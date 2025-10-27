Zvolení Catherine Connollyové prezidentkou vneslo do irské politiky novou dynamiku
27. 10. 2025
Po bizarním souboji, ve kterém oba vládní kandidáti promarnili své šance, levice dokázala, že se dokáže sjednotit a zvítězit, píše Justine McCarthy
Levicová nezávislá poslankyně s tichým klidem a strohým vzhledem kontemplativní jeptišky zvítězila drtivým vítězstvím a nahradí odcházející národní poklad, 84letého básníka Michaela D. Higginse. Její volba jako desáté hlavy státu v tak bizarním souboji zaskočila obě vládní strany.
Kandidát Fianna Fáil, Jim Gavin, který byl vybrán premiérem Micheálem Martinem pro své úspěchy ve sportu a jako opora Gaelic Athletic Association, odstoupil poté, co vyšlo najevo, že od roku 2009 nevrátil 3 300 eur, které dlužil bývalému nájemníkovi. Gavinovo jméno zůstalo na volebním lístku jako fiktivní kandidát. Jak musí Martin litovat dne, kdy mu loni v létě zavolal zakladatel Live Aid Bob Geldof a požádal ho o nominaci strany, a on odmítl, protože už měl na mysli Gavina.
Vajíčko stéká po tváři i zavedených médií. Sinn Féin, největší opoziční strana, minulý měsíc oznámila, že podporuje kandidaturu Connollyové. Když předsedkyně strany Mary Lou McDonaldová slíbila, že toto rozhodnutí bude „zlomovým bodem“ voleb, komentátoři se posmívali: „To je ale zlomový bod.“
Pět levicových stran v Dáilu, irském parlamentu – Sinn Féin, Labour, Sociální demokraté, People Before Profit a Zelení – uzavřelo bezprecedentní spolupráci na podporu nezávislé kandidatury Connollyové. Její triumf tak vyvrátil mýtus, že roztříštěná levice je nepřekonatelnou překážkou pro Sinn Féin v sestavení vlády.
Zvolení Connolyové je také podvratné v EU, která se stále více posouvá doprava a v níž panuje atmosféra rasismu, antifeminismu a militarismu.
Connollyová nebyla dokonalou kandidátkou, ale měla dvě velké výhody. Za posledních 35 let, od doby, kdy se Mary Robinson stala první ženou a první levicovou prezidentkou Irska, voliči s potěšením volí nekonformní outsidery – dokonce i s nádechem excentricity – do funkce prvního občana země. Zdá se, že to uspokojuje národní vědomí nonkonformismu, i když se to nikdy neprojevilo v parlamentních volbách.
Větší výhodou Connollyové však byl faktor ABH (Anybody But Humphreys, kdokoli kromě Humphreysové). Heather Humphreysová, bývalá ministryně vlády staré školy, která umí mluvit, ale neříká nic, byla vylákána z důchodu, aby zastupovala stranu Fine Gael poté, co její první volba, bývalá komisařka EU Mairead McGuinnessová, odstoupila ze zdravotních důvodů. Když se Humphreysová chlubila potenciálem sjednotit ostrov jako presbyteriánka žijící vedle irské hranice, ale nedokázala najít podporu, Fine Gael zahájila negativní kampaň v americkém stylu v zoufalé snaze zastavit její další propad v průzkumech. Internetové video obviňovalo Connollyovou z pokrytectví, protože kritizovala roli bank v katastrofické irské hypoteční krizi, zatímco před svým zvolením do Dáilu v roce 2016 zastupovala banky u soudu jako advokátka. Tato taktika se obrátila proti Fine Gael, protože mnoho voličů proti ní protestovalo.
Connollyová je nejstarší ze 14 dětí. Vyrůstala v sociálním domě v Galway. Je proti válce, proti imperialismu, pro sjednocení Irska a zastává práva zdravotně postižených. Stejně jako její předchůdce kritizovala nečinnost EU během izraelského masakru v Gaze. Její bezohlednější výroky, že Francii a Velké Británii nelze důvěřovat kvůli jejich zbrojnímu průmyslu, a přirovnání zbrojení Německa k situaci, která panovala v roce 1939, způsobily, že mnoho voličů se obávalo toho, co by mohla jako prezidentka říkat. Toto riziko se však ukázalo jako přijatelnější než alternativa návratu ke starému stylu prezidentství před Robinsonovou, kdy úřadující prezidenti bezvýhradně následovali vládní linii až do té míry, že se stali pro veřejnost irelevantními.
Connollyová, psycholožka a právnička, byla během kampaně často vyhýbavá, když byla dotazována na kontroverzní návštěvu Sýrie za vlády Asada a na zaměstnání disidenta, který byl uvězněn za držení zbraní, v irském parlamentu. V druhém případě se podle jejích slov jednalo o projev jejího odhodlání pomáhat vězňům při jejich rehabilitaci.
Ve svých 68 letech je starší než Humphreysová, ale měla silnější přitažlivost pro mladší voliče, kteří se chytili její občanské mírové kampaně. Její plynulá znalost irštiny, prvního úředního jazyka státu, ostře kontrastovala s neschopností Humphreysové mluvit tímto jazykem na veřejnosti. Po desetiletích odporu k rodnému jazyku se mluvení irsky stalo cool pro generaci, která sleduje seriál Kneecap.
Zatímco její voliči oslavují její zvolení, v zemi panuje pocit napětí. Mimořádně vysoký počet neplatných hlasů v pátečních volbách – v některých oblastech převyšující počet hlasů Humphreysové – se časově shodoval se dvěma po sobě jdoucími nocemi násilných nepokojů před dublinským ubytovacím centrem pro žadatele o azyl a válečné uprchlíky minulý týden. Levicové strany, které se spojily pod kandidaturou Connollyové, se opět dostanou do vzájemných sporů, jakmile budou vyhlášeny doplňkové volby na uvolněné místo v Dáilu. Nicméně semínka pro budoucí spolupráci levice byla zaseta prostřednictvím dohody o převodu hlasů v příštích všeobecných volbách, která by voličům mohla nabídnout věrohodnou volbu mezi pravicovou a levicovou vládou.
Martinova chyba v úsudku při výběru kandidáta Fianna Fáil, který se nedostavil, se opakovala u koaličního partnera Fine Gael (vedeného místopředsedou vlády Simonem Harrisem), když vybral Humphreysovou bez vnitřního stranického procesu. Výsledkem je důrazné ponížení. Nespokojenost v obou parlamentních stranách již vyvolává spekulace o tom, jak dlouho oba lídři vydrží před příštími parlamentními volbami, které se budou konat nejpozději v lednu 2029.
Diskuse