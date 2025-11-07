Ukrajinská vlajka vedle izraelské - obrovská ostuda

7. 11. 2025

Dan Přibáň: 

Okamura sundal ze sněmovny ukrajinskou vlajku, izraelskou tam nechal. Je to svým způsobem dobře, protože bylo vůči Ukrajině hrozně urážlivé, aby vlajka okupantů a válečných zločinců visela vedle vlajky okupovaných a terorizovaných.



