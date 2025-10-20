Channel 4 News: Izraelci ve své světové izolaci obdivují ultrapravicového britského násilníka Tommyho Robinsona
"Hádka na akci symbolizující, jak daleko se izraelská společnost posunula doprava za poslední dva roky."
Navzdory tomu, že britský ultrapravicový násilník Tommy Robinson je v Británii podroben trestnímu stíhání, izraelská vláda ho pozvala k návštěvě země jako celebritu, navzdory tomu, že proti tomu ostře protestovala rada britských židů. Opravdu pozoruhodná reportáž. Viz níže.
Moderátorka, Channel 4 News, neděle 19. října 2025: Hamás a Izrael se navzájem obviňují z porušení příměří, zatímco na Gazu dopadá vlna útoků. Dobrý večer. Izraelská armáda potvrdila, že zahájila vlnu útoků na Gazu, zatímco křehké příměří je pod tlakem. Izrael tvrdí, že se jedná o reakci na útoky Hamásu na jeho vojáky. Hamás tvrdí, že o žádných střetech v této oblasti neví, a obviňuje Izrael z úmyslné eskalace. A dnes večer izraelský bezpečnostní představitel oznámil, že dodávky pomoci jsou až do odvolání pozastaveny. Jaký je tedy stav příměří?
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že armáda podnikne rázné kroky proti jakémukoli porušení příměří ze strany Hamásu poté, co izraelské jednotky byly napadeny v jižní Gaze. Izrael uvedl, že v reakci na to zahájil sérii leteckých útoků, zatímco Hamás tvrdí, že nemá žádné spojení s ozbrojenými skupinami v této oblasti a nadále se zavazuje dodržovat příměří. Naše zahraniční redaktorka Lindsay Hilsum je v Jeruzalémě. Lindsay.
Reportérka: Zdá se, že izraelské letecké údery pokračují i v tuto chvíli, zatímco spolu mluvíme. Pokud vím, došlo k obětem na životech. Není jasné, kdo útok zahájil. Hamás tvrdí, že se nenacházel v oblasti, kde byly izraelské jednotky zřejmě napadeny, a že se mohlo jednat o jinou ozbrojenou skupinu. Premiér Netanjahu je nyní pod tlakem obvyklých podezřelých ve své vládě, aby tuto válku znovu zahájil. Ale je také pod tlakem Američanů, aby to neudělal. Nemyslím si, že to znamená, že příměří skončilo. Znamená to však, že je velmi křehké. Zítra sem přijede delegace vedená americkým viceprezidentem JD Vancem. Zjevně přiveze vzkaz od prezidenta Trumpa. Prezident Trump nechce, aby toto příměří skončilo. Chce, aby válka skončila, a chce si za to připsat zásluhy. Myslím si tedy, že to bude poselství, které jim předají.
V současné době přijíždí do Izraele mnoho návštěvníků. Všichni vyjadřují svou podporu. Je zajímavé, jak se Izrael stal příčinou pro krajní pravici v Evropě, včetně Velké Británie.
Proto sem přijel i krajně pravicový aktivista Tommy Robinson. Včera večer jsem se s ním setkala v Tel Avivu. Musím říct, že to byl velmi podivný způsob, jak strávit sobotní večer. Tommy Robinson, krajně pravicový britský agitátor a host izraelské vlády, se včera večer připravoval na svou velkou demonstraci v Tel Avivu.
Reportérka: Lindsay Hilsum, Channel 4 News.
Tommy Robinson: „Promiňte, ale vy jen lžete, takže ať se mě zeptáte na cokoli, přijeli jste sem pravděpodobně kvůli propagandě, abyste se mě pokusili napadnout. Rychle vám odpovím a pak mi můžete položit otázku. Naše video bude sledovat více lidí než to vaše. Stali jste se naprosto irelevantní ve všech ohledech. Lžete, pomlouváte Izrael, jste na straně Hamásu, jste ponížení a nikoho už nezajímá, co říkáte.“
Reportérka: Teď by mě zajímalo,co říkáte tomu, že Rada zástupců britských židů říká, že jste násilník a že představujete to nejhorší z Británie.
Tommy Robinson: „A kde je teď Rada zástupců?“
Reportérka: Jsou ve Velké Británii a zastupují britské židy.
Tommy Robinson: „Zastupují britské židy. Kdo je zvolil, aby zastupovali britské židy?“
Reportérka: Zvolil jste je vy? Vy ani nejste žid.
Tommy Robinson: Jste v naší zemi.
Reportérka: A tak to pokračovalo dalších 9 minut.
Venku byli jeho britští a izraelští příznivci nadšení.
„Mám ho rád, vždycky jsem ho měl rád, a je skvělé, že přijel do Izraele, jsem opravdu potěšen.“
„Enoch Powell ve svém projevu Rivers of Blood v 60. letech [rasisticky varující před imigranty] byl hanoben, a myslím, že teď se dívá dolů a říká: ‚Já vám to říkal.‘“
Reportérka: Vtrhli do sálu. Kvůli Gaze klesá podpora Izraele ve Velké Británii i jinde. Tomuto davu nevadí, že jejich věc byla kooptována krajní pravicí.
„Jsem velký příznivec Trumpa. Myslím, že za poslední dva roky udělal pro Izrael a 6idy skvělou práci, a jsem tu, abych si poslechl, co má Tommy Robinson na srdci.“
„Z toho, co jsem slyšel, se také silně ztotožňuje s bojem, který jsme za poslední dva roky prožili, a víte, někdy hledáte podporu.“
Reportérka: Všechno se plní. Mnoho lidí zde jsou britští 6idé. Vědí, že Tommy Robinson je z krajní pravice.
Kolemjdoucí útočí na štáb Channel 4: „Hamás, milovníci Hamásu, milovníci Hamásu.“
Reportérka: Ale říkají, že jim to nevadí.
Kolemjdoucí útočí na štáb Channel 4: „Milovníci Hamasu. Jste milovníci Hamásu.Jste extremisté. Jste radikální extremisté.“
Reportérka: Dříve byl Robinson natočen při návštěvě Jeruzaléma, kde podle svých slov pracoval jako novinář. Izraelci, kteří se postavili proti válce své vlády v Gaze, jeho přítomnost nevítali.
„Tommy Robinson se snažil šířit nenávist vůči muslimům a svou nenávist vůči muslimům prezentuje jako prožidovský postoj. A myslím, že jeho návštěvy Izraele by měly být vnímány v tomto světle. Snaží se očistit od antisemitismu tím, že se přimlouvá za izraelskou vládu a politiku Netanjahua.“
Tommy Robinson: „Shalom Tenevi, Shalom Izrael.“
Reportérka: Jeho projev nebyl příliš dlouhý, než byl přerušen a Robinson byl obviněn z rasismu.
Tommy Robinson: „Přišel jsem sem jako přítel, ale přišel jsem sem, abych položil spoustu otázek.“
Reportérka: Rušitel byl fyzicky napaden. Menšina 1 z davu 1000 lidí. Vyveden ven ostrahou.
„Jsi ostuda.“
Reportérka: Hádka na akci symbolizující, jak daleko se izraelská společnost posunula doprava za poslední dva roky.
