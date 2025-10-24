Švédsko dodá Ukrajině až 150 stíhaček Gripen
"Mluvíme o Modelu E, což je nejnovější generace, kterou jsme nedávno představili ve Švédsku. Nyní vznikají výrobní závody, takže v praxi by první dodávky mohly začít zhruba za tři roky," uvedl Kristersson.
Podle jeho odhadů bude proces pře všech letadel trvat 10-15 let. "To umožní Ukrajině vybudovat velmi seriózní letectvo," zdůraznil Kristersson. Při popisu Gripenu Zelenskyj poznamenal, že se jedná o "velmi cool letadla, která vám umožňují provádět širokou škálu úkolů". "Pokud se podíváte na leteckou flotilu strategicky, vidíme tři platformy: Gripen, (americký) F a (francouzský) Rafale... Gripen je pro naši armádu prioritou. Proto jsme si je vybrali. Je to otázka prostředků, manévrů, jak je použít," vysvětlil ukrajinský lídr a vyjádřil naději, že ozbrojené síly Ukrajiny budou moci použít švédské stíhačky již v roce 2026.
Model E je vylepšená verze stíhacího letounu Gripen čtvrté generace, navržená a vyráběná společností Saab pro vzdušný boj na střední a krátkou vzdálenost, jakož i pro průzkumné operace a údery na pozemní cíle. Nejnovější stíhací letoun má výkonnější motor a moderní digitální řešení, včetně aktivního radaru s fázovým polem (AESA), vyhledávacího a sledovacího systému (IRST) a stanice elektronického boje.
Gripen E je vysoce manévrovatelný, schopný operovat z krátkých vzletových a přistávacích drah a nést různé typy zbraní, včetně přesně naváděných pum, střel s plochou dráhou letu a protilodních střel. Bojový dolet nejnovější verze je 1 500 km. V srpnu stálo jedno takové letadlo 150 milionů dolarů.
Ukrajina zahájila jednání se Švédskem o nákupu Gripenů již v roce 2023. Úřady království to zpočátku odmítly s tím, že jeho vlastní armáda potřebuje stíhačky, ale umožnily pilotům ozbrojených sil Ukrajiny vycvičit se v létání s těmito letouny.
