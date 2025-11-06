Rozporuplné vize mezinárodních sil pro Gazu v Istanbulu a Washingtonu
Ve dvou různých mocenských centrech se krystalizují dvě vize budoucnosti Gazy. Jedna z nich pochází od arabských a muslimských ministrů zahraničí, kteří se v pondělí sešli v Istanbulu, včetně Turecka, Kataru, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Pákistánu a Indonésie. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan v úterý ráno prohlásil, že skupina odmítá jakoukoli zahraniční správu Gazy.
Také sdělil že Hamás je připraven předat správu pásma Gazy palestinské administrativě. On a ostatní ministři zahraničí chtějí formální mandát Rady bezpečnosti OSN pro rozmístění jakékoli mezinárodní vojenské síly v Gaze, s pečlivým vymezením její role, informuje Juan Cole.
Fidan varoval, že na palestinském Západním břehu nesmí dojít k etnické čistce, ani k žádné změně statu quo komplexu mešity al-Aqsa v Jeruzalémě, třetího nejsvatějšího místa pro dvě miliardy muslimů na světě.
Pákistán, Turecko a Indonésie jsou údajně připraveny vyslat do Gazy mírové jednotky, možná spolu s Egyptem a Ázerbájdžánem, zatímco státy Perského zálivu by tuto snahu podpořily finančně. Extrémně pravicová izraelská vláda premiéra Benjamina Netanjahua je proti tureckým jednotkám v Gaze, ale Ankara má dobré vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ten může námitky Tel Avivu přehlasovat.
Web Yeni Şafak, který je blízký vládě tureckého prezidenta Tayyipa Erdogana, uvádí, že Turecko trvá na přítomnosti vojenského personálu v Gaze, možná důstojníků, kteří by mohli sloužit jako pozorovatelé příměří. Ankara obviňuje Izrael z neustálého porušování příměří. Noviny uvádějí, že Turecko by mohlo vyslat mírové jednotky, ale je pravděpodobnější, že tuto roli převezmou jiné země.
Turecko usiluje o co nejrychlejší vyslání mezinárodních muslimských mírových sil, aby zabránilo Izraeli v pokračování okupace Gazy a obnovení bombardování pásma, jak tomu bylo minulý týden, kdy bylo zabito přes 100 Palestinců, z nichž většina nebyli bojovníci.
Vize palestinské správy podporované pozemními jednotkami hlavních muslimských mocností, která byla vyslovena na istanbulské konferenci v rámci přípravy na návrat Gazy pod správu Palestinské samosprávy, je pro Netanjahua nepřijatelná a není zcela totožná s Trumpovým plánem.
Barak Ravid z Axios uvádí, že četl návrh rezoluce USA zaslaný Radě bezpečnosti OSN týkající se vyslání mezinárodních sil do Gazy, které snad budou na místě do ledna.
Trumpův plán zahrnuje vytvoření „Rady míru“, které bude předsedat a které budou mezinárodní jednotky podřízeny. To zní jako „zahraniční poručnictví“ nad Gazou, které muslimští ministři zahraničí v Istanbulu právě odmítli. Rada míru bude dohlížet na technokratickou palestinskou správu. To znamená, že palestinské strany, které skutečně zastupují Palestince, budou z politického procesu vyloučeny ve prospěch osob, které nemají žádnou podporu mezi obyvatelstvem.
Rada míru, která bude mít podstatný vliv ze strany Izraele a Egypta, bude předsedat Gaze po dobu dvou let a poté ji předá Palestinské samosprávě, která mezitím bude muset provést „reformy“.
Netanjahu a jeho spolupracovníci, kteří se podílejí na genocidě, jsou opět tvrdě proti navrácení Gazy pod správu Palestinské samosprávy, která je ovládána Organizací pro osvobození Palestiny, protože se obávají, že sjednocená správa Západního břehu a Gazy by mohla vytvořit reálný základ pro vznik palestinského státu, který si přeje každý kromě Izraele.
Trumpův plán se velmi podobá Bushovu plánu pro Irák, kde americké ministerstvo obrany řídilo zemi po dobu jednoho roku, s jmenovanými iráckými technokraty pod americkým místokrálem a „koalicí ochotných“ vojsk na místě. Nešlo to dobře.
