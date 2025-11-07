Úřady JAR vyšetřují, jak se její občané dostali do války na Ukrajině, zatímco vysílají "nouzové signály"
7. 11. 2025
Pretoria uvádí, že 17 Jihoafričanů se připojilo k "žoldákům v rusko-ukrajinském konfliktu" a nyní vysílají "nouzové signály s prosbou o pomoc při návratu domů".
Muži ve věku od 20 do 39 let byli údajně lákáni lukrativními smlouvami. Nyní jihoafrické úřady "vyvíjejí úsilí", aby je přivedly domů.
Vyšetřování okolností náboru pro válku bylo nařízeno jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou.
Agentura Reuters upozorňuje na to, že ve svém prohlášení neuvádí, na čí straně krajané bojovali. Ramaphosův tiskový mluvčí Vincent Magwengya řekl, že probíhá vyšetřování, aby se tyto informace zjistily.
Agentura připomněla, že Moskva byla dříve obviněna z náboru žoldáků.
Zástupce ministerstva zahraničních věcí Ukrajiny novinářům řekl, že Kyjev tyto informace studuje a ruské velvyslanectví v Jihoafrické republice dosud neodpovědělo na žádost agentury Reuters o komentář k situaci.
V srpnu jihoafrická vláda varovala své občany, že Rusové by mohli rekrutovat jihoafrické ženy pro práci v Ruské federaci v továrně na výrobu útočných dronů.
