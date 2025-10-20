Česká televize opět zveřejňuje zkreslující informace

20. 10. 2025

Hlavně, že je ČT pořád posedlá emocionálně manipulativním výrazem "teroristický", který se v zahraničí nepoužívá. Jinak publikuje zkreslující informace. Trump věděl, že nedělní Netenjahuovo bombardování nevinných civilistů, kdy zahynulo přes třicet lidí, nebylo důsledkem útoku Hamásu, ale šlo o to, že izraelský osadník najel svým ničivým buldozerem (jímž likviduje palestinské příbytky) na nevybuchlou munici. Česká televize je naprosto odporná. 

 Česká televize:
Skutečnost:


Al Jazeera informuje o zprávě Drop Site, že Trumpova administrativa si během několika hodin uvědomila, že včerejší výbuch v Rafahu – který Netanjahu použil jako ospravedlnění zastavení veškeré pomoci Gaze a obnovení leteckých útoků – byl ve skutečnosti způsoben buldozerem izraelského osadníka, který najel na nevybuchlou munici, a ne útokem Hamásu z tunelu.

Brzy po výbuchu v Rafahu, jak mi sdělil zdroj obeznámený se situací, Bílý dům a Pentagon věděli, že incident byl způsoben buldozerem izraelského osadníka, který najel na nevybuchlou munici – což je v rozporu s Netanjahuovým tvrzením, že Hamas vyskočil z tunelů.
 

Poté, co Netanjahu v reakci na to oznámil, že blokuje veškerou pomoc do Gazy, a zahájil bombardování, administrativa sdělila Izraeli, že ví, co se stalo. Netanjahu poté oznámil, že za několik hodin znovu otevře hraniční přechody.



