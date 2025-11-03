Tohoto vynikajícího kandidáta na primátora New Yorku označuje český tisk za "šíleného extremistického islamistu". Je zcela mimo
3. 11. 2025
V úterý zřejmě zvítězí ve volbách primátora New Yorku demokratický socialista Zohran Mamdani. Čeští novináři ho označují šílence a extremního islamistu.
Zde je dvacetiminutový rozhovor slavného amerického televizního satirika Jona Stewarta v televizi CBS s Mamdanim, odvysílaný před šesti dny. Pokud si nenajdete na tomto videu české titulky (jak, o tom informace níže), sledujte jen tu bouřlivě pozitivní reakci amerického publika při Mamdaniho příchodu na pódium. Ano, zjevně, takto Američané vítají každého extremistického islamistu... :)
Jak si spustit české titulky. Klikněte v dolní liště vpravo na Settings (ikona ozubeného kolečka), pak na Subtitles, pod tím na Auto-translate a tam v dlouhém abecedním seznamu jazyků si najdete češtinu. (Zakliknutí na češtinu vyžaduje trochu úsilí, protože se vám tam automaticky vnucuje první jazyk na seznamu (abcházština), ale jde to, nakonec...)
