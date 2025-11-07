Spotřebitelská důvěra v USA klesla téměř na rekordní minimum v důsledku pokračujícího uzavření vládních úřadů
Průzkum ukázal, že ekonomické obavy pociťují Američané různého věku, příjmů a politické příslušnosti
Uzavření vládních úřadů na federální úrovni stáhlo spotřebitelskou důvěru v USA v listopadu téměř na rekordní minimum, jak vyplývá z měsíčního průzkumu provedeného Michiganskou univerzitou.
Spotřebitelská důvěra v listopadu poklesla o přibližně 6 %, přičemž index spotřebitelské důvěry za listopad 2025 dosáhl hodnoty 50,3, což je pokles z říjnových 53,6 a téměř o tři body pod očekáváním. Ekonomové oslovení deníkem Wall Street Journal očekávali hodnotu indexu 53,0.
Měsíční index spotřebitelské důvěry byl naposledy tak nízký v červnu 2022, kdy dosáhl hodnoty 50,0, a to v době inflace během pandemie covido. Nejnovější hodnota je nejnižší, jakou index zaznamenal od roku 1978.
„Vzhledem k tomu, že uzavření federální vlády trvá již více než měsíc, spotřebitelé nyní vyjadřují obavy z možných negativních důsledků pro ekonomiku,“ uvedla ve svém prohlášení Joanne Hsu, ředitelka průzkumu.
„Pokles důvěry v tomto měsíci byl rozšířený napříč celou populací, bez ohledu na věk, příjem a politickou příslušnost.“
Výsledky přicházejí uprostřed výpadku federálních dat, jako je měsíční zpráva o zaměstnanosti, která měla být zveřejněna v pátek, přičemž obvyklá série měsíčních zpráv byla pozastavena kvůli uzavření vlády. V jejich nepřítomnosti se investoři obraceli k menším, soukromě financovaným výzkumným zprávám.
Tento týden společnost ADP, největší poskytovatel mzdových služeb v USA, uvedla, že soukromí zaměstnavatelé v říjnu vytvořili 42 000 nových pracovních míst, což je lepší výsledek, než se očekávalo, ale stále jde o dramatický pokles oproti tříměsíčnímu klouzavému průměru od listopadu do ledna, který činil 188 000 pracovních míst.
Ve čtvrtek společnost Challenger, Gray & Christmas uvedla, že zaměstnavatelé se sídlem v USA oznámili v říjnu 153 074 propuštění, což je o 175 % více než 55 597 propuštění oznámených v říjnu 2024. Jednalo se o nejvyšší počet propuštění v říjnu od roku 2003.
„Američané ztrácejí důvěru v ekonomiku, protože ztrácejí půdu pod nohama. Každý den je stále jasnější, že prezident Trump nemá skutečný zájem na zlepšení života amerických rodin,“ uvedl Alex Jacquez, šéf politiky a advokacie v think tanku Groundwork Collaborative, v prohlášení k zprávě o průzkumu v Michiganu.
