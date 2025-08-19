Trump si vymýšlí, že ukončil šest válek
19. 8. 2025
Trump a jeho administrativa tvrdí, že pomohli urovnat konflikty od Blízkého východu po Asii, ale realita je složitější
Když Donald Trump v úterý během jednání o Ukrajině v Bílém domě vychvaloval své zásluhy jako takzvaný „hlavní mírotvůrce“, učinil dvě velká prohlášení: že chce mírové dohody namísto příměří a že od svého nástupu do úřadu ukončil šest válek.
Ve spěchu uzavřít mírovou dohodu na Ukrajině však Trump zachází s pravdou velmi volně.
Trump a jeho administrativa tvrdí, že pomohli urovnat konflikty mezi Izraelem a Íránem, Demokratickou republikou Kongo a Rwandou, Kambodžou a Thajskem, Indií a Pákistánem, Srbskem a Kosovem a Egyptem a Etiopií.
Tvrzení, že tyto konflikty urovnal, je však zkreslené a v některých případech v rozporu s pokračujícím násilím v zemích jako Demokratická republika Kongo, kde rebelové podporovaní Rwandou v úterý nedodrželi termín pro dosažení mírové dohody v Dauhá.
V Íránu provedly USA vlastní údery pomocí bomb určených k ničení bunkrů proti vojenským a jaderným zařízením, než donutily Írán přijmout příměří. Indie popřela, že by Trump sehrál jakoukoli roli při dosažení dohody o příměří s Pákistánem, která ukončila několikadenní útoky na sporné území Kašmíru v květnu. Egypt a Etiopie nemají dohodu o urovnání příčiny svého konfliktu – přehrady na Nilu postavené Etiopií, která by odvedla vodu z Egypta. A Srbsko popřelo, že by mělo nějaké plány na válku s Kosovem, ačkoli Trump si připsal zásluhy za její zabránění.
Pokud jde o příměří, Trump sám přiznal, že se o ně v těchto konfliktech často snažil. Nyní se snaží přepsat historii a vyvíjí tlak na Ukrajinu.
Trumpovo prohlášení, že neusiluje o příměří na Ukrajině, přišlo po setkání s Vladimirem Putinem na Aljašce minulý týden, kde ruský prezident nejprve požadoval, aby Ukrajina před jednáním o příměří postoupila kontrolu nad územím na jihovýchodě země.
Tato otázka je klíčová pro postupné dosažení míru na Ukrajině: Putin chce rozhodnout, která území si Rusko ponechá, zatímco boje stále zuří, zatímco Kyjev požaduje, aby před přijetím jakýchkoli rozhodnutí o územních nárocích došlo k příměří.
Při pondělních setkáních s evropskými lídry Trump prohlásil, že již o příměří neusiluje.
„Pokud se podíváte na šest dohod, které jsem letos uzavřel, všechny se týkaly válek. Neuzavřel jsem žádné příměří,“ prohlásil Trump a Zelenskému řekl: „Nemyslím si, že potřebujete příměří.“
Jeho dosavadní jednání však hovoří jinak. 10. května, po vypuknutí násilností mezi Indií a Pákistánem, Trump oznámil: „Po dlouhé noci jednání zprostředkovaných Spojenými státy mám tu čest oznámit, že Indie a Pákistán se dohodly na ÚPLNÉM A OKAMŽITÉM PŘÍMĚŘÍ. Gratuluji oběma zemím k použití zdravého rozumu a velké inteligence.“
26. července Trump uvedl, že volá představitelům Thajska a Kambodže, aby po třech dnech bojů na hranicích vyzval k příměří. „Hovor s Kambodžou skončil, ale očekávám, že zavolám zpět ohledně zastavení války a příměří na základě toho, co řekne Thajsko,“ napsal. „Snažím se zjednodušit složitou situaci!“
A k Izraeli a Íránu Trump také napsal: „Izrael a Írán se plně dohodly, že dojde k úplnému a totálnímu PŘÍMĚŘÍ.“
Americká televizní stanice MSNBC zveřejnila kompilaci Trumpových výzev k příměří na Ukrajině v týdnech a dnech před jeho setkáními s Putinem a poté se Zelenským.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse