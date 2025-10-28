Jak Československo zvládalo a nezvládlo velkou hospodářskou krizi
28. 10. 2025 / Boris Cvek
V pondělí 20. října jsme mohli na Českém rozhlase Plus slyšet reprízu pořadu Jak to bylo doopravdy z roku 2019. Hostem byl historik hospodářství Jakub Rákosník. Tématem byla velká hospodářská krize třicátých let. To je ta doba, kdy se v Německu dostal Hitler k moci (v roce 1928 měla NSDAP ve volbách ani ne tři procenta, v roce 1930 to bylo osmnáct procent a v roce 1932 v červenci 37 procent – asi sociální sítě nebo co…) a kdy začala cesta k zániku Československa a druhé světové válce.
Nejprve připomenu, už jen kvůli státnímu svátku 28. října, že Československo vzniklo na základě rozhodnutí vítězů první světové války, že do roku 1925 stál v čele jeho armády francouzský generál a že bez bezpečnostních garancí Francie a Británie nemohlo přežít.
Samotná velká hospodářská krize pro Československo nebyla tak vážným problémem, aby vedla k jeho zániku. Problém byl Hitler v Německu a sudetští Němci, kteří se v naprosté většině chtěli na základě principu národního sebeurčení k Hitlerově říši připojit. Výše zmíněný pořad Českého rozhlasu Plus tomu dal velmi zajímavý kontext. Nakolik je aktuální, to ať si přebere každý sám.
Začnu citací článku, který vyšel v Přítomnosti v červenci 1931. Článek nesl název: „Národní solidarita?!“ Cituji: „Ústřední sociální úřad města Prahy vypracoval přehled veřejné sociální péče od listopadu do konce června tohoto roku. Čísla tato podávají jen částečný obraz dobrovolné péče o nezaměstnané. Ukázal se tu běžný obraz: dávali a pomáhali lidé malí, nezámožní, zatímco zámožní, dali-li vůbec něco, dávali málo. Ukázalo se, že vědomí národní solidarity tam, kde se na ni apeluje, aby pomohlo sociálně slabým, není tak silné, aby účinně pomohlo. Bude na čase, aby v sociální péči se pomalu přestávalo s tímto spoléháním na to, chce-li někdo něco dáti a kolik. Moderní sociální pokročilý stát nesmí při svých sociálních úkolech spoléhati na výsledky různých sbírek, dobrovolných aktivit a tak dále.“
Velmi mě zaujalo, že československý stát díky síle Agrární strany dokázal bez ohledu na ochotu bohatých „velmi schopně“ zasahovat v době krize v oblasti zemědělství. Československo tak v druhé polovině třicátých let dosahuje prý téměř potravinové soběstačnosti díky ochranářským opatřením a krizi zvládá dobře. Jednalo se údajně o stovky státních zásahů na úrovni vládních nařízení. Umožňoval to speciální zákon z roku 1933 „o mimořádné moci nařizovací“. Devadesát procent těchto nařízení mířilo do zemědělství. Z toho by se asi naši takzvaní demokrati potentovali.
Československo dokázalo podporovat i průmysl, zejména masivními investicemi do obrany. Jenže lehký průmysl, typický zejména pro Sudety, který byl krizí silně postižen, nebyl zdaleka tak podporován. Čili došlo k pozoruhodnému paradoxu: Československo zbrojilo, ale zbraně mu nakonec k ničemu nebyly, protože Francie a Británie ho v Mnichovské dohodě odepsaly kvůli tom, že sudetští Němci chtěli v naprosté většině, i v důsledku krize, svůj domov, Sudety, připojit k Hitlerově Říši. Reálně se stalo to, že Československo přišlo na podzim 1938 o Sudety a v březnu 1939 se rozpadlo a Čechy a Morava se staly říšským Protektorátem.
Přece jen si na konci dovolím jedno moudro: byl bych velmi rád, kdybych stát, vláda, instituce jednaly tak, aby nám, naší demokracii, naší svobodě, toto jednání reálně, efektivně prospělo. Vzpomínky na velká gesta, slova a pravdy jsou v koncentráku k ničemu. Důležité je, aby nebyl ten koncentrák, ale vydržela a byla silná, skutečně silná, demokracie. Československo může být důležitou lekcí. Jenže pro koho? Takzvaní demokraté ukázali, jak jim na demokracii sejde, a ti, kteří přijdou po nich, patří k Orbánovi a Trumpovi. Ostatně právě Trump bude triumf zahraniční politiky Andreje Babiše, což je naprosto logické. Miluje nová vláda Trumpa? Tak je prozápadní přece! Asi jako AfD, Orbán a spol. Co si s tím počne prezident republiky? Prohlásí Spojené státy za hrozbu pro demokracii a svobodu?
Odkaz na zmíněný pořad na ČRo Plus:
https://plus.rozhlas.cz/cerny-patek-nebyl-jen-ekonomickou-tragedii-ohrozil-samu-existenci-ceskoslovenska-8096006
