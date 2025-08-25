Imaginární významné ústupky Ruska Ukrajině
25. 8. 2025 / Boris Cvek
Viceprezident USA Vance se nechal slyšet, že Rusko uznalo, že v Kyjevě nebude schopno nastolit loutkový režim a že bude respektovat územní integritu Ukrajiny po válce. Bylo k tomu dotlačeno Trumpem, jak jinak. Není jasné, jakým tlakem. Není jasné, z jakého prstu si tohle celé Vance vycucal. Mohl také oznámit, že se Rusko už dávno stáhlo z Krymu a Trump už dostal nobelovku.
Mezitím ruský ministr zahraničí sdělil světu, že žádné setkání Putin-Zelenskyj se neplánuje. A běží Trumpova lhůta „asi dvou týdnů“, během kterých zvažuje, co se stane, pokud se ti dva nesetkají. Nebo na to všichni do té doby zapomeneme. Důležité je, že Zelenskyj Trumpovi poděkoval za milé přání ke Dni nezávislosti.
Prezident Ukrajiny se ale asi nevyhne ze strany prezidenta Spojených států otázce, proč tu válku už dávno neskončil, když to podle jasných, veřejných sdělení Trumpa mohl udělat, jak jen by se mu zachtělo. Opravdu přece stačí chtít. Rusko ostatně, jak řekl Vance, udělalo významné ústupky. Nyní je asi řada na Ukrajině. Integritu má přece zajištěnou a podle Lavrova garantem bezpečnostních záruk budou stálí členové Rady bezpečnosti OSN. Vzpomínáte na Budapešťské memorandum?
Pokud premiér Fiala tvrdí, že Trump usiluje o mír, pokud jeho klíčový poradce tvrdí, že Trump na Rusko používá cukru a biče, dělají tím skvělé podhoubí ve veřejném mínění pro šíření dezinformací o tom, jak Spojené státy dokázaly přimět Rusko k významným ústupkům. Fantasmagorie mohou nakonec zcela ovládnout a zničit veřejný prostor a s ním demokracii. Ostatně Trump se o to na globální úrovni snaží už dávno.
