Ukrajinská vlajka vedle izraelské - obrovská ostuda
7. 11. 2025
čas čtení < 1 minuta
Dan Přibáň:
Okamura sundal ze sněmovny ukrajinskou vlajku, izraelskou tam nechal. Je to svým způsobem dobře, protože bylo vůči Ukrajině hrozně urážlivé, aby vlajka okupantů a válečných zločinců visela vedle vlajky okupovaných a terorizovaných.
Okamura sundal ze sněmovny ukrajinskou vlajku, izraelskou tam nechal. Je to svým způsobem dobře, protože bylo vůči Ukrajině hrozně urážlivé, aby vlajka okupantů a válečných zločinců visela vedle vlajky okupovaných a terorizovaných.— Dan Priban (@DanPriban) November 6, 2025
Je to svým způsobem zpráva o minulé vládě, když…
141
Diskuse