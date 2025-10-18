Izrael zabil od uzavření příměří v Gaze 28 lidí, Hamás požaduje, aby se z toho musel zodpovídat
18. 10. 2025
Většina Palestinců neví, kde se „žlutá linie“ nachází, protože nemají přístup k internetu, nemají telefony, a proto se této rodině stalo to, co se stalo.
Jedná se o rodinu Abu Shaban, která má 11 členů. Vraceli se do svého domu poté, co byli několikrát vysídleni, a když se chystali usadit ve svém domě, byli zabiti.
Mezi zabitými členy rodiny jsou palestinské děti ve věku 10, 6, 5 a 8 let.
Izraelské síly jsou velmi přísné, pokud jde o žlutou čáru, a od začátku příměří zaútočily na několik Palestinců. Bylo zabito nejméně 28 Palestinců, a všichni z nich byli Palestinci, kteří dosáhli žluté čáry nebo ji překročili.
Palestinci v Gaze potřebují stany, plastové plachty a čistou pitnou vodu, stejně jako palivo a vybavení k výrobě a distribuci vody a potrubí k opravě studní a odsolovacích zařízení, řekl Hamish Young v rozhovoru pro agenturu Anadolu.
Young, který hovořil, zatímco čekal se svým týmem poblíž přechodu Kissufim východně od Deir el-Balah, dodal: „Máme 50 nákladních vozidel, která čekají na povolení k přesunu a vezou zdravotnické a hygienické potřeby nezbytné k záchraně životů dětí.“
Young popsal situaci v Gaze jako „katastrofální“ a uvedl, že téměř všechny nemocnice byly zničeny nebo vážně poškozeny a že obyvatelé čelí extrémnímu nedostatku potravin a přístřeší.
Uvedl, že dětská agentura OSN UNICEF naléhavě potřebuje velké množství potravin, aby mohla řešit dopady hladomoru v severní Gaze. „Je naléhavě nutné udělat vše pro to, aby se sem dostaly všechny zásoby, o kterých mluvím,“ řekl.
„Děti v Gaze tuto podporu zoufale potřebují,“ řekl Young. „Nemůžeme sedět a čekat, až se zásoby dostanou na místo.“
„Žádný skutečný dohled nad chováním izraelských sil v Gaze“
Zavraždění jedenáctičlenné rodiny v Gaze ukazuje, jak křehké je příměří, říká Chris Doyle, ředitel Rady pro arabsko-britské porozumění (CAABU).
„Zdůrazňuje to, že Izrael je stále připraven použít veškerou nezbytnou sílu, pokud se tak rozhodne. Ukazuje to také problém žluté čáry... je to čára smrti. Je to taková [že pokud ji] Palestinec překročí, bude popraven,“ řekl Doyle.
„Pokud věříte izraelské verzi, že se jednalo o útok provedený přes útočný tunel, pak izraelské úřady jistě mají nějaké důkazy, že existuje záznam, že existuje nějaký způsob, jak dokázat, že jednali správně. Obávám se, že tomu tak nebude,“ dodal.
Mezitím neexistuje žádný skutečný dohled nad tím, jak se izraelské síly chovají v Gaze, řekl.
„Takže pokud tank zahájí palbu, neexistuje žádný skutečný důkaz, že velitel, místní velitel, který to udělal, bude někdy hnán k odpovědnosti nebo že bude provedeno řádné vyšetřování. Tyto incidenty tedy budou pokračovat.“
„Fyzické a psychické mučení bylo vrcholem posledních dvou let“
Mohammad Dahleh, právník zabývající se lidskými právy, říká, že „motiv pomsty“ v izraelské společnosti byl po útoku ze 7. října 2023 silný a vězeňské úřady země jednaly se stejným motivem vůči vězňům.
Uvedl, že izraelský vězeňský systém začal vězně bít a mučit hned po útoku.
„Zabraňovali také vězňům spát a modlit se,“ řekl Dahleh z okupovaného východního Jeruzaléma a dodal, že mnoho vězňů bylo zbaveno lékařské péče, což vedlo k úmrtím ve věznicích.
„Fyzické a psychické mučení bylo vrcholem tohoto období,“ zdůraznil právník.
Uvedl, že vězeňské úřady hrály roli v ovládání a kontrole životů Palestinců, včetně těch, kteří nebyli uvězněni.
