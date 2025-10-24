„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ řekl Keir Starmer po londýnském setkání "koalice ochotných"
24. 10. 2025
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ řekl Starmer a síbil, že ruskou ropu a plyn stáhne z trhu, aby omezil financování Kremlu
Starmer říká, že koalice podnikne kroky k tomu, aby ruskou ropu a plyn „stáhla z globálního trhu“, a tvrdí, že tím „omezí financování ruské války“.
Říká, že je odhodlán pokračovat v uvolňování finančních prostředků z ruských zmrazených aktiv a zdůrazňuje nutnost rychle postupovat v otázce reparací.
Říká, že „posilujeme protivzdušnou obranu Ukrajiny“ a že Spojené království poskytne Ukrajině další rakety, aby posílilo obranu během zimy.
Koalice bude podle něj pokračovat v vojenském tlaku na Putina a bude pokračovat v práci na mnohonárodní bezpečnosti pro případ, že nastane mír.
„Budoucnost Ukrajiny je naší budoucností,“ říká Starmer. „Jsme odhodláni jednat nyní, abychom zvýšili tlak na Putina a konečně ho přivedli k jednacímu stolu v dobré víře.“
Hlavní ruský vyjednavač pro ekonomické otázky uvedl, že přicestoval do Spojených států na jednání, dva dny poté, co Washington uvalil sankce na dvě největší moskevské ropné společnosti.
Návštěva přichází v době rostoucí frustrace USA z ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho odmítnutí souhlasit s příměřím v téměř čtyřleté válce na Ukrajině, informuje AFP.
Na začátku tohoto týdne americký prezident Donald Trump zrušil plánované rozhovory s Putinem v Budapešti s tím, že nechce „zbytečné“ setkání.
„Přijel jsem do USA, abych pokračoval v dialogu mezi USA a Ruskem – návštěva byla naplánována již před časem na základě pozvání americké strany,“ řekl Putinův hlavní ekonomický vyslanec Kirill Dmitriev na X.
Vyslanec ruským zpravodajským agenturám sdělil, že na schůzkách s představiteli Trumpovy administrativy předá ruské stanovisko k válce na Ukrajině.
Ukrajina bude muset najít způsob, jak vyrábět systémy protivzdušné obrany doma, řekl Volodymyr Zelenskyy na tiskové konferenci. Od začátku ruské války na Ukrajině Kyjev zvýšil výrobu zbraní, přičemž téměř 60 % zbraní je nyní vyráběno doma, ale stále závisí na západních dodávkách protivzdušných systémů a raket.
Na začátku tohoto týdne Ukrajina použila britskou raketu Storm Shadow k bombardování ruského závodu v Brjansku, který vyráběl výbušniny a raketové palivo. USA však dosud odmítly dodávat řízené střely Tomahawk. Mark Rutte dříve naznačil, že rozhodnutí o raketách dlouhého doletu zůstává „v posuzování“ amerického prezidenta.
Dánská premiérka Frederiksenová vyzývá k rozhodnutí o reparacích pro Ukrajinu do Vánoc
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že spojenci v „koalici ochotných“ musí do Vánoc dosáhnout řešení ohledně reparací pro Ukrajinu.
„Musíme pracovat tak, abychom měli řešení před Štědrým dnem, abychom mohli zajistit financování Ukrajiny na příští roky,“ řekla Frederiksenová.
„Jsem si jistá, že to dokážeme... a počkám na rozhodnutí před Štědrým dnem.
Mark Rutte říká, že rozhodnutí o tom, jaké zbraně chce Ukrajina dodávat, je na jednotlivých spojencích Ukrajiny, když byl dotázán, zda věří, že USA poskytnou rakety Tomahawk s dlouhým doletem.
Říká, že od července poskytují USA Ukrajině klíčové zbraně.
„Otázka zůstává v posuzování prezidenta a samozřejmě je na USA, aby rozhodly,“ uzavírá.
Putin nás chce „rozdělit“, říká Zelenskyj a chválí nedávné sankce oznámené Spojenými státy.
Říká, že rozhodnutí o zmrazených ruských aktivech je „pro nás zásadní“ a že v této věci panuje politický konsenzus, ale doufá, že bude následovat „praktické rozhodnutí“.
Frederiksenová říká, že to plně podporuje a je si jistá, že technické otázky mohou být vyřešeny do Štědrého dne.
Koalice ochotných a Evropská unie (EU) „všechny spolupracují s prezidentem Trumpem“, říká Starmer na otázku, zda lze Ukrajinu chránit bez podpory USA.
Říká, že kombinovaný dopad sankcí ze strany USA měl tento týden nejvýznamnější vliv. Dodává, že v otázce zmrazených ruských aktiv bylo dosaženo pokroku a že je třeba jednat „v krátkém časovém horizontu“.
