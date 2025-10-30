Za vysoké ceny elektřiny v Česku prý mohou domácnosti, další cynická pohádka z dílny expertního primitivismu
30. 10. 2025 / Boris Cvek
Včera jsem to četl na Seznamu a pak slyšel na Českém rozhlase. „Logika“ je jednoduchá, právě že až moc jednoduchá. Dodavatelé elektřiny u nás nabízejí novým klientům jedny z nejnižších cen v Unii, takže kdyby klienti měnili často dodavatele, bylo by vyhráno. Nic víc. Žádné srovnání s tím, jak je to v jiných zemích a zda je to opravdu ten rozdílový faktor. Žádná úvaha nad tím, že dodavatelé asi nabízejí tak nízké ceny právě proto, že to lidi nevyužívají. Udrželi by tak nízké ceny, kdyby začal přebíhat téměř každý?
Ale i kdyby tomu tak bylo, čili kdyby dodavatelé mohli dodávat mnohem levněji, než dodávají, není tu prostor pro stát, aby zasáhl? Mají to dělat domácnosti? Nebrání jim něco? A co firmy? Ty mění často? Všechno padá jen na ty líné, neschopné domácnosti? I ty desítky miliard ročně na fotovoltaický tunel?
