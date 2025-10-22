Ruská federace zahájila sériovou výrobu nových leteckých pum s doletem 200 km
22. 10. 2025
V průběhu září až října Ruské federace vyvinula a nyní zařadila do bojových zkoušek letecké pumy s novými řídicími moduly. Oznámil to 20. října na fóru "Energy Holding Ukraine" zástupce náčelníka Obranného zpravodajství Ukrajiny Vadym Skibickyj.
Podle něj Ruská federace vylepšila univerzální plánovací a korekční moduly, které jsou instalovány na konvenčních bombách o hmotnosti 250, 500, 1 500 a 3 000 kg.
"Předpokládají, že dolet, bojový rádius takových bomb bude přibližně 200 km," řekl zástupce Hlavního zpravodajského ředitelství.
První údery s novou municí již byly zaznamenány na Dnipro a další města Ukrajiny.
Kromě toho se Ruská federace snaží zvýšit odolnost těchto systémů proti ukrajinským systémům elektronického boje, poznamenal Skibickyj. Dodal, že Rusko již přešlo na sériovou výrobu nových řízených leteckých pum.
"Název se může lišit - "Grom-1", "Grom-2". Mluvíme o tom, že bojové poloměry použití takových pum budou 150-200 km. Podle našich údajů bylo jedním z posledních testů, které provedli, že dosáhly vzdálenosti 193 km," uvedl zástupce šéfa Obranného zpravodajství Ministerstva obrany.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
