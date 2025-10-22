Severní Korea spouští systém digitálních potravinových poukázek
22. 10. 2025
Nedávná aktualizace elektronické platební aplikace používané na severokorejských chytrých telefonech přidala funkce pro nákup dalších poukázek na obilí, ověřování QR kódů a kontrolu historie používání.
Jedná se o pokus o digitalizaci dodávek obilí od ÚV až k jednotlivým uživatelům. Úřady chtějí zabránit nezákonnému hromadění bohatství, úbytku obilí a statistickým zpožděním spojeným s papírovými poukázkami – a také kontrolovat dodávky obilí v reálném čase," řekl nedávno zdroj v Severní Koreji.
Skutečnost, že poukázky na obilí jsou nyní vydávány prostřednictvím chytrých telefonů, znamená, že papírové poukázky, které Severokorejci dlouho předkládali vládním obchodům s obilím, jsou nahrazovány digitálními poukázkami.
V režimu papírových poukázek nebyly zásoby v jednotlivých obchodech často aktualizovány včas a bylo známo, že manažeři na střední úrovni zpronevěřili obilí pro sebe. To jsou některé z problémů, které režim zjevně doufá vyřešit digitalizací prodeje obilí.
Severokorejské úřady mají v úmyslu převést skladování a správu obilí pod úplnou kontrolu vládou řízených skladů obilí před koncem osmého sjezdu Korejské strany práce a přijmout "inteligentní" digitální systém, který umožní okamžitě sledovat všechny fáze dodávek a distribuce obilí během devátého sjezdu strany, který začne příští rok, vysvětlil zdroj.
Systém omezený na zaměstnané pracovníky s telefony
Podle zdroje jsou digitální poukázky na obilí k dispozici pracovníkům s dobrými záznamy o docházce, SIM kartou mobilního telefonu pod vlastním jménem a kartou Chonsong propojenou s bankovním účtem. Služba není v současné době dostupná nezaměstnaným, ženám v domácnosti ani lidem pracujícím na neformálních tržištích v zemi.
Protože je však služba stále ve zkušební fázi, lze digitální poukázky vyměnit za obilí pouze v některých velkých městech, včetně Pchjongjangu, Nampo, Hamhungu a Wonsanu. V některých oblastech si Severokorejci mohou vyzvednout příděly obilí ve státních obchodech předložením poukázky na obilí na svých chytrých telefonech.
I když jsou poukázky na obilí vydávány vládou, mohou s nimi zřejmě obchodovat i jednotlivci.
"Na svém mobilním telefonu si můžete zkontrolovat poukázky, které stát pravidelně vydává, včetně poukázek na tento měsíc, na příští měsíc a na měsíc předchozí. Zůstatek ve své digitální peněžence můžete také použít k nákupu dalších poukázek," uvedl zdroj.
Tento popis vrhá světlo na hybridní systém, v němž jsou poukázky vydávány státem a poté kupovány jednotlivci.
"Pokud zaregistrujete adresu druhé strany, můžete jí posílat poukázky na obilí nebo od ní dostávat poukázky. Existují však limity, kolik poukázek můžete poslat v jedné transakci a kolik transakcí můžete provést," dodal zdroj.
Obilné poukázky se dodávají ve třech formátech: QR kódy, čárové kódy a sériová čísla.
"QR kódy a čárové kódy lze použít v obchodech a sériová čísla lze číst nahlas, když je síť nespolehlivá," vysvětlil zdroj.
