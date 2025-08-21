Channel 4 News: "Izrael není demokracie"

Moderátorka, Channel 4 News, středa 20. srpna 2025, 19 hodin: Izraelská armáda oznámila, že zahájila první fázi ofenzivy v Gaza City a
tvrdí, že ovládla některé předměstské části tohoto města. Začala
povolávat 60 000 záložníků, zatímco na dohodu o příměří a částečném
propuštění rukojmích, kterou již přijal Hamás, izraelská vláda, dosud
nereagovala. Izraelská vláda také schválila rozsáhlý plán osídlení
okupovaného Západního břehu, který by fakticky rozdělil palestinské
území na dvě části. Z Izraele referuje Kieran Jenkins.
Reportér: Míříme k tomu, co by mohlo být nejkontroverznějším projektem
izraelských osadníků, který zpochybňuje budoucnost palestinského státu.
Toto je vesnice Khan al Ahmar v den, kdy Izrael schválil rozsáhlý
projekt, který by mohl vést k její demolici.
„Toto je můj život. Mám rád poušť. Žiji v poušti.“
„Toto je váš domov."
"Ano. Toto je můj domov."
Eid žije v malé beduínské pastevecké komunitě, která se stala symbolem odporu proti izraelským plánům na osídlení. Na obzoru už jsou osadníci, kteří již kolem vesnice vybudovali nelegální osady. Podle těchto plánů by se sem osadníci přestěhovali.
„Vláda sem posílá spoustu vojáků. Co mám dělat? Ptám se Boha, co mám dělat? Neptejte se mě, zeptejte se celého světa, co udělá, jak mi pomůže, abych mohl zůstat tady, na své zemi.“
Toto rozhodnutí potěšilo izraelské ministry z krajní pravice, jejichž podporu Benjamin Netanjahu potřebuje, aby se udržel u moci. Vidí v tom prostředek, jak zmařit vyhlídky na vznik palestinského státu, což jasně vyjádřili minulý týden.
„Budeme pokračovat v budování plnohodnotné židovské reality. Tato realita definitivně pohřbívá myšlenku palestinského státu.“
Důvod, proč je tato otázka tak zásadní pro budoucnost palestinského státu, je ten, že zde máme východní Jeruzalém, na severu Ramalláh a na jihu Betlém, a Izrael by právě sem, přímo doprostřed, postavil zcela novou osadu, která by tyto dvě města od sebe oddělila. Izrael chce v srdci této oblasti, na prázdných pozemcích, které vidíme, vybudovat obrovskou osadu.
Aviv je izraelský výzkumník, který sleduje osadnické projekty:
„Vybudování osady je něco, co se velmi těžko ruší, zvláště když jde o velkou osadu s desítkami tisíc osadníků. Podle mezinárodního práva je to nelegální, ale vyhnat lidi z jejich domovů a vystěhovat je je velmi obtížné. Když vybudujete takovou osadu v srdci Západního břehu a myslíte si, nebo Izrael tvrdí, že je to nezvratné. Jaký palestinský stát pak můžete mít? Je rozdělen na enklávy, na malé části, které Izrael ponechal, a tam to nedává žádný smysl, Izraelci.“
Izrael se snaží vybudovat tuto klíčovou osadu od konce 80. let za vlády premiéra Jicchaka Šamira. A vždy ustoupil, i když pod tlakem USA. George W. Bush přesvědčil Ariela Šarona, aby na počátku roku 2000 plány odložil.
„Izrael by měl odstranit neoprávněné osady a splnit své závazky vyplývající z mírového plánu týkající se osad na Západním břehu.“
V roce 2012 to zkusil Benjamin Netanjahu, ale prezident Obama byl proti. Osadníci však v Donaldu Trumpovi vidí mnohem užitečnějšího spojence v Bílém domě, který jmenoval velvyslance příznivě nakloněného osadníkům a nedávno zrušil sankce proti osadníkům.
„Myslíte si, že Amerika se za vaši komunitu postaví?“ „Ne. Myslíte si, že prezident Trump se za vás postaví?“
„Ne, ne, ne, ne. Prezident Trump ne, Trump jim dává svolení. Nikdo na Západním břehu neudělá nic bez svolení Ameriky.“
OSN, Velká Británie a EU zdůrazňují, že tyto plány porušují mezinárodní právo, ale zatímco se pozornost světa upírá na Gazu na Západním břehu, Izrael pokračuje v plánu, který připravoval 40 let.
Moderátorka: V posledních měsících sílí protiválečné protesty po celém Izraeli. Mezi protestujícími je mnoho palestinských občanů Izraele. Tvoří 20 % populace a v prvních dnech války se mnozí báli vystoupit proti izraelským útokům na Gazu. Izraelské úřady potlačují nesouhlas zatýkáním a dalšími tresty za příspěvky na sociálních sítích a demonstrace. Ale jak se po celém světě šíří děsivé záběry z Gazy, jejich strach mizí. Nezávislý filmař Matthew Castle se setkal s Palestinci, kteří se v Izraeli vyjadřují odvážně:
V severoizraelském městě Haifa se 23letá studentka filozofie Ainab Mahajan účastní pravidelných protestů za ukončení války v Gaze. V posledních týdnech byla dvakrát zatčena, ale mezi palestinskými občany Izraele roste hněv.
Organizace na ochranu lidských práv již dlouho tvrdí, že palestinští občané Izraele čelí diskriminaci jako druhořadí občané, která se po začátku války prohloubila a úřady zintenzivnily represe proti disentu v rámci komunity. Stovky lidí byly zatčeny, přišly o práci nebo byly vyloučeny ze školy kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Demonstrace byly rychle rozehnány izraelskou policií.
V posledních týdnech, kdy se z Gazy objevují záběry hladovějících lidí, dochází v palestinských městech v Izraeli k bezprecedentním demonstracím. Zatímco mnozí se rozhodli vyjádřit svůj nesouhlas v ulicích, jiní tak činí prostřednictvím politiky.
90 kilometrů jižně od Haify leží pobřežní město Jaffa, kde žije politik Sami Abu Shahade. Do roku 2022 působil v izraelském parlamentu, Knessetu.
"Zdá se, že jste v této ulici docela známý."
"Je to moje město. Jsme potomky těch, kteří po válce zůstali a nebyli vyhnáni. Ministr Smotrich mi, když jsem byl členem Knessetu, řekl, že Ben Gurion udělal chybu, když zde některé Palestince nechal. Nedokončil svou práci. Smotrich má zájem ji dokončit, což znamená, že nás ministr považuje za nepřátele a myslí si, že bychom měli být vyhnáni z naší vlasti. Takže v případě Izraele, základní hodnoty demokracie zde nikdy neexistovaly. Když mluvíme o rovnosti, například v židovském státě, je to něco nemožného. Ze své podstaty je tento stát exkluzivní, považuje se za výlučně židovský a od 7. října zcela ignoruje naši existenci.
My, Palestinci v Izraeli, jsme byli proti válce, ale stát nám zabránil, abychom proti ní zvedli hlas. Všichni se bojí něco říct. Izrael věznil lidi za to, že nic neudělali. Za to, že na sociálních sítích napsali lidskou větu. Za to, že citovali Korán nebo Hadísy, za to, že řekli, že i v Gaze jsou děti, ženy a základní věci, víte.
V posledních týdnech jsme mnohem více v ulicích. Protože celé období před hladomorem je něco. A to, co vidíme v posledních týdnech, je něco úplně jiného. Nikdo to už nevydrží. Lidé jsou proto připraveni riskovat."
