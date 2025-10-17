Humanitární pomoc v Gaze je týden po uzavření příměří kvůli izraelským průtahům „kriticky nízká“
17. 10. 2025
čas čtení 6 minut
Palestinci v Gaze sdělují, že i přes týden trvající příměří stále zoufale potřebují jídlo, vodu a další životní potřeby.
Izraelská vládní agentura uvádí, že otevření hraničního přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem pro pohyb osob bude i nadále odloženo.
Prezident Spojených států Donald Trump pohrozil Hamásu, že „pokud Hamás bude i nadále zabíjet lidi v Gaze, což nebylo součástí dohody, nebudeme mít jinou možnost, než tam vtrhnout a zabít je“, aniž by poskytl kontext nebo důkazy.
Izraelské útoky v Gaze si od října 2023 vyžádaly nejméně 67 967 mrtvých a 170 179 zraněných. Během útoků Hamásu 7. října 2023 bylo v Izraeli zabito celkem 1 139 lidí a asi 200 bylo zajato.
Pomoc do Gazy nestačí, protože Izrael nechává kamiony čekat
Kamiony s pomocí čekají od časných ranních hodin na přechodu Kissufim mezi Gazou a Izraelem.
Jedná se o jeden z přechodů, kde kamiony vjíždějí do Izraele, naloží pomoc z izraelské strany a vracejí se, aby doručily zboží, které vezou.
Kamiony čekají hodiny a hodiny na zelenou od izraelské strany, aby mohly vjet na přechod.
Každý den má do Gazy vjíždět 600 nákladních vozidel s humanitární pomocí, ale ve skutečnosti jich je méně než 300.
I 600 nákladních vozidel není vzhledem k poptávce na místě dostatečné.
Existuje také mnoho omezení týkajících se množství a obsahu určitých komodit.
Někdy jedou na izraelskou stranu a vracejí se prázdné.
Toto se děje na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly v pátek za úsvitu zatkly dva mladé muže, Ahmeda Saifa Faqhu a Farese Aymana Najjara, z města Anabta východně od Tulkarmu na okupovaném Západním břehu, poté, co provedly razie v jejich domech.
Izraelská speciální jednotka také za úsvitu vtrhla do čtvrti al-Makhfiyya v Nablusu, následovaná velkou silou, která provedla razii v domě v této oblasti a zahájila palbu uvnitř, přičemž zranila palestinského obyvatele Ihab Abu Rayalu do nohy, než ho zadržela, podle agentury Wafa. Síly zadržely dalšího obyvatele čtvrti po razii a prohlídce jeho domu a poškodily zaparkované vozidlo v blízkosti.
Izraelské síly v pátek brzy ráno uzavřely vchody do několika měst a vesnic východně od města Ramalláhu, informovala agentura Wafa s odvoláním na místní zdroje, a zakázaly obyvatelům vstup do těchto oblastí a výstup z nich.
Izrael vrací těla Palestinců s známkami mučení
Izrael vrátil do Gazy těla téměř 120 Palestinců.
Zdravotníci sdělují, že těla vykazují známky mučení a popravy, a fotografie ukazují ostatky s rukama a nohama svázanými a očima zavázanými.
Izraelské síly ostřelují severní Gazu
Izraelská armáda i přes příměří stále ostřeluje východní oblasti severní Gazy v Shujayea.
Ve čtvrtek byli při izraelských útocích zabiti tři Palestinci, kteří patří k téměř dvěma desítkám lidí zabitých od začátku platnosti příměří 10. října.
Fanoušci izraelského fotbalového klubu Maccabi Tel Aviv mají zakázán vstup na zápas Evropské ligy ve Velké Británii
Fanoušci izraelského fotbalového týmu Maccabi Tel Aviv mají zakázán vstup na zápas Evropské ligy proti Aston Ville ve Velké Británii příští měsíc z bezpečnostních důvodů, oznámil anglický klub.
Bezpečnostní poradní skupina Birmingham City (SAG) – orgán odpovědný za vydávání bezpečnostních certifikátů pro zápasy ve Villa Parku, kde se zápas bude hrát – informovala Aston Villu, že fanoušci Maccabi Tel Aviv nebudou mít povolen vstup.
Policie z okresu West Midlands uvedla, že zápas klasifikovala jako vysoce rizikový na základě „aktuálních informací a předchozích incidentů, včetně násilných střetů a trestných činů z nenávisti, ke kterým došlo během zápasu Evropské ligy UEFA 2024 mezi Ajaxem a Maccabi Tel Aviv v Amsterdamu“.
Hamas tvrdí, že je odhodlán dodržet dohodu o příměří
Palestinská skupina zopakovala svůj závazek ukončit válku v Gaze, dodržovat příměří a zahájit obnovu enklávy.
„Jako hnutí jsme odhodláni provést dohodu, která zaručuje ukončení války, ochranu našeho lidu před útoky a zahájení rekonstrukce,“ uvedl v televizním prohlášení vůdce Hamásu na okupovaném Západním břehu Zahir Jabbarin.
„Nepřijímáme žádnou mezinárodní poručnickou moc nad naším lidem.“
Rovněž uvedl, že je na čase, aby bylo palestinskému lidu uznáno právo na sebeurčení a založení nezávislého státu.
Jabbarin zdůraznil: „Dnes čelí svět skutečné zkoušce. Ti, kteří chtějí přinést mír do regionu, musí prosadit jednotný postoj mezinárodního společenství, zajistit založení palestinského státu, vyřešit otázku vězňů a zajistit propuštění všech zbývajících vězňů bez boje.“
Dohoda zprostředkovaná Katarem, Egyptem a USA byla podepsána v Egyptě, kde se konala jednání mezi Izraelem a Hamásem, a dohoda vstoupila v platnost 10. října se souhlasem Izraele.
Americký prezident Donald Trump pohrozil Hamásu, aniž by poskytl kontext nebo důkazy, že „pokud Hamás bude pokračovat v zabíjení lidí v Gaze, což nebylo součástí dohody, nebudeme mít jinou možnost, než tam vtrhnout a zabít je“.
Ve čtvrtek pozdě večer obvinil vysoký představitel Hamásu Izrael z porušování příměří tím, že od pátku zabil při útocích nejméně 23 lidí, a uvedl, že seznam těchto porušení byl předán zprostředkovatelům.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve čtvrtek uvedlo, že těla 30 Palestinců zabitých během války byla vrácena s známkami mučení, včetně stop po oběšení a provazech, svázaných rukou a nohou a střelby zblízka.
Zdroj v angličtině ZDE
357
Diskuse