USA předložily v RB OSN návrh rezoluce o bezpečnostních silách v Gaze
5. 11. 2025
Pokud bude rezoluce přijata, Spojené státy a další zainteresované země získají široké pravomoci k vládě v Pásmu Gazy a zajištění bezpečnosti v této oblasti do konce roku 2027, s možností prodloužení. Podle návrhu bude mezinárodní kontingent operovat v úzké koordinaci s Izraelem a Egyptem, pod jednotným velením dohodnutým s "Mírovou radou" v Gaze, orgánem, který Trump navrhl vytvořit a vést minulý týden. Síly budou zahrnovat vojenský personál z řady zemí, Ázerbájdžán, Egypt, Indonésie a Turecko již vyjádřily připravenost k účasti.
Struktura se bude zabývat ochranou hranic a humanitárních koridorů, ochranou obyvatelstva a také výcvikem nové palestinské policie, která bude pomáhat při podpoře mise. Kromě toho musí ISF kontrolovat demilitarizaci pásma Gazy: ničení vojenské a teroristické infrastruktury a odzbrojení všech nestátních skupin, včetně Hamásu, což byl klíčový izraelský požadavek. Podle amerického představitele budou mezinárodní jednotky "donucovací silou, nikoli mírovou misí". Zavádění by mohlo začít v lednu 2026. Jakékoli rozšíření nebo změna mandátu ISF bude vyžadovat konzultace s Izraelem, Egyptem a Radou bezpečnosti OSN.
Spojené státy očekávají, že rezoluce bude přijata během několika týdnů, aby bylo možné okamžitě začít s implementací plánu. Trumpova administrativa považuje ISF za klíčový krok k zajištění stability v Pásmu Gazy po ozbrojeném konfliktu mezi Izraelem a Hamásem. Návrh rezoluce se zároveň neodvolává na kapitolu VII Charty OSN: to znamená, že nové síly nebudou mít stejný právní status jako mise OSN v Libanonu (UNIFIL), která bude fungovat pod jiným mandátem.
29. září předložily Spojené státy mírový plán v Pásmu Gazy. Podle Trumpovy představy se v regionu objeví přechodná palestinská samospráva pod dohledem "Mírové rady", která bude koordinovat financování, rekonstrukci a civilní správu, dokud nebudou reformy dokončeny. Hamásu a dalším skupinám nebude dovoleno vládnout Gaze v žádné formě.
Zdroj v angličtině: ZDE