Izrael vyzývá Hamás, aby vrátil zbývající těla zajatců
Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedla, že Hamás musí dodržovat dohodu o příměří a vrátit ostatky dalších 18 zabitých zajatců, které jsou stále v Gaze.
Prohlášení přišlo poté, co izraelské úřady potvrdily, že tělo zemřelého zajatce, které Hamás vrátil v noci, bylo identifikováno jako 75letý Eliyahu Margalit.
Izraelská armáda informovala rodinu Margalita, že identifikace jeho těla byla dokončena a že je připraven k pohřbu.
Kancelář izraelského premiéra uvedla, že „nebudeme dělat kompromisy ... a vynaložíme veškeré úsilí, dokud nevrátíme všechny padlé unesené osoby, až do poslední“.
Podle izraelských médií dodala, že Izrael je „odhodlán, oddaný a neúnavně pracuje“ na návratu všech mrtvých zajatců a dodala, že Hamás je „povinen splnit své závazky vůči zprostředkovatelům a vrátit je v rámci provádění dohody“.
Margalit byl zabit v kibucu Nir Oz během útoku Hamasu 7. října 2023, podle prohlášení armády.
UNRWA tvrdí, že její zaměstnanci jsou připraveni vzít děti z Gazy zpět do školy
Agentura OSN pro palestinské uprchlíky uvedla dne X, že 8 000 jejích vyškolených učitelů je připraveno vzít děti z Gazy zpět do školy, a vyzvala izraelskou vládu, aby jí opět umožnila oficiálně působit.
In #Gaza, over 8,000 UNRWA teachers stand ready to help children go back to learning and resume their education.— UNRWA (@UNRWA) October 18, 2025
UNRWA is the largest humanitarian organisation in Gaza and must be allowed to do its work unimpeded.
Children in Gaza have been out of school for far too long.… pic.twitter.com/7P9632Lr1o
Co víme o mučení a týrání palestinských vězňů Izraelem
Většina těl více než 100 mrtvých Palestinců, které Izrael vydal, zůstává neidentifikována.
Byla poslána zpět do Gazy s čísly namísto jmen, což přimělo rodinné příslušníky pohřešovaných Palestinců zoufale prohledávat fotografie těl v naději, že najdou své blízké.
Z otisků na těchto tělech a z pásků přes oči a pout, které některé z nich stále mají, je jasné jedno: před smrtí byli mučeni, možná popraveni.
Mučení potvrdili palestinští vězni propuštění Izraelem naživu v rámci dohody o příměří v Gaze, v jejímž rámci byli propuštěni také izraelští zajatci z Gazy.
Zprávy o tom, že Izrael mučí palestinské vězně ve svých věznicích, jsou běžné již řadu let a od začátku izraelské války v Gaze se jejich počet zvýšil, přičemž někteří izraelští politici tuto praxi dokonce obhajují.
Podle Organizace spojených národů zemřelo od 7. října 2023 v izraelských věznicích nejméně 75 palestinských vězňů.
Nejnovější vývoj na okupovaném Západním břehu
Palestinec utrpěl zranění a modřiny poté, co ho osadníci napadli, když sbíral olivy na jihu Salfitu.
Izraelský průzkum veřejného mínění naznačuje, že méně než polovina lidí si myslí, že válka byla vyhrána
Průzkum izraelského zpravodajského serveru Maariv ukazuje, že 48 procent dotázaných si myslí, že Izrael částečně vyhrál válku v Gaze.
Podle průzkumu pouze 13 procent zastává názor, že Izrael dosáhl v této kampani úplného vítězství.
Hamas předal ostatky dalšího izraelského zajatce a slíbil, že vrátí i ostatní
Hamas předal ostatky dalšího zajatce, kterého nalezl v zpustošeném pásmu Gazy, a palestinská skupina vyzývá zprostředkovatele a mezinárodní společenství, aby vyvinuli tlak na Izrael, aby otevřel hraniční přechody a umožnil dovoz pomoci.
Ozbrojené křídlo Hamásu, brigády Qassam, v pátek v prohlášení uvedlo, že jeho bojovníci předali ostatky v 23:00 místního času (20:00 GMT), aniž by upřesnilo, kde bylo tělo nalezeno.
Podle skupiny byly ostatky vytaženy dříve během dne a patřily „vězni okupace“, což naznačuje, že se jednalo o Izraelce, a nikoli o jednoho z zajatců několika jiných národností, které Hamas zajal 7. října 2023.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse