Cop30: „Nikdy to nebude odpuštěno“: Šéf OSN pro klima varuje svět, aby jednal, jinak čelí katastrofě
11. 11. 2025
Vlády, které selžou, (jako Česko, pozn.red.) budou obviněny z hladomoru a konfliktů v zahraničí a doma budou čelit stagnaci a inflaci, říká šéf pro klima na začátku Cop30
Vlády, které nedokážou přejít na nízkouhlíkovou ekonomiku, budou obviněny z hladomoru a konfliktů v zahraničí a doma budou čelit stagnaci a rostoucí inflaci, varoval v pondělí na začátku klimatických jednání Cop30 šéf OSN pro klima.
Simon Stiell, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, promluvil před shromážděnými ministry a vysokými úředníky z téměř 200 zemí a jasně popsal cenu neúspěchu v boji proti klimatické krizi.
„Ani jedna z vašich zemí si to nemůže dovolit, protože klimatické katastrofy snižují HDP o desítky procent,“ varoval. „Zaváhat v době, kdy megasucho ničí národní úrodu a způsobuje raketový růst cen potravin, nedává ekonomicky ani politicky žádný smysl. Hádat se v době, kdy propukají hladomory a miliony lidí jsou nuceny opustit své domovy, nebude nikdy zapomenuto, protože konflikty se šíří.“
Na úvodním zasedání klimatického summitu OSN řekl: „Když klimatické katastrofy decimují životy milionů lidí, ačkoli již máme řešení, nikdy to nebude odpuštěno.“
Dvoutýdenní jednání, které pořádá Brazílie v amazonském městě Belém, se zaměřuje na snížení emisí skleníkových plynů, nastavení cesty k odklonu od fosilních paliv a zajištění financí potřebných k ochraně chudých zemí před extrémním počasím.
Teploty již v posledních dvou letech překročily hranici 1,5 °C dohodnutou v pařížské smlouvě z roku 2015, ale pouze pokud to bude pokračovat ještě několik let, bude tento nárůst považován za trvalý a porušení smlouvy. Někteří vědci tvrdí, že by stále bylo možné teploty opět snížit na tuto hranici nebo se jí přiblížit pomocí opatření, jako je omezení silného skleníkového plynu metanu a rychlý přechod na nízkouhlíkové technologie.
Stiell řekl: „Věda je jasná: po jakémkoli dočasném překročení můžeme a musíme teploty opět snížit na 1,5 °C.“
Uvedl, že svět již pociťuje dopady extrémního počasí v podobě silnějších tajfunů a hurikánů, sucha a povodní. Dodal, že tyto dopady jsou globální a způsobují inflaci komodit, jako jsou potraviny.
Využít příležitosti nízkouhlíkové energie, která je nyní v 90 % světa levnější než fosilní paliva, by přineslo pracovní místa a ekonomický růst, uvedl Stiell. Varoval: „Ti, kteří se rozhodnou neúčastnit se nebo podniknou jen malé kroky, čelí stagnaci a vyšším cenám, zatímco jiné ekonomiky se řítí vpřed.“
Ačkoli Stiell varoval před „hádkami“, první den konference bude pravděpodobně ovládán neshodami ohledně toho, co by mělo být na pořadu jednání.
Podle pravidel UNFCCC se země musí vzájemně dohodnout na zaměření summitu. Před jeho zahájením se diskutovalo o 145 možných bodech programu.
Ačkoli hostitelská země, Brazílie, již měsíce pracuje na tom, aby se země rychle dohodly na programu, stále existuje velký potenciál pro spory. Stiell varoval delegace: „Vaším úkolem zde není bojovat mezi sebou – vaším úkolem je společně bojovat proti této klimatické krizi.“
André Corrêa do Lago, předseda Cop30, uvedl, že proces vypracování programu tímto způsobem by neměl být vnímán jako problém. „Je to velmi legitimní způsob, jak mohou země vyjádřit své obavy,“ řekl.
Jednou z klíčových diskusí bude projednání předložených „národně stanovených příspěvků“ (NDC), které jsou dosud zcela nedostatečné a vedly by ke globálnímu oteplení o 2,5 °C. Aliance malých ostrovních států (Aosis) požádala o zařazení tohoto bodu na program jednání a požaduje, aby konference přijala řadu opatření k nápravě. Ilana Seid, velvyslankyně Palau a mluvčí Aosis, řekla: „Cíl 1,5 °C je naší severní hvězdou. Musíme si přiznat, že jako celek zaostáváme, a musíme na to reagovat.“
To však pravděpodobně narazí na silný odpor, zejména ze strany zemí ze skupiny Like-Minded Developing Countries, do které patří Saúdská Arábie a další ropné státy. Tyto země upřednostňují výklad dvojího cíle Pařížské dohody – udržet teploty „výrazně pod 2 °C“ a zároveň „vyvíjet úsilí“ k udržení teploty pod 1,5 °C – jako povolení zvýšení teploty o 2 °C, i když několik setkání od Paříže potvrdilo 1,5 °C jako klíčový cíl. Vědecké rady říkají, že nebezpečné „bod zlomu“, které vedou k nevratným změnám, by mohly být spuštěny při teplotách nad 1,5 °C, a to ještě před překročením limitu 2 °C.
Stejné země se mohou také postavit proti pokusům o vytvoření „plánu“, jak zajistit, aby svět splnil slib „odklonu od fosilních paliv“, který byl učiněn před dvěma lety na konferenci Cop28 v Dubaji.
Bohaté země se také dostanou do centra pozornosti kvůli tomu, že nedokázaly dostatečně rychle snížit emise a poskytnout dostatečné finanční prostředky zranitelným rozvojovým zemím. V loňském roce slíbily finanční pomoc ve výši 300 miliard dolarů v rámci širšího cíle 1,3 bilionu dolarů ročně pro chudé země do roku 2035, ale bez jasného plánu, jak těchto cílů dosáhnout. Letos budou pod tlakem, aby tyto plány konkretizovaly.
USA se pravděpodobně jednání nezúčastní. Jako signatář základní smlouvy UNFCCC se USA mohou i přes odstoupení prezidenta Trumpa stále účastnit, ale většina účastníků považuje příjezd jakékoli americké delegace za nepravděpodobný.
Zdroj v angličtině ZDE
