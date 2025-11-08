Orbán dostal výjimku, kterou Erdogan asi nepotřebuje
8. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Ujistili se s Trumpem, že Ukrajina nemá šanci a že Trump by v roce 2022 zajistil kapitulaci Ukrajiny a válka by nebyla
Takže Orbán dostal od Trumpa na rok výjimku, pokud jde o sankce proti ruským společnostem Lukoil a Rosněfť. Kvůli tomu jel do Bílého domu. Erdogan, který bere od Ruska ještě více ropy a plynu, se ani neobtěžoval. Proč taky? Celé ty sankce jsou divadlo i tohle jejich rok trvající „odpuštění“. Divadlo, které ukazuje, jak je Orbán důležitý. Erdogan to nepotřebuje, aspoň zatím. Ropa i plyn z Ruska budou bez ohledu na to.
Bude někdo odpočítávat dny, co bude, až uplyne rok? Neuplynulo ani pár měsíců od doby, kdy Trump svedl to, že na Rusko neuvalí tvrdé sankce, na země NATO, které stále berou ruskou ropu a plyn. Jaképak země to jsou? No, nejvíce Turecko a Maďarsko. Neměl by Trump Orbána potrestat za to, že bere od Ruska ropu a plyn? Kdepak! Dá mu výjimku, aby svět viděl, jak je Orbán důležitý a blízký přítel.
Orbán na oplátku řekl veřejnosti při společné tiskovce s Trumpem, že problém je jednota Západu vůči Rusku. Na jedné straně jsou USA a malé Maďarsko, to jsou ty země, které podle něj usilují o mír, zatímco na druhé straně je Brusel a země, které podle něj nesmyslně věří, že má smysl Ukrajině dodávat zbraně. Trump se pochlubil, že Spojené státy už Ukrajině nedodávají nic, co by je stálo nějaké peníze. Orbán veřejnost zase ujistil, že je jasné, že kdyby Trump byl v roce 2022 prezidentem, válka by nebyla, že evropské země bez amerického tlaku nezaujaly tak jasný postoj k válce. Co to vlastně znamená? Ukrajina by padla, jinak to chápat nelze. A to je přesně to, co Trump a Orbán chtějí. Skutečně lze těžko popřít, že kdyby Ukrajina kapitulovala, Zelenskyj a vláda odletěli ze země atd., tak by válka nebyla. A nebyl by ani v případě, že by se stejně dalo Rusko Pobaltí, Finsko nebo Polsko.
Trump se po nějakém přemýšlení nad Orbánovými slovy zamyslel a otázal se, zda chce tedy Orbán říci, že Ukrajina nemůže vyhrát. Oba z toho měli legraci. Trump samozřejmě s jakousi předstíranou vážností připomněl, že ta válka stojí hodně lidských životů, konkrétně mluvil o vojácích, zmínil nějaké hausnumera denních ztrát s tím, že Rusko tratí více.
