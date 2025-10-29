"Proč Rusové bojují na Ukrajině jen proto, aby předali Bajkal Číně?"

29. 10. 2025

Střet mezi obyvatel Zabajkalska na jedné straně a ruskými úředníky a čínskými dělníky na druhé straně se šíří z ruských soudních síní do vesnic, kde přinejmenším v jednom případě vzal Rus zákon do vlastních rukou a dokonce použil zbraně proti Číňanům přivedeným tam kvůli rozvoji průmyslu a dopravy.

Situace se vymyká kontrole, což přimělo jednoho obyvatele oblasti poblíž jezera Bajkal, aby prohlásil: "Číňané už dlouho říkají: 'Bajkal je náš'" [a] brzy budou říkat: "A Krym je také náš." Pořád se ptám: za co naši kluci bojují. Aby se tu tito Číňané mohli naparovat? Proč?"

Před jedenácti lety podepsal Oleg Děripaska se svou skupinou En+ dohodu s čínskou skupinou Shenhua Group. Měla rozšířit vývoz uhlí ze Zabajkalska do Číny, což vyžaduje rozšíření těžby a rozvoj dopravních sítí.

Kvůli negativnímu vlivu na životní prostředí v důsledku rozšíření těžby a vedení nových železnic a dálnic přes oblasti, kde to bylo do té doby zakázané, aby takové akce nezničily jedinečnou přírodu v okolí jednoho z nejznámějších ruských jezer, projekt vyvolal protesty a soudní spory obyvatel, i když ho ruští představitelé vítají.

V únoru 2025 ruský soud zamítl ekologické povolení a nařídil zúčastněným společnostem, aby přestaly provádět práce. Ruská uhelná společnost, která se na tom podílela, se odvolala a nová dokumentace byla připravena k předložení během několika měsíců.

Navzdory rozhodnutí soudu zúčastněné společnosti pokračovaly ve výstavbě silnic a železnic, často poškozovaly to, co bývalo chráněnými oblastmi. Místní lidé se cítí bezmocní. Koneckonců, říkají, Čína je "svět moci, zatímco žijeme v chudobě". A ruští představitelé jsou nyní vstřícní k čínským dělníkům, aby odvedli svou práci.

Ruští představitelé pomáhají čínským společnostem vyhánět Rusy z jejich domovů, aby uvolnili místo pro život čínských dělníků. V reakci na to jeden z obyvatel vytáhl zbraň a začali "střílet z okna" na Číňany. Jiní zatím tak daleko nezašli.

Napětí se však stupňuje a posiluje připravenost některých obyvatel srovnávat, co se děje v Putinově válce. Ukrajinu – kde zemřeli místní muži – porovnávají s válkou ruských představitelů proti jejich vlastním lidem v Zabajkalí, aby pomohli ne Rusům, ale Číňanům. A pokud soudy zruší svůj původní příkaz k zastavení staveb na začátku příštího roku, exploze je pravděpodobná.

Zdroj v ruštině: ZDE

