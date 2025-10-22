Vysoce postavený německý generál řekl, že Evropa musí udělat vše, co je v jejích silách, aby pomohla Ukrajině
22. 10. 2025
Zatímco se prezident Trump připravuje na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v nadcházejících týdnech, aby diskutovali o možném příměří, vysoce postavený německý generál varoval, že pokud nebude Rusko na Ukrajině zastaveno, demokracie v Evropě bude ohrožena.
"Jediným důvodem, proč by měl Putin přestat, je, pokud bude zastaven," řekl generálporučík Alexander Sollfrank, a to vyžaduje tlak. Na Ukrajině je v sázce to zásadní, řekl, "pokud si chceme udržet náš mír a naši svobodu a chceme si udržet naše politické systémy, naše demokracie, náš pluralismus, federální struktury a vše, co máme."
Generál Sollfrank je v čele velitelství společných sil německé armády – jejích operačních sil v poli – a Německo je největším podporovatelem Ukrajiny v Evropě. Měl podobnou práci v NATO a dříve bojoval v Afghánistánu jako velitel sil rychlé reakce, které se zúčastnily vážných akcí. Minulý týden hovořil v rozhovoru ve svém berlínském sídle.
Zatímco se Trump znovu pokouší přimět Putina k příměří na Ukrajině, které Rusko nechce bez významných ukrajinských ústupků v podobě území, generál Sollfrank řekl, že úspěchy poválečného světa jsou ohroženy, pokud Rusko na Ukrajině zvítězí.
Období od konce 2. světové války bylo svědkem triumfu práva nad mocí v Německu a obecněji ve střední a východní Evropě, řekl. "Pokud bude Rusko úspěšné, pak tyto úspěchy práva, práva nad mocí, jsou u konce," řekl. "Měli bychom podporovat Ukrajinu vším, co potřebují," řekl, "vším, co potřebují ke snížení ruského tlaku."
Jako nepolitický vojenský velitel by nespekuloval o tom, jak by Trump mohl tomuto procesu dále pomoci nebo jak by americké střely s plochou dráhou letu Tomahawk mohly ovlivnit válku. V pátek, po rozhovoru s Putinem o den dříve, se zdálo, že Trump ustoupil při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o myšlence poskytnout střely Ukrajině. Trumpovo odmítání vyvíjet na Putina jakýkoli vlastní nátlak bylo tématem jeho prezidentství, stejně jako by si přál, aby zabíjení skončilo.
Problémem pro Evropany je, že se časově neomezeně zavázali podporovat Ukrajinu bez vlastní zjevné strategie pro ukončení války, alespoň ne bez amerického tlaku na Rusko. A Rusové, řekl generál, již "přestavují a rekonstituují své pozemní síly, i když útočí na Ukrajinu, a také se neustále učí".
Na zemi je na Ukrajině na frontových liniích faktický pat, kdy ani jedna strana není schopna získat velké území ve válce těžké munice a stále sofistikovanějších dronů. Letní ofenzíva Ruska přinesla jen velmi malý zisk. Místo toho se obě strany snaží poškodit civilní infrastrukturu druhé strany raketami a bezpilotními letouny delšího doletu: Rusko ukrajinskou energetiku a teplárny; Ukrajina ruské rafinerie a plynovody.
"Válka je samozřejmě vysoce nahodilá, ale frontová linie zůstává dost statická," řekl Franz-Stefan Gady, vojenský analytik, který často cestuje na ukrajinské frontové linie. "Ani ruské, ani ukrajinské síly v příštích šesti měsících pravděpodobně nedosáhnou průlomu," řekl. "Rusové postrádají operační schopnosti, aby využili jakékoli narušení linie, a ukrajinská strana postrádá živou sílu."
Každá strana se snaží vyčerpat tu druhou. "Současná trajektorie je pro Ukrajinu špatná, ale ne katastrofální," řekl Gady.
