě v Denveru a na Mezinárodní vysoké škole v Pekingu, mi řekl, že mnozí z jeho čínských studentů byli ve svém nacionalistickém přesvědčení upřímní. Někteří z nich dnes navštěvují elitní americké instituce a mnozí se plánují vrátit domů, vybaveni prvotřídním vzděláním a silným smyslem pro cílevědomost.
Ještě znepokojivější je sílící trend akademické autocenzury. Vědci, kteří se spoléhají na přístup do Číny nebo financování z čínských zdrojů, se často vyhýbají politicky citlivým tématům, jako je Tchaj-wan, Sin-ťiang, kybernetická špionáž a krádeže technologií.
Prominentní odborník na Čínu mi odmítl dovolit zveřejnit své komentáře, protože se obával, že by to mohlo ohrozit jeho vízum a přístup k archivům. Tlak je skutečný a jen roste.
Jak poznamenal odborník na Čínu Ming Sia, tento druh autocenzury podkopává akademickou nezávislost. Když jsou fakulty nebo instituce závislé na partnerství s autoritářskými státy, riskují, že budou formovat své výzkumné agendy tak, aby se více přiblížily prioritám těch, kdo jsou jejich sponzory, a budou provádět experimenty založené na tom, co je považováno za přijatelné, spíše než na hledání pravdy.
To není výzva k ukončení mezinárodní spolupráce. Americká věda vzkvétá z otevřené výměny. Univerzity však musí najít rovnováhu mezi otevřeností a strategickým uvědoměním a uvědomit si, jak může štědrost pomoci strategickým rivalům.
Tvůrci politik musí zaujmout tvrdší postoj. Výzkum, který zahrnuje technologie dvojího užití spolu s institucemi v autoritářských státech známých závažným porušováním lidských práv, by měl být okamžitě zakázán. Partnerství spojená se zahraničními vojenskými nebo zpravodajskými agenturami musí být okamžitě pozastavena nebo ukončena.
USA by měly rozšířit přístup k zeleným kartám zahraničním absolventům oborů STEM, kteří získali titul ve Spojených státech, aby si udržely talenty pro americké inovace a bezpečnost.
Zvýšení federálního a státního financování veřejného vysokého školství je navíc nezbytné pro snížení závislosti univerzit na zahraničním školném, které v současnosti ohrožuje národní bezpečnost a technologický náskok Ameriky. Ochrana našich strategických zájmů nepřipouští žádné kompromisy.
Pokud to USA myslí s udržením technologického prvenství v 21. století vážně, musíme si uvědomit, že tytéž instituce, které produkují laureáty Nobelovy ceny a Pulitzerovy ceny, mohou také urychlovat vojenský a technologický vzestup Číny.
