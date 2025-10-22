Příměří v Gaze skřípe. Na vině je Hamás

22. 10. 2025

čas čtení 4 minuty
Teroristická brutalita hrozí zažehnutím palestinské občanské války, uvádí redakční komentář listu The Washington Post.

Pozn. JČ: Upozorňujeme, že vlastníkem listu Washington Post je majitel Amazonu Jeff Bezos, který především od roku 2025 začal brutálně ovlivňovat, o čem a jak tento list píše. Washington Post tedy už není možno považovat za nezávislý a nepředpojatý deník. Mimo jiné list sleduje ostře proizraelskou linii. Argumentace, že "Příměří v Gaze skřípe. Na vině je Hamás" je v přímém protikladu k tomu, co v Izraeli v úterý řekl J. D, Vance. I jeho výroky, že s příměřím jde "všechno dobře", je nutno brát opatrně, neboť Vance dělá samozřejmě propagandu pro Trumpa a záleží mu na vytváření dojmu, že příměří mezi Izraelem a Hamásem funguje výborně. Přitom, jak jinde v tomto vydání informujeme podle Channel 4 News, Trumpova vláda vyvíjí podstatný tlak na Netanjahua, aby se příměří nerozpadlo. 

Hamás se ohledně svých vojenských zásahů hájí, že bojůvky, financované v Gaze Izraelem, rozkrádaly dodávky potravin pro civilisty a terorizovaly palestinské civilní obyvatelstvo, v důsledku neexistence policie. Trump se vyjádřil, že mu zásahy Hamásu nevadí, ovšem je pravda, že Hamás veřejně  popravil několik mužů, které obvinil ze spolupráce s Izraelem. 

Co se týče údajného zabití dvou izraelských vojáků, přinesli jsme informace, že k tomu údajně došlo tak,  že izraelský osadník v Rafáhu omylem najel svým buldozerem, jímž boural palestinské příbytky, na nevybuchlou izraelskou munici, která tedy vybuchla. Američané tuto informaci prý měli a donutili Netanjahua, aby přestal bombardovat civilisty, ten však bohužel mezitím vyvraždil více než dalších třicet lidí.

Článek z deníku Washington Post připravil do vydání Karel Dolejší.

Po pouhém týdnu se křehký mír v Gaze rozpadá. Izrael v neděli zastavil přepravu pomoci do Gazy a zahájil letecké údery poté, co uvedl, že bojovníci Hamásu zabili dva izraelské vojáky. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie pohrozily, že zadrží fondy na obnovu, dokud Hamás zůstane u moci.

Vzhledem k pokračujícímu barbarství Hamásu je šťastná budoucnost pro obyvatele Gazy v blízké budoucnosti pravděpodobně nedosažitelná. Přesto je také nepravděpodobné, že by se válka plně obnovila.

Nicméně může to být to nejlepší, v co může kdokoli na Blízkém východě skutečně doufat. Hamás byl vážně degradován a nebude znovu představovat existenční hrozbu pro Izrael po celá léta.

Hamás je v současnosti tak slabý, že čelí výzvám spojeným s kontrolou nad Gazou a u moci se pravděpodobně může udržet jedině masakrováním svých palestinských nepřátel, jak to učinil v roce 2007 po násilných střetech se svým politickým rivalem Fatahem.

Ještě než stačil zaschnout inkoust na poslední dohodě o příměří, vyvalili se vymahači Hamásu ze svých podzemních doupat, svěžích tváří, dobře živení a oblečení v čistých uniformách. Hamás vyhlásil válku nejméně čtyřem palestinským klanům, z nichž některé pravděpodobně spolupracovaly s Izraelem. Záběry komisařů Hamásu, jak popravují spoutané muže uprostřed ulice nebo střílejí podezřelé zloděje do nohou, se rozšířily po celém světě.

A to je přesně to, co bylo otevřeno. V sobotu americké ministerstvo zahraničí varovalo, že má "důvěryhodné zprávy", že Hamás plánuje útok na palestinské civilisty, a varovalo, že "budou přijata opatření na ochranu lidí v Gaze a zachování integrity příměří". Jak by to mohlo vypadat, zůstává nejasné. Jak Turecko, tak Katar, další garanti mírové dohody, si představují roli Hamásu v budoucím palestinském státě. Je nepravděpodobné, že by se mu chtěli postavit přímo, i když tato skupina přilévá olej do ohně palestinské občanské války.

Všechny revoluce nakonec pohltí samy sebe. Naneštěstí pro ubohé Palestince v Gaze se Hamás ještě nenachází v konečné smrtelné křeči.

Zdroj v angličtině: ZDE