Podle britského ministerstva obrany Rusko minulý měsíc zabralo Ukrajině výrazně méně území než v srpnu, přibližně 250 kilometrů čtverečních, ve srovnání se 465 kilometry čtverečními, uvedlo ministerstvo minulý čtvrtek.
Vzhledem k tomu, že Trump již neposkytuje finanční pomoc Ukrajině, ale pouze nabízí prodej amerických zbraní Evropanům, aby je dodali Kyjevu, Evropané se rvou o peníze.
S výjimkou Německa mají hlavní evropské země vysoký dluh a ve svých rozpočtech málo prostoru pro dodatečné výdaje na Ukrajinu, kromě toho, co od nich nyní vyžaduje NATO. Francouzi mají potíže se schválením jakéhokoli rozpočtu.
Takže Evropská komise v Bruselu se snaží vymyslet legální způsoby, jak použít 220 miliard eur zmrazených ruských aktiv v Evropě jako formu zástavy za bezúročnou půjčku Ukrajině – 140 miliard eur na obranu, navrhl německý kancléř Friedrich Merz.
Navrhovaná půjčka by byla zpočátku garantována členskými státy Evropské unie a později kryta rozpočtovými fondy EU (od příštího dlouhodobého rozpočtového cyklu, po roce 2028). Peníze by byly použity jak na nákup zbraní z Evropy a Spojených států, tak na investice do vlastního rozšiřujícího se ukrajinského zbrojního průmyslu.
Zatím se však proti této myšlence staví Belgie, která drží většinu zmrazených aktiv a obává se právní odpovědnosti, a Evropská centrální banka, která se obává poškození eura.
Na setkání ministrů obrany NATO a Evropy minulý týden se odhadovalo, že Ukrajina bude jen v příštím roce potřebovat asi 120 miliard dolarů.
Minulý týden Evropská komise zveřejnila vágní Cestovní mapu obranné připravenosti 2030. V té době již uvedla: "Evropa potřebuje dostatečně silnou evropskou obrannou pozici, aby věrohodně odstrašila své protivníky, stejně jako odpověděla na jakoukoli agresi." Konkrétně se uvádí, že "militarizované Rusko představuje v dohledné budoucnosti trvalou hrozbu pro evropskou bezpečnost".
Brusel se domnívá, že v příštím desetiletí bude pravděpodobně nutné utratit 4 biliony dolarů na obranu.
Kancléř Merz prohlásil, že má v úmyslu vybudovat "největší konvenční armádu v Evropě", což je značný úkol, který si vyžádá mnohem víc než jen zvýšení počtu vojáků.
Generál Sollfrank řekl, že cílem je být do roku 2029 "kriegstüchtig", neboli plně "bojeschopný". Pro Německo je podle něj hlavním problémem zvýšení počtu ozbrojených sil ze současných 182 000 na 260 000 s dalšími 200 000 vycvičenými záložníky; budování lepších a rychlejších vazeb mezi technologiemi a vojenským průmyslem; a snížení byrokracie pro získání moderního vybavení.
"Je snadné to snížit, máme s tím velké zkušenosti," řekl s úšklebkem. Vybudovat to, co je požadováno, "je obrovský úkol".
Zásadní je personální otázka. Německá vláda debatuje o nové verzi branné povinnosti, která se zaměřuje na přilákání dobrovolníků, než se v případě potřeby vrátí k povinné službě. Generál Sollfrank však vyjádřil přesvědčení, že nová generace mladých Němců vzhledem k invazi na Ukrajinu chápe, že Rusko představuje jasné a aktuální nebezpečí a je třeba ho zastrašit.
Když v roce 1986, během studené války, vstoupil do armády a stal se velitelem čety obrněné pěchoty, "věděli jsme přesně, kde se bránit a co dělat," řekl generál Sollfrank.
"Nyní se musíme znovu naučit, že mír není něco, co je prostě tady," řekl. "Na míru musíte pracovat."
