"Proč Rusové bojují na Ukrajině jen proto, aby předali Bajkal Číně?"
29. 10. 2025
Situace se vymyká kontrole, což přimělo jednoho obyvatele oblasti poblíž jezera Bajkal, aby prohlásil: "Číňané už dlouho říkají: 'Bajkal je náš'" [a] brzy budou říkat: "A Krym je také náš." Pořád se ptám: za co naši kluci bojují. Aby se tu tito Číňané mohli naparovat? Proč?"
Před jedenácti lety podepsal Oleg Děripaska se svou skupinou En+ dohodu s čínskou skupinou Shenhua Group. Měla rozšířit vývoz uhlí ze Zabajkalska do Číny, což vyžaduje rozšíření těžby a rozvoj dopravních sítí.
Kvůli negativnímu vlivu na životní prostředí v důsledku rozšíření těžby a vedení nových železnic a dálnic přes oblasti, kde to bylo do té doby zakázané, aby takové akce nezničily jedinečnou přírodu v okolí jednoho z nejznámějších ruských jezer, projekt vyvolal protesty a soudní spory obyvatel, i když ho ruští představitelé vítají.
V únoru 2025 ruský soud zamítl ekologické povolení a nařídil zúčastněným společnostem, aby přestaly provádět práce. Ruská uhelná společnost, která se na tom podílela, se odvolala a nová dokumentace byla připravena k předložení během několika měsíců.
Navzdory rozhodnutí soudu zúčastněné společnosti pokračovaly ve výstavbě silnic a železnic, často poškozovaly to, co bývalo chráněnými oblastmi. Místní lidé se cítí bezmocní. Koneckonců, říkají, Čína je "svět moci, zatímco žijeme v chudobě". A ruští představitelé jsou nyní vstřícní k čínským dělníkům, aby odvedli svou práci.
Ruští představitelé pomáhají čínským společnostem vyhánět Rusy z jejich domovů, aby uvolnili místo pro život čínských dělníků. V reakci na to jeden z obyvatel vytáhl zbraň a začali "střílet z okna" na Číňany. Jiní zatím tak daleko nezašli.
Napětí se však stupňuje a posiluje připravenost některých obyvatel srovnávat, co se děje v Putinově válce. Ukrajinu – kde zemřeli místní muži – porovnávají s válkou ruských představitelů proti jejich vlastním lidem v Zabajkalí, aby pomohli ne Rusům, ale Číňanům. A pokud soudy zruší svůj původní příkaz k zastavení staveb na začátku příštího roku, exploze je pravděpodobná.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse