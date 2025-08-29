Channel 4 News: Brutální Putinovy útoky proti Ukrajině, Trump Netrump
29. 8. 2025
Rusko volí balistiku místo jednacího stolu. Tak to řekl prezident Zelenskyj. Nejsmrtelnější bombardování hlavního města jeho země si vyžádalo 19 mrtvých. Záchranáři stále prohledávají trosky. Útoky, které zasáhly také misi EU v Kyjevě a budovu Britské rady, odsoudili OSN, NATO a evropští lídři, kteří před několika dny doprovázeli Zelenského do Bílého domu ve snaze dosáhnout míru, který se nyní jeví jako nedosažitelný. A před několika minutami mluvčí Bílého domu řekl, že prezident Trump není spokojen. Jonathan Rugman připravil reportáž:
Reportér: Ruský útok na Kyjev byl krátký, ale intenzivní, zahrnoval téměř 600 dronů a přes 30 raket. Vladimir Putin tak dal najevo pohrdání západními lídry, jako by mírové rozhovory na Aljašce nikdy neproběhly, nebo jako by mu dali volnou ruku k pokračování bombardování. Pětipodlažní bytový dům byl zničen, i když většina ruských zbraní byla sestřelena.
V ukrajinském hlavním městě bylo zabito nejméně 19 lidí, včetně čtyř dětí, a desítky dalších byly zraněny. Kreml dnes prohlásil, že má zájem pokračovat v jednáních a že záměrně nemíří na civilisty, ale když jsou zabiti, nezdá se, že by se obával jakýchkoli důsledků.
„Upřímně řečeno, nikdy předtím se nestalo, že by útočili tak blízko mě. V každém případě teď trpí všichni. Jak vidíte, může to zasáhnout jakoukoli oblast. Žádná jednání zatím k ničemu nevedla.“
Popsat ono setkání na Aljašce jako jednání je možná přehnané, protože skončilo bez příměří, bez časového rámce pro mírová jednání a bez nových sankcí vůči ruskému vůdci, který díky tomu mohl pokračovat ve své invazi. Byl to Donald Trump, kdo dal Putinovi to, co chtěl. Ale místo toho, aby přiznal, že to nepřineslo mír, nyní zní zmateně a spíše rozladěně než rozzlobeně.
Trump: „Každý rozhovor, který s ním vedu, je dobrý rozhovor, ale pak je bohužel na Kyjev nebo na nějaké jiné místo odpálena bomba a já se kvůli tomu velmi rozzlobím. Myslím, že tu válku ukončíme. Je to těžké. Myslel jsem, že to bude jedna ze sedmi, které jsem vyřešil. Myslel jsem, že to bude nejjednodušší z celé skupiny, chápete? Nikdy nevíte, co se stane. Jste ve válce. Ve válce se dějí podivné věci.“
Jednalo se o jednu ze dvou raket, které dopadly 50 metrů od diplomatické mise Evropské unie v Kyjevě, ale žádný z jejích zaměstnanců nebyl zraněn. Brusel reagoval diskusí o 19. kole sankcí proti Rusku, a s tím i neustálým rizikem, že rozdíly mezi Evropou a Amerikou budou ještě zřetelnější.
Šéfka EU: „Jsem pobouřena útokem na Kyjev, který zasáhl i naše kanceláře EU. Ukazuje to, že Kreml se nezastaví před ničím, aby terorizoval Ukrajinu, a slepě zabíjí civilisty. Muže, ženy a děti, a dokonce i Evropskou unii.“
Úřadovna kulturního střediska British Council v Kyjevě byla při tomto útoku také těžce poškozena, což podle Keira Starmera zmařilo naděje na mír. Riziko pro ukrajinské vůdce spočívá v tom, že přímá žádost Donalda Trumpa o tvrdou reakci ho rozzuří natolik, že udělá pravý opak. Výzva k jednotě je tedy mnohem bezpečnější.
„Naše síla spočívá v jednotě s našimi evropskými partnery a Spojenými státy a společně můžeme tuto invazi odrazit. To znamená moderní zbraně, tvrdé sankce a tlak mezinárodního společenství, aby tato hrůza skončila.“
V Londýně byl ruský velvyslanec předvolán na ministerstvo zahraničí, kde mu byla udělena důtka. Rusové neuznávají suverenitu Ukrajiny ani legitimitu jejího prezidenta. A jako by to chtěli zdůraznit, ruský ministr obrany byl natočen při setkání s operátory dronů v místě, které podle Rusů leží na území Ukrajiny. A Vladimir Putin dnes využívá své vojenské převahy a pokračuje v zabíjení. Zřejmě zatím nic neuznal a věří, že mu Donald Trump nebude stát v cestě.
