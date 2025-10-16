Palestinský vůdce Marwan Barghouti byl napaden izraelskými vězeňskými strážci, sděluje jeho syn
16. 10. 2025
Rodina se obává o život 66letého muže po jeho napadení během převozu mezi věznicemi
Nejoblíbenější palestinský vůdce Marwan Barghouti byl izraelskými vězeňskými strážci zbit do bezvědomí a jeho rodina se bojí o jeho život, uvedl jeho syn s odvoláním na svědectví bývalých palestinských vězňů, kteří byli tento týden propuštěni v rámci dohody o příměří.
Arab Barghouti uvedl, že jeho 66letý otec byl 14. září napaden osmi strážci při převozu mezi věznicemi Ganot a Megiddo.
Barghouti uvedl, že pět palestinských vězňů propuštěných a deportovaných izraelskými úřady v pondělí do Egypta slyšelo palestinského vůdce vyprávět o tom, jak s ním bylo zacházeno, když dorazil do věznice Megiddo.
„Víme, že během převozu mého otce se zastavili a osm strážců vězeňské služby, kteří pracovali pro vězeňskou službu, začalo mého otce různými způsoby bít, kopat ho, házet ho na zem, pěstmi ho mlátit, zejména do oblasti hlavy, hrudníku a nohou,“ řekl a dodal, že jeho otec později spoluvězňům řekl, že v důsledku útoku ztratil vědomí.
„Propuštění vězni říkají, že když přišel do Megidda, několik dní sotva chodil.“
Barghouti uvedl, že to bylo již počtvrté za poslední dva roky, co byl jeho otec zbit. Palestinský vůdce je držen v izolaci od října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, což vedlo k vypuknutí války v Gaze. Barghouti je členem strany Fatah, která je zapřisáhlým rivalem Hamásu.
Mediální kancelář Asra, která se zabývá otázkami palestinských vězňů, uvedla, že Barghouti „v důsledku bití ztratil vědomí a utrpěl zlomeniny čtyř žeber“.
K údajnému bití došlo po návštěvě Marwana Barghoutiho ve vězení izraelským ministrem národní bezpečnosti Itamarem Ben Gvirem v srpnu. Ben Gvir, člen krajně pravicové strany, který byl v minulosti izraelskými soudy odsouzen za podněcování k rasismu a podporu teroristické organizace, se Barghoutimu posmíval ve videoklipu zveřejněném v té době.
Podle syna, Araba Barghoutiho, Ben Gvir také ukázal 66letému vězni fotografii elektrického křesla a řekl mu, že si zaslouží popravu.
Ve svém prohlášení citovaném ve středečním vydání deníku Maariv Ben Gvir popřel obvinění z napadení, ale dodal, že je „hrdý na to, že se situace [Barghoutiho] během mého funkčního období radikálně změnila – čas na hraní skončil, prázdninové tábory skončily.
„Vrah Barghouti ví, že teroristé jako on jsou dnes tvrdě trestáni, a proto vymýšlí falešné zprávy, aby podnítil své opovrženíhodné teroristické kamarády, kteří ho opustili v rámci dohody [o příměří],“ řekl Ben Gvir a dodal, že plně podporuje „bojovníky vězeňské služby“, kteří podle něj vykonávají „posvátnou práci“.
Barghouti se v průzkumech veřejného mínění pravidelně umisťuje na prvním místě jako nejoblíbenější vůdce mezi Palestinci. Je ve vězení již více než 20 let poté, co byl odsouzen za plánování útoků, které vedly k zabití pěti civilistů, a byl odsouzen k pěti doživotním trestům plus 40 letům. Soud byl Meziparlamentní unií kritizován jako hluboce zmanipulovaný.
V rámci dohody o příměří zprostředkované USA, která vstoupila v platnost o víkendu, bylo propuštěno 250 palestinských vězňů odsouzených k doživotnímu vězení a většina z nich byla deportována do Egypta. Izraelská vláda Benjamina Netanjahua vetovala zařazení Barghoutiho na seznam vězňů, kteří mají být v rámci dohody propuštěni.
„Můj otec představuje hlas rozumu,“ řekl Arab Barghouti. „Je nejoblíbenějším palestinským vůdcem, ale zároveň má politickou vizi, která je přijímána mezinárodním společenstvím a která může přispět ke stabilitě regionu, a to řešení dvou států.
Diskuse