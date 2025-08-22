Fáze 5 (katastrofa): O hladomoru v Gaze
„Tento uměle vyvolaný hladomor je konečným a nevyhnutelným důsledkem toho, že izraelská vláda používá hlad jako válečnou zbraň,“ uvedl šéf organizace Save the Children International v reakci na hodnocení IPC.
Nejvyšší světová autorita v oblasti hladovění a hladomorů (IPC) v pátek oficiálně prohlásila, že v Gaze panuje hladomor – humanitární katastrofa způsobená neúprosnou blokádou potravinové pomoci a dalších životně důležitých dodávek ze strany Izraele v rámci vojenské kampaně, která téměř nerozlišuje mezi civilisty a možnými palestinskými bojovníky žijícími v okupované enklávě, píše na webu Common Dreams Jon Queally.
Integrovaná klasifikace fází potravinové bezpečnosti (IPC) – globální iniciativa sdružující mezinárodní, regionální a národní vlády a agentury za účelem monitorování a reakce na mimořádné situace související s potravinovou bezpečností – vydala „zvláštní přehled“ o situaci v Gaze a stanovila, že „v guvernorátu Gaza je na základě přiměřených důkazů potvrzen hladomor (fáze 5 IPC)“.
Fáze 5 je nejvyšší úrovní kategorií nouzových stavů hladovění, což podle IPC znamená, že situace přesáhla kategorii 4 („nouzový stav“) a nyní představuje „katastrofu“.
Z aktuálního hodnocení IPC:
"Po 22 měsících neúnavného konfliktu čelí více než půl milionu lidí v pásmu Gazy katastrofálním podmínkám charakterizovaným hladomorem, bídou a smrtí. Dalších 1,07 milionu lidí (54%) se nachází v nouzové situaci (IPC fáze 4) a 396 000 lidí (20%) v krizi (IPC fáze 3). Mezi polovinou srpna a koncem září 2025 se očekává další zhoršení podmínek a rozšíření hladomoru do Deir al-Balah a Khan Younis. Téměř třetina obyvatelstva (641 000 lidí) bude podle odhadů čelit katastrofálním podmínkám (fáze 5 IPC), zatímco počet lidí v nouzové situaci (fáze 4 IPC) pravděpodobně vzroste na 1,14 milionu (58%). Očekává se, že akutní podvýživa se bude i nadále rychle zhoršovat. Do června 2026 bude podle odhadů trpět akutní podvýživou nejméně 132 000 dětí do pěti let, což je dvojnásobek odhadů IPC z května 2025. To zahrnuje více než 41 000 závažných případů dětí s vysokým rizikem úmrtí. Téměř 55 500 podvyživených těhotných a kojících žen bude rovněž potřebovat urgentní nutriční pomoc.
Navzdory omezeným údajům se podmínky v severní části Gazy odhadují jako stejně závažné, ne-li horší než v celé Gaze.
Stáhněte si kompletní čtyřstránkovou zprávu zveřejněnou v pátek. Agentura uvedla, že podrobnější zhodnocení svých zjištění zveřejní v příštích týdnech.
Humanitární pracovníci, lidskoprávní skupiny a humanitární organizace, které již měsíce zoufale varovaly světové lídry, že se v Gaze rychle šíří hlad a podvýživa, reagovaly na oznámení IPC – vzhledem k neschopnosti mezinárodního společenství donutit Izrael k dodržování mezinárodního práva – směsicí vzteku a frustrace.
„Navzdory varováním z července, že hladomor je na spadnutí, Izrael nadále odepírá Palestincům potraviny, odmítá téměř všechny žádosti dlouhodobě působících humanitárních organizací a brání jim v dodávkách životně důležitých potravin a pomoci, které by mohly zastavit hlad, podvýživu a nemoci,“ uvedla Helen Stawski z Oxfam International.
Stawski jednoznačně obvinila izraelskou vládu z blokování potravin a dalších dodávek, které by mohly zachránit lidské životy.
