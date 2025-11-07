Polsko snaží vycvičit 500 000 dobrovolníků k posílení obrany
7. 11. 2025
Od ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zdvojnásobilo NATO a Polsko, které je členem EU, své úsilí v oblasti obrany, protože se snaží odstrašit zahraniční agresi.
Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz uvedl, že cílem nového výcvikového programu je připravit zemi a její občany na případ další eskalace.
Kampaň nazvaná "Vždy připraveni" je zaměřena na "všechny polské občany, kteří se z ní snaží těžit", řekl na tiskové konferenci.
Program bude zahrnovat individuální i skupinová sezení, "určená pro mladší lidi, dokonce i pro ty na základní nebo střední škole, stejně jako pro pracující a podniky, a dokonce i pro starší občany," dodal ministr.
Vláda si klade za cíl vyškolit 100 000 lidí do konce letošního roku a "přibližně 400 000" dalších do konce roku 2026, uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk.
Zájemci se budou moci přihlásit na školení prostřednictvím oficiální vládní mobilní aplikace, která je v Polsku široce používána.
Program bude zahrnovat stávající školení a nové iniciativy určené k "posílení národní obrany a sociální odolnosti", řekl náměstek ministra.
Kosiniak-Kamysz uvedl, že v roce 2022 "byli lidé na Ukrajině zaskočeni. Během čtyř let války si tyto dovednosti osvojili. Ale v době, kdy válka vypukla, tyto schopnosti reakce na krize chyběly. Musíme být připraveni na jakýkoli scénář."
Poznamenal, že v příštím roce dosáhne polský obranný rozpočet rekordní hodnoty 4,8 procenta jeho HDP.
Zdroj v angličtině: ZDE
