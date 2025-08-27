Jihoafrické úřady varují dívky před cestami do Ruska
27. 8. 2025
Jihoafrické úřady jsou vážně znepokojeny aktivními pokusy Ruska lákat místní mladé ženy do továrny na výrobu bezpilotních letounů, které se používají k bombardování Ukrajiny.
Zvláštní ekonomická zóna Alabuga, kde se továrna nachází, provádí masivní kampaň s cílem zaměstnat desítky tisíc lidí z rozvojových a chudých zemí, kterým jsou podle místních standardů a kariérních vyhlídek nabízeny velmi vysoké platy. V Jižní Africe Alabuga neváhala rekrutovat lidi pro vojenské podniky prostřednictvím struktur BRICS.
"Takzvané pracovní příležitosti v Rusku, inzerované na sociálních sítích, nejsou podporovány žádnou státní účastí. Vyzýváme mladé lidi, aby byli ostražití," uvedlo v pondělí ministerstvo pro záležitosti žen, mládeže a zdravotně postižených. Slíbilo, že se na situaci podívá a zapojí do toho zúčastněné strany, včetně ruského velvyslanectví a místních skupin, které pomáhají společnosti Alabuga najít zaměstnance.
Clayson Monyela, ředitel odboru veřejné diplomacie ministerstva zahraničí, také v neděli varoval před přijímáním "neověřených pracovních nabídek", zejména u dívek. V příspěvku v X se nezmínil o Rusku ani o Alabuze, ale varoval: "Syndikáty obchodníků s lidmi lákají lidi ke všem druhům nelegálních aktivit v podmínkách otroctví." Monila doporučil vyhledat radu, mimo jiné na Ministerstvu zahraničních věcí a na velvyslanectví Jihoafrické republiky v zemi, odkud přišla pracovní nabídka. A další den řekl, že jihoafrické velvyslanectví v Rusku pomohlo ženě vrátit se do své vlasti, když "si uvědomila, že to, co jí bylo nabídnuto, nebyla pravda".
Jihoafrické úřady zahájily vyšetřování činnosti ruských společností a jejich záměrů, uvedla minulý týden agentura Bloomberg. K najímání mladých lidí, především žen, Alabuga dokonce využívá místní struktury BRICS, aliance, která Rusko spojuje s Jižní Afrikou. Jihoafrická pobočka BRICS Women's Business Alliance tak podepsala dohodu, podle které by měla v roce 2026 najít celkem 5 600 zaměstnanců pro společnost Alabuga a společnost Etalonstroj Ural, která se zabývá výstavbou domů. A studentská komise BRICS se sídlem v Jihoafrické republice zveřejnila nabídky práce ve stavebnictví a pohostinství v Alabuze pro ženy ve věku 18-22 let.
Populární jihoafričtí blogeři na Instagramu a TikToku také začali tuto práci propagovat. Monyela uvedl:
"Jsme velmi znepokojeni. Influenceři byli mobilizováni, aby propagovali tyto příležitosti, které na papíře vypadají velmi dobře."
V současné době se v Alabuga ZEZ staví bydlení pro asi 41 000 lidí, což naznačuje plány na výrazné rozšíření výroby dronů, podle červencové zprávy washingtonského Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost. Podle jeho analýzy bylo více než 90 % zaměstnanců najatých společností Alabuga v zahraničí vysláno na montáž dronů, aby se zvýšila výroba na 6 000 kusů ročně.
V letošním roce zahájil Interpol v Botswaně vyšetřování zapojení Alabugy do obchodování s lidmi.
Zdroj v angličtině: ZDE
