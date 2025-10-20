Britský premiér Starmer beznadějně zmaten poté, co fanoušci Maccabi Tel Aviv byli vykázáni z fotbalového zápasu... v Tel Avivu
20. 10. 2025
Je to jen pár dní, co nejrozumnější premiér v historii prohlásil, že vykázání izraelských chuligánů z fotbalového zápasu je antisemitské. Premiér trval na tom, že všichni, od policie z West Midlands až po fotbalový klub Aston Villa, jsou obrovští rasisté. Rozhodl se, že zakázat skupinu násilných fotbalových fanoušků na základě důkazů a rozumu je totéž jako nenávidět všechny židy.
Bohužel město Tel Aviv udělalo Starmerovi ostudu, když zrušilo telavivské derby... kvůli násilí fanoušků. To násilí zahrnovalo házení dýmovnic a pyrotechniky, pravděpodobně poté, co někdo zaměnil to místo za palestinskou školu (snadná chyba, když je vaším jediným životním posláním útočit na školy).
Při násilí bylo zraněno patnáct členů Bohem vyvoleného lidu™, včetně dvanácti civilistů a tří policistů. Je dobře, že k podobnému násilí nedošlo ve Velké Británii, jinak by Starmer obvinil našich 12 civilistů a tři policisty!
Starmer čelí obtížné situaci, kdy si není jistý, zda má odsoudit město Tel Aviv za jeho „antisemitismus“, nebo přijmout, že zákaz vstupu těmto fanouškům nikdy nebyl antisemitský. Jedna věc, kterou Starmer určitě neudělá, je omluva všem lidem, které pomluvil, protože to by znamenalo přiznat zneužití antisemitismu, a to přece nemůžeme, že?
Snad nejrozumnějším řešením by bylo, kdyby UEFA měla jedno pravidlo uvnitř Izraele a jiné mimo něj. Je samozřejmě špatné, když dochází k chuligánství uvnitř Izraele, protože násilí vůči Bohem vyvolenému lidu™ je nejhorší zločin, jaký si lze představit. Ale je v pořádku, když Izraelci přijedou sem a zmlátí naše fanoušky, zatímco skandují o znásilňování žen a zabíjení dětí, jako by to rozhodně neudělali v Amsterdamu.
Nyní jsme v podivné situaci, kdy můžeme říkat pravdu o tom, co fanoušci Maccabi Tel Aviv udělali v Tel Avivu, ale stále nemůžeme mluvit o tom, co udělali v Amsterdamu.
V Amsterdamu byli fanoušci Maccabi Tel Aviv oběťmi „pogromu“ a pokud budou násilní v Británii, budou také oběťmi pogromu (je to stejná logika, která znamená, že Izraelci jsou oběťmi genocidy, zatímco sami provádějí genocidu v Gaze).
Je zřejmé, že citlivé city izraelských chuligánů by měly být chráněny za každou cenu, protože potřebují vybít energii, než budou povoláni k genocidní povinnosti. Proto doporučuji, aby Starmer i nadále nenuceně používal slovo „antisemitismus“, kdykoli to bude politicky výhodné. To rozhodně neoslabí jeho důvěryhodnost ani boj proti antisemitismu.
