Šéf švédského ministerstva obrany vyzval Evropu, aby přešla "do válečného módu" a zpřísnila sankce proti Rusku
20. 10. 2025
"Potřebujeme změnu mentality: musíme přejít do 'válečného režimu', abychom rezolutně zadrželi hrozbu, chránili a zachovali mír. Rusko neustále testuje naši jednotu a odhodlání. Ale (ruský prezident Vladimir) Putin neuspěje. Současná bezpečnostní situace zvýšila naši ostražitost," řekl Jonson. Podle něj tento kurz podporuje 90 % švédské populace, prosazuje zvýšení výdajů na obranu a také chce zachovat nebo rozšířit pomoc Ukrajině. "Blízkost Ruska nás naučila jednu věc: mír není dar, mír je něco, co musíme bránit každý den," řekl Jonson.
V této souvislosti vyzval evropské spojence, aby zvýšili vojenské dodávky na Ukrajinu a zpřísnili sankce proti Rusku. Podle Jonsona by měla být v první řadě posílena omezení energetického sektoru a kremelské "stínové flotily", stejně jako využití zmrazených ruských aktiv k investicím do obrany Ukrajiny. "Pouze tímto způsobem Putin pochopí, že tato válka ohrožuje jeho vlastní moc a nelze ji vyhrát," zdůraznil ministr. Dodal, že Rusko není schopno uspět na bojišti: za poslední rok "bylo zabito nebo zraněno více než 300 tisíc jeho vojáků", aby se zmocnilo "méně než 0,5 % území Ukrajiny".
Jonson také vyzval spojence k odvetným opatřením v případě invaze ruských stíhaček a dronů na území NATO. "Jsme obranná aliance, to je pravda, a naše opatření jsou promyšlená a přiměřená, ale vždy budeme reagovat. Rusko musí vědět: pokud jeho válečná loď nebo stíhačka napadne náš vzdušný prostor nebo vody, budeme nuceni ji vyhostit, a pokud to okolnosti vyžadují, dokonce ji sestřelit," řekl ministr.
V září Jonson řekl, že Švédsko bude bránit své hranice a v případě potřeby použije ozbrojené síly. Vojenskému personálu bylo zejména dovoleno použít zbraně proti objektům narušujícím vzdušný prostor země - s předchozím varováním nebo bez něj.
Zdroj v němčině: ZDE