„Oxfam má sama k dispozici humanitární pomoc v hodnotě více než 2,5 milionu dolarů, včetně balíčků s vysokokalorickými potravinami, které nyní leží ve skladech mimo Gazu,“ uvedla. „Izraelské úřady to všechno odmítly, a to v době, kdy je to potřebné více než kdy jindy.“
Inger Ashing, generální ředitelka Save the Children International, kritizovala nečinnost globálních aktérů, kteří nezasáhli, zatímco Izrael a jeho spojenci nechali hladomor propuknout.
„Svět téměř dva roky přihlížel, jak děti v Gaze nepředstavitelně trpí, a nyní máme potvrzeno, že statisíce lidí pomalu umírají hlady. Nikdo z nás by to neměl akceptovat,“ řekla Ashing.
„Celá Gaza je systematicky vyhladovělá a nejvyšší cenu za to platí děti. Svět selhal, když jejich malá, vyhublá tělíčka přemohla hlad a nemoci a přestala fungovat,“ dodala. „Tento uměle vyvolaný hladomor je konečným a nevyhnutelným výsledkem toho, že izraelská vláda použila hlad jako válečnou zbraň. Trvalé blokády potravin, léků a paliva musely vést k této katastrofě, které se dalo zabránit. Neexistuje žádný světový vůdce, který by nevěděl, že k tomu dojde - a který by nebyl opakovaně varován.“
Podle odborníků je nyní naléhavě nutné vyhlásit okamžité příměří a vrátit se k systému distribuce humanitární pomoci podporovanému OSN, který byl odsunut na vedlejší kolej izraelskou a americkou vládou, které pověřily nekoncepční a eufemisticky pojmenovanou Gazanskou humanitární nadaci zásobováním potravinami, což vedlo k chaosu a stovkám zabitých lidí v okolí distribučních míst.
IPC vyzývá k následujícím opatřením s cílem ukončit hladomor:
Okamžité a trvalé zastavení nepřátelských akcí.
Aby se zabránilo dalším ztrátám na životech a dalšímu šíření hladomoru, je nezbytné okamžité příměří a ukončení konfliktu.
Zaručení bezpodmínečného a bezpečného přístupu humanitární pomoci.
Je nutné zaručit bezpečný, stabilní a nerušený přístup ke všem vstupním bodům v plném souladu s mezinárodním humanitárním právem, aby se záchranná pomoc a základní služby dostaly ke všem lidem v nouzi v celém pásmu Gazy. Je také nutné neprodleně umožnit komplexní humanitární posouzení, zejména v severní části Gazy.
Okamžitá, rozsáhlá a nerušená humanitární pomoc v různých odvětvích je nezbytná, aby se zabránilo dalšímu zbídačení, hladomoru a úmrtím. To zahrnuje poskytování potravin, výživy, zdravotní péče, vody, hygieny a sanitárních zařízení, přístřeší, paliva, plynu na vaření a surovin pro výrobu potravin, přičemž musí být dodržovány humanitární zásady. Jediný způsob, jak zabránit zoufalým obyvatelům v zadržování nákladních vozidel s humanitární pomocí, je také přijetí těchto opatření.
Ochrana civilistů a kritické infrastruktury.
Zajistit bezpečnost civilistů a humanitárního personálu v celém pásmu Gazy. Chránit a obnovit kritickou infrastrukturu nezbytnou pro přežití a fungování systémů zásobování potravinami, zdravotní péče a hygieny.
Obnovit obchodní toky v odpovídajícím rozsahu, taktéž tržní systémy, základní služby a místní produkci potravin.
„Hladomor znamená, že již neexistují žádné mezní body ani varovné signály,“ uvedl Ashing. „Izraelská vláda musí okamžitě přestat používat hlad jako válečnou zbraň a zrušit blokádu pásma Gazy, vpustit do Gazy dodávky pomoci, včetně potravin a výživy v potřebném rozsahu, a obnovit dodávky elektřiny, paliva a vody.“
Mezinárodní společenství, uzavřela Ashing, „musí konečně podniknout všechny možné kroky, aby zabránilo izraelské vládě úmyslně vyhladovět děti a rodiny v Gaze.“
Celý text v angličtině ZDE
