Česká televize opět zveřejňuje zkreslující informace
20. 10. 2025
Skutečnost:
Příměří v Pásmu Gazy stále platí, řekl v noci prezident USA Donald Trump. Za nedělní eskalací byli podle něj nejspíš rebelové v teroristickém hnutí Hamás.— ČT24 (@CT24zive) October 20, 2025
Al Jazeera informuje o zprávě Drop Site, že Trumpova administrativa si během několika hodin uvědomila, že včerejší výbuch v Rafahu – který Netanjahu použil jako ospravedlnění zastavení veškeré pomoci Gaze a obnovení leteckých útoků – byl ve skutečnosti způsoben buldozerem izraelského osadníka, který najel na nevybuchlou munici, a ne útokem Hamásu z tunelu.
Brzy po výbuchu v Rafahu, jak mi sdělil zdroj obeznámený se situací, Bílý dům a Pentagon věděli, že incident byl způsoben buldozerem izraelského osadníka, který najel na nevybuchlou munici – což je v rozporu s Netanjahuovým tvrzením, že Hamas vyskočil z tunelů.
Poté, co Netanjahu v reakci na to oznámil, že blokuje veškerou pomoc do Gazy, a zahájil bombardování, administrativa sdělila Izraeli, že ví, co se stalo. Netanjahu poté oznámil, že za několik hodin znovu otevře hraniční přechody.
Al Jazeera reports on the Drop Site report earlier that the Trump administration realized within hours that the Rafah explosion yesterday – which Netanyahu used to justify halting all Gaza aid and resuming airstrikes – was actually caused by an Israeli settler bulldozer running… https://t.co/8jFwZJbse4 pic.twitter.com/EQrmShwZpp— Drop Site (@DropSiteNews) October 20, 2025