Šéf NATO Mark Rutte říká, že před dvěma dny měl ve Washingtonu velmi dobré setkání s Trumpem a že sankce vůči Rusku zvýší tlak na Putina a donutí ho usednout k jednacímu stolu.
„Na Ukrajině Putin na bojišti získává jen málo,“ říká. Marginální zisky přicházejí za velkých ztrát, dodává.
Rusko docházejí peníze, vojáci i nápady, říká a dodává, že vítá oznámení o další vojenské pomoci Ukrajině.
„Na obou stranách Atlantiku chceme, aby tato válka skončila,“ říká. „Jdeme správným směrem.“
Zelenskyj říká, že Rusko nemá jinou možnost než ukončit válku
Zelenskyj říká, že Rusko vede teroristickou kampaň proti ukrajinskému energetickému systému s cílem způsobit civilistům „chladnou zimu“ a vyvinout tak tlak na Ukrajinu.
Říká, že diplomacie má smysl pouze tehdy, pokud vede k reálným rozhodnutím. Říká, že prioritou jsou sankce, zbraně s dlouhým doletem, odpovědnost za válečné zločiny a reálné kroky ohledně zmrazených ruských aktiv.
Zelenskyj děkuje Trumpovi za vyvíjení tlaku na ruský energetický sektor. „Musíme realizovat vše, o čem jsme dnes diskutovali,“ říká.
Dálkové zbraně posilují diplomatické úsilí, říká, protože Putin musí utrpět ztráty na svém vlastním území, aby byl donucen k jednání.
Starmer říká, že Putin je „jediný člověk“, který nechce ukončit válku na Ukrajině
Lídři vstoupili na pódium a tisková konference začíná tím, že britský premiér Keir Starmer vzdává hold Volodymyru Zelenskému.
Říká, že to, co se dnes děje na frontě na Ukrajině, „utváří naši společnou budoucnost na mnoho let dopředu“.
Říká, že „koalice ochotných“ se připojuje k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a vyzývá k zastavení bojů.
Starmer říká, že ruský prezident Vladimir Putin je „jedinou osobou, která nechce ukončit tuto válku“, a tvrdí, že to dokazují útoky, při nichž tento týden zahynuly děti.
Starmer dodává, že Putinovy požadavky na ukrajinské území jsou „směšné“ a označuje je za „zcela neuskutečnitelné“.
Volodymyr Zelenskyj vyzval spojence, aby „nedávali Rusku žádný důvod domnívat se, že mohou tuto válku ukončit s výsledkem, který by byl pro nás nespravedlivý“.
Ukrajinský prezident v projevu z Londýna poděkoval zemím za jejich podporu, ale vyzval „koalici ochotných“: „Všichni si musíme uvědomit, že otázky územní celistvosti i jakékoli údajné obchodování s územím nesmí odměňovat agresora ani odměňovat jakoukoli budoucí agresi.“
Uvedl, že je důležité „nedat Rusku žádný důvod domnívat se, že může tuto válku ukončit s výsledkem, který je pro nás nespravedlivý“.
„Pouze silné a spravedlivé řešení, které ukončí válku, bude skutečně fungovat. Prosím, podpořte nás v tom,“ řekl Zelenskyj.
Britský premiér Keir Starmer v pátek uvedl, že evropští lídři takzvané „koalice ochotných“ se musí dohodnout na dokončení úkolu, který spočívá v použití zmrazených ruských aktiv k posílení obrany Ukrajiny.
„Musíme se dohodnout na dokončení práce s ruskými suverénními aktivy a uvolnit miliardy na financování obrany Ukrajiny,“ řekl Starmer evropským lídrům na setkání v Londýně.
Vůdce, který organizoval žhářské útoky na londýnské obchodní nemovitosti spojené s Ukrajinou, byl odsouzen k 17 letům vězení
Vůdce žhářského útoku na podniky spojené s Ukrajinou v Londýně v loňském roce byl v pátek odsouzen k 17 letům vězení za to, co prokurátoři popsali jako „trvalou kampaň terorismu a sabotáže na území Spojeného království“.
Dylan Earl (21) se přiznal k těžkému žhářství v souvislosti s požárem z roku 2024, který byl namířen proti společnostem dodávajícím satelitní zařízení od Elona Muska Starlink na Ukrajinu, informuje agentura Reuters.
Prokurátoři ve čtvrtek uvedli, že také diskutoval se svým nadřízeným, který měl vazby na ruskou žoldáckou skupinu Wagner, o plánech unést spoluzakladatele finanční aplikace Revolut a zapálit sklad v České republice.
