Příměří v Gaze skřípe. Na vině je Hamás
22. 10. 2025
Po pouhém týdnu se křehký mír v Gaze rozpadá. Izrael v neděli zastavil přepravu pomoci do Gazy a zahájil letecké údery poté, co uvedl, že bojovníci Hamásu zabili dva izraelské vojáky. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie pohrozily, že zadrží fondy na obnovu, dokud Hamás zůstane u moci.
Vzhledem k pokračujícímu barbarství Hamásu je šťastná budoucnost pro obyvatele Gazy v blízké budoucnosti pravděpodobně nedosažitelná. Přesto je také nepravděpodobné, že by se válka plně obnovila.
Nicméně může to být to nejlepší, v co může kdokoli na Blízkém východě skutečně doufat. Hamás byl vážně degradován a nebude znovu představovat existenční hrozbu pro Izrael po celá léta.
Hamás je v současnosti tak slabý, že čelí výzvám spojeným s kontrolou nad Gazou a u moci se pravděpodobně může udržet jedině masakrováním svých palestinských nepřátel, jak to učinil v roce 2007 po násilných střetech se svým politickým rivalem Fatahem.
Ještě než stačil zaschnout inkoust na poslední dohodě o příměří, vyvalili se vymahači Hamásu ze svých podzemních doupat, svěžích tváří, dobře živení a oblečení v čistých uniformách. Hamás vyhlásil válku nejméně čtyřem palestinským klanům, z nichž některé pravděpodobně spolupracovaly s Izraelem. Záběry komisařů Hamásu, jak popravují spoutané muže uprostřed ulice nebo střílejí podezřelé zloděje do nohou, se rozšířily po celém světě.
A to je přesně to, co bylo otevřeno. V sobotu americké ministerstvo zahraničí varovalo, že má "důvěryhodné zprávy", že Hamás plánuje útok na palestinské civilisty, a varovalo, že "budou přijata opatření na ochranu lidí v Gaze a zachování integrity příměří". Jak by to mohlo vypadat, zůstává nejasné. Jak Turecko, tak Katar, další garanti mírové dohody, si představují roli Hamásu v budoucím palestinském státě. Je nepravděpodobné, že by se mu chtěli postavit přímo, i když tato skupina přilévá olej do ohně palestinské občanské války.
Všechny revoluce nakonec pohltí samy sebe. Naneštěstí pro ubohé Palestince v Gaze se Hamás ještě nenachází v konečné smrtelné křeči.
Zdroj v angličtině: ZDE
