Papeže Lva nedokáží konzervativci tak snadno bagatelizovat
22. 10. 2025
Když se anglický král Karel tento týden setká s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu, oba lídři pravděpodobně budou diskutovat o naléhavých globálních otázkách a sdílet historický okamžik modlitby.
Tváří v tvář nestabilitě a rostoucímu nacionalismu začal Lev, první Severoameričan zvolený do čela římskokatolické církve, po skromném začátku svého pětiměsíčního pontifikátu nastiňovat obrysy svého papežství.
Pro konzervativní katolíky, kteří doufali, že se odkloní od politiky a priorit svého bezprostředního předchůdce, papeže Františka, to nevypadá dobře.
„V posledních týdnech se jasně ukázalo, že Lev je v podstatě stejného ražení jako František,“ řekl Christopher White, autor knihy Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy (Papež Lev XIV.: Uvnitř konkláve a úsvit nového papežství) a vedoucí pracovník Georgetownské univerzity ve Washingtonu DC.
„Mají velmi odlišný styl. František byl spontánní a neměl připravený scénář. Lev je opatrný a obezřetný ve svých projevech i činech. Myslím si však, že oba vnímají církev jako to, co František popsal jako polní nemocnici, která se musí starat o nejvíce marginalizované, zejména chudé ve společnosti.“
Po svém nečekaném zvolení na konkláve kardinálů v květnu promluvil Lev z balkonu baziliky svatého Petra v Římě o nutnosti budovat mosty. Konzervativce potěšil tím, že měl na sobě červenou mozzetu, tradiční papežský oděv, který František odmítal.
Lev se nastěhoval do papežských komnat v Apoštolském paláci, na rozdíl od Františka, který bydlel ve skromném penzionu Santa Marta, a v létě se na několik týdnů uchýlil do Castel Gandolfo, papežského útočiště, kterému se argentinský papež také většinou vyhýbal.
Uskutečnil soukromá setkání s Raymondem Burkem, prominentním konzervativním americkým kardinálem, a Robertem Sarah, prelátem z Guineje, kteří byli oba otevřenými kritiky Františka. Lev povolil Burkovi sloužit latinskou mši v bazilice svatého Petra, což František odmítl.
Také se zdálo, že je méně nakloněn než jeho předchůdce k spontánním kontroverzním komentářům nebo ke kritice sklonu některých kardinálů a vatikánských úředníků k luxusu a úctě.
Zdálo se, že to signalizuje odlišný přístup, a někteří doufali, že to znamená rozchod s Františkem. Poslední týdny naznačují, že se mýlili.
Na začátku tohoto měsíce Lev přijal ve Vatikánu skupinu amerických biskupů. Ti mu předali desítky dopisů od imigrantů v USA, kteří popisovali razie v jejich komunitách a své obavy z deportace v rámci tvrdé politiky Donalda Trumpa.
Na schůzce papež jasně vyjádřil svůj názor. „Vyjádřil přání, aby [američtí biskupové] k této otázce zaujali jasné stanovisko,“ řekl agentuře Reuters Mark Seitz, biskup z El Pasa v Texasu. „Pro nás všechny znamená hodně, že víme o jeho osobním přání, abychom se i nadále k tomu vyjadřovali.“
Tři dny předtím, než se Lev setkal se skupinou amerických biskupů, hovořil o migraci při mši svaté, které se na Svatopetrském náměstí zúčastnilo více než 10 000 lidí. „V dlouhodobě zavedených křesťanských komunitách, jako jsou ty na západě, by příchod mnoha bratrů a sester z globálního jihu měl být přijat jako příležitost,“ řekl, přičemž jeho výroky byly v ostrém kontrastu s prohlášeními Donalda Trumpa.
Několik dní předtím Lev řekl novinářům: „Někdo, kdo říká: ‚Jsem proti potratům, ale souhlasím s nelidským zacházením s přistěhovalci ve Spojených státech‘, nevím, jestli je to pro-life.“
Podpořil zaměření Františka na klimatickou krizi a na konferenci řekl, že někteří světoví vůdci se rozhodli „zesměšňovat zjevné známky klimatických změn, vysmívat se těm, kteří hovoří o globálním oteplování, a dokonce obviňovat chudé z toho, co je nejvíce postihuje“.
Lev vydal svou první apoštolskou exhortaci na téma „láska k chudým“. Dilexi te, kterou inicioval František před svou smrtí, říká, že křesťané „nesmí polevit v bdělosti, pokud jde o chudobu“, a musí „nadále odsuzovat ‚diktaturu ekonomiky, která zabíjí‘“.
S výraznými ozvěnami Františkovy kritiky nerovnosti dokument říká: „Ve světě, kde je chudých stále více, paradoxně vidíme růst bohaté elity, která žije v bublině pohodlí a luxusu, téměř v jiném světě než obyčejní lidé. To znamená, že stále přetrvává kultura – někdy dobře maskovaná –, která ostatní odvrhuje, aniž by si to uvědomovala, a lhostejně toleruje, že miliony lidí umírají hlady nebo přežívají v podmínkách nevhodných pro lidské bytosti.“
Minulý týden Lev odsoudil používání hladu jako válečné zbraně, aniž by jmenoval konkrétní konflikty nebo země. Globální hlad je podle něho „jasným znamením převládající necitlivosti, bezduché ekonomiky ... a nespravedlivého a neudržitelného systému distribuce zdrojů“, řekl na konferenci OSN.
Tyto zásahy „znamenaly skutečný vzestup papežství Lva XIV.“, podle Christophera Lamba, vatikánského korespondenta CNN a autora připravované knihy o americkém papeži.
„Ačkoli má rezervovanější osobnost než papež František, působí jako odhodlaná osobnost a ukázal, že v klíčových otázkách přebírá štafetu od svého předchůdce.
„Lev nyní čelí kritice ze stejných konzervativních kruhů jako František.“
Někteří konzervativní komentátoři nazývají Lva „levicovým papežem“. Podle konzervativního katolického blogu Rorate Caeli by se měl „vrátit ke svému předchozímu mlčení“.
White řekl: „Existují určití američtí konzervativní katolíci, kteří doufali, že s novým papežem dojde ke změně kurzu, a mnozí z nich to jsou spíše američtí katolíci, kteří se více ztotožňují s Maga.
Papež, který je náhodou Američan a který je podezřívavý a kritický vůči nespoutanému kapitalismu volného trhu, je pro ně pravděpodobně zklamáním. František byl často odmítán svými konzervativními kritiky v USA, kteří říkali, že prostě nerozumí naší zemi. Lva nemohou tak snadno odmítnout.“
