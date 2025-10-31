Česko: Ukrajinští uprchlíci se obávají politiky nové vlády

31. 10. 2025

Nedávné volební vítězství Andreje Babiše v Česku vyvolává u některých ukrajinských uprchlíků obavy, že by se mohli stát terčem sílících protiimigračních nálad, a to navzdory jejich právnímu postavení a přínosu pro ekonomiku, píše Haris Jeelani Toogo.

Když Rusko v únoru 2022 zahájilo totální invazi na Ukrajinu, tisíce lidí uprchly do zahraničí.

Mezi nimi byla i jednadvacetiletá studentka práv Diana Harnyková. Usadila se v Praze, kde se naučila česky, začala znovu studovat politologii a našla si práci jako asistentka lidských zdrojů.

Téměř o tři roky později však v České republice došlo k dramatickému politickému posunu, který v Dianě – a mnoha dalších Ukrajincích – vyvolal obavy z toho, co přinese budoucnost.

Vítězství populistického lídra Andreje Babiše, který podle všeho velmi pravděpodobně vytvoří vládu s krajně pravicovou stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD) a euroskeptickou pravicově nacionalistickou stranou Motoristé sobě, vyvolalo poplach mezi početnou ukrajinskou uprchlickou komunitou v zemi.

Od začátku války hledalo v Česku ochranu více než 350 000 Ukrajinců, z nichž mnozí zde začali znovu budovat svůj život.

Nyní se však kvůli Babišovým pravděpodobným koaličním partnerům známým protiimigračními postoji a kvůli výzvám k revizi ochrany uprchlíků obávají, že by se atmosféra vítání a podpory mohla brzy změnit.

