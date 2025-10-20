Který olej na vaření je nejlepší? Nejdůležitější je způsob výroby
Spotřebitelé, kteří se snaží nakupovat eticky a udržitelně, se ocitají v rozporu s trhem, kde clickbait často maskuje realitu a spolehlivé informace o sledovatelnosti často chybí nebo se těžko hledají. Hrnec arašídového másla "bez palmového oleje" nemusí nutně prozrazovat, čím byl palmový olej nahrazen, ani jak a kde byly arašídy vyrobeny.
Na trhu zaplaveném kontroverzemi a protichůdnými zprávami je informovaná spotřeba výzvou. Jaké oleje bychom měli skutečně používat a jaká je pravda o jejich výrobě?
Spotřebitelé mají právo na jasnou transparentnost složek. Přesnější informace nám umožňují činit rozhodnutí, která jsou skutečně v souladu s našimi hodnotami. Náš nedávný výzkum ve třech studiích zkoumá, jak se výživa, udržitelnost a transparentnost protínají ve světě rostlinných olejů.
Jen málo potravin ilustruje složitost našeho globálního potravinového systému tak jako rostlinné oleje. Celosvětová poptávka po olejích používaných při vaření, ve zpracovaných potravinách, kosmetice, plastech a bionaftě se za 50 let zečtyřnásobila, což z rostlinných olejů učinilo základní kámen stravy i ekonomiky. Odhaduje se, že 37 % zemědělské půdy je využíváno olejninami, jako jsou sója, palma olejná, řepka a slunečnice.
Tato poptávka však také vede k velkým tlakům na zdraví a životní prostředí. S dalšími 2 miliardami krků, které bude třeba v nadcházejících desetiletích nakrmit, bude nutné vyčlenit několik stovek milionů hektarů půdy – desetkrát více než rozloha Velké Británie – na produkci rostlinného oleje. Rozhodnutí o tom, které plodiny se používají a jak se budou pěstovat, bude mít zásadní environmentální a sociální důsledky.
Neříkej mi, že jsem tlustá
"Tlustý" má dlouho negativní konotace. To vedlo k extrémním zdravotním radám, které volají po čemkoli od úplného vynechání oleje ze semen až po konzumaci kostky másla jako svačiny nebo přidání panáka kokosového oleje do kávy.
Vedle toho alarmistické marketingové kampaně vykreslují některé rostlinné oleje, zejména palmový olej, jako činitele masového vymírání a odlesňování.
Za každou lahví v regálu supermarketu se však skrývá složitější příběh: síť farmářů, továren a politik, které utvářejí nejen to, co jíme, ale také to, jak je využívána půda a jak je udržováno živobytí.
Musíme přestat považovat tuk ve stravě za padoucha. Ano, trans-tuky jsou škodlivé, ale důkazy o nasycených tucích jsou smíšené a specifické pro kontext. Rizika smažení jsou přehlížena a tukové náhražky jsou často přechválené.
Důležité je, že globální "tuková mezera" existuje společně s obezitou – ve skutečnosti někteří lidé potřebují ve své stravě více tuku. Myšlenka, že některé tuky jsou pro vás dobré a jiné ne, není jednoznačná.
Slepá skvrna spotřebitele
Tvrzení o potravinách, které konzumujeme, se mohou stát součástí populárního diskurzu. Vezměme si tvrzení WWF z roku 2009, že 50 % produktů supermarketů obsahuje palmový olej. Je to pravda i teď? Naše zjištění naznačují, že alespoň ne všude.
Jak snadno by se pak dalo dokázat, že je to pravda? Někdy? Těžko říct, bez jasných historických důkazů o tom, jak bylo původní tvrzení zamýšleno. Povzbudilo však toto tvrzení miliony spotřebitelů, aby se palmovému oleji vyhýbali? Rozhodně.
Nejde o to zvrátit špatnou pověst palmového oleje, ale o to, abychom si všimli naprostého nedostatku jasnosti a transparentnosti v informacích o složkách. Mnoho potravinářských výrobků uvádí pouze "rostlinný olej" bez specifikace typu nebo původu a štítky udržitelnosti jsou nekonzistentní a snadno manipulovatelné.
Tento nedostatek transparentnosti podporuje dezinformace a brání spotřebitelům sladit nákupy s jejich hodnotami. To zásadně zpomaluje veškeré úsilí spotřebitelů a tvůrců politik o zlepšení udržitelnosti v potravinovém systému.
Lidský rozměr: kultura a rovnost
Rostlinné oleje jsou více než přísady. Jsou vetkány do naší kultury, ekonomiky a identity. Od palmového oleje v jihovýchodní Asii a západní Africe až po olivový olej ve Středomoří, jejich hodnota přesahuje nutriční nebo environmentální metriky.
V době rostoucí potravinové nejistoty zůstávají cenově dostupné oleje životně důležitým zdrojem výživy a příjmů pro miliony lidí. Výzvy k odstranění některých ropných produktů s sebou mohou nést skryté sociální náklady a podkopávat živobytí v producentských regionech. Žádný olej není ze své podstaty dobrý nebo špatný.
Místo abychom se ptali, který olej je nejlepší, měli bychom se ptát, jak se naše oleje vyrábí, kdo z nich má prospěch a které systémové změny skutečně prospívají lidem a planetě.
V konečném důsledku musí společnosti zveřejnit původ zdrojů a metody zpracování a tvůrci politik musí nařídit označování, které odhalí skutečné environmentální a sociální dopady přísady. Teprve pak mohou spotřebitelé vědět, jak nejlépe vybrat pestrou směs sledovatelných olejů, bez humbuku.
Technologie jako QR kódy a mobilní aplikace to již mohou umožnit a požadavkem na větší sledovatelnost mohou nakupující pomoci posunout se směrem ke spravedlivějším a udržitelnějším potravinovým systémům.
