Vyjádření studentského uskupení FAMU solidární k akci „V Gaze semestr nezačíná“
17. 10. 2025
Foto: Propalestinský transparent na FAMU odstříhal a zlikvidoval Ivo Mathé. Měl by se stydět.
V pondělí 6. října jsme jako studentstvo FAMU napříč katedrami a ročníky uspořádalx v budově a krátce i před budovou FAMU protest proti probíhající genocidě v Gaze. Jako studující jsme se soustředilx především na osud našich palestinských vrstevníků, pro které v říjnu žádný semestr nezačal a pro mnohé již ani nikdy nezačne. Načasování našeho protestu, který proběhl koordinovaně s dalšími 13 vysokými a jednou střední školou, se tak týkalo začátku akademického roku. Akce proběhla bez nejmenšího konfliktu a přidaly se desitky studujících, kteří o události dopředu nevědělx.
V dalších dnech se nám ale namísto věcné diskuze dostalo především urážek a lží. Za upozorňování na nejlépe zdokumentovanou genocidu v dějinách lidstva jsme ve vyučovacích hodinách, emailech a médiích označovánx našimi vlastními pedagogy za nacisty, antisemity či teroristy. Takové jednání nemá, narozdíl od prosazování základních lidských práv a svobod, na akademické půdě místo. Jejich útoky a zneužití pozice na fakultě důrazně odmítáme.
Nevnímáme své postoje ani používané symboly jako projev neúcty k izraelským obětem ani jako antisemitismus. Vlajky a hesla, pod nimiž se účastníme demonstrací již dva roky, vyzývají k ukončení genocidy – tedy k ukončení násilí vůči civilistům a k hledání politického řešení, které jedině může zastavit utrpení všech lidí zasažených tímto konfliktem. Události posledních dní, kdy se díky příměří podařilo osvobodit izraelské rukojmí, jen potvrdily náš postoj. Postupy izraelského režimu v uplynulých dvou letech vnímáme jako zneužívání situace rukojmích pro mocenské cíle, jak dokládají vnitrostátní demonstrace v Izraeli. Proto považujeme hájení vlády Benjamina Netanjahua a jeho vojenských operací za skutečný projev neúcty vůči lidským životům na všech stranách konfliktu.
Izraelská vláda dlouhodobě označuje jakoukoliv kritiku vlastního jednání za antisemitismus. Takový argument je nepravdivý – státy a jejich představitele je přeci nutné za páchání zločinů kritizovat. Hrůzy, které si židé zažili za druhé světové války, se nikdy nesmí opakovat. A to nejen na židovském národu. Považovat kritiku státu Izrael za antisemitismus je nebezpečným krokem, který srovnává celé židovské etnikum s politikou jedné konkrétní vlády. Jednání státu Izrael jsme odsoudili po boku mnoha židů po celém světě i přeživších holokaustu.
Nepravdivé tvrzení, že naše akce proběhla 7. října, přejala média, pedagogové i samotný rektorát AMU. Při tom byla k dispozici tisková zpráva, která o akci informovala. Žádná média, která o akci psala, se nás ani nepokusila kontaktovat, abychom se vyjádřilx za svou stranu, zatímco poskytovala prostor pár známým hlasům. Naopak oceňujeme diskuzi zprostředkovanou akademickým senátem, která rozhodně nebyla nekritická, ale byla vedena se vzájemným respektem. Kritiku za věšení vlajek blízko datu připomenutí masakru na izraelských civilistech vnímáme o to více za pokryteckou, jelikož v den našeho protestu, stejně jako den po něm izraelská armáda dál zabíjela civilisty v Gaze.Dalším nástrojem strůjců i tichých zastánců genocidy je zaměňování odporu proti genocidě páchané na palestinském lidu za podporu teroristického hnutí Hamás. Jedná se o pokus označit celý národ, včetně jeho dětí a studentů, za teroristy, které je třeba zlikvidovat. Každému by mělo být jasné, jakému zvěrstvu mohou takové generalizace a ve své podstatě lži otevřít dveře. Hamás na FAMU nikdo nepodporuje, základní lidská práva ano.
Nejsme hlasem extremismu a fanatismu, jak se nás snaží vykreslit někteří naši názoroví oponenti. Izraelské násilí v Gaze označuje za genocidu i OSN . Lékaři bez hranic upozorňují na cílené hladovění civilistů . Amnesty International dávno před sedmým říjnem předloňského roku upozornila na fakt, že se Izrael dopouští apartheidu. Mezinárodní trestní tribunál vydal zatykač na Benjamina Netanjahua a Jo'ava Galanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti . Seznam světově uznávaných organizací odsuzujících zločiny izraelské vlády je dlouhý a každým dnem roste. Podporují tedy tyto organizace terorismus? Jsou antisemitské?
Jako studentstvo cítíme solidaritu s našimi palestinskými kolegy. Jako členové a členky akademické obce nás děsí pohled na univerzity srovnané se zemí. Jako lidé cítíme povinnost se proti tomuto bezpráví ozvat.
Všichnx doufáme ve spravedlivý a dlouhodobý mír. Dokud ale bude příměří narušováno vražděním civilistů a snižováním humanitární pomoci, nebudeme mlčet. Jsme odhodlanx nadále zvedat a bránit základní lidská práva a svobody.
FAMU je a bude solidární.
