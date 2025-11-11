Trumpova vražedná jízda pokračuje dále
11. 11. 2025
Americká armáda za poslední dva měsíce zavraždila více než 70 lidí v Karibiku a Tichomoří.
Trumpova vláda zavraždila dalších šest civilistů v Tichomoří:
Spojené státy v neděli zaútočily na dvě lodě podezřelé z přepravy drog ve východní části Tichého oceánu a zabily šest lidí na palubě, uvedl v pondělí americký ministr obrany Pete Hegseth, zatímco se ozývají hlasy volající po vyšetření těchto útoků.
Americká armáda v Karibiku a Tichomoří za poslední dva měsíce zavraždila více než 70 lidí. Prezident a ministr obrany vydali nelegální rozkazy zabít civilisty na těchto lodích nejméně 18krát a pokaždé byly tyto rozkazy provedeny, informuje na webu Antiwar Daniel Larison.
Vláda má tajný seznam 24 organizací, které považuje za „určené teroristické organizace“. Alespoň jedna z těchto skupin, takzvaný Cartel de los Soles, ve skutečnosti neexistuje. Ostatní mají s obchodem s drogami málo společného. Zbytek jsou drogové kartely, které nemají nic společného s terorismem. Jedno mají všechny společné: nejsou zapojeny do ozbrojeného konfliktu se Spojenými státy. „Konflikt“ je zcela smyšlený, protože nikdo neútočí ani nehrozí útokem na USA nebo americké síly v regionu. Ospravedlnění vlády pro sérii vražd je lež postavená na lži.
The Intercept hovořil s Brianem Finucanem o tajném seznamu vlády a ten řekl:
„Vláda vytvořila pro výkonnou moc alternativní vesmír založený na faktech a právu,“ řekl Brian Finucane, bývalý právník ministerstva zahraničí, který se specializuje na otázky boje proti terorismu a válečné právo. „Prezident čistě na základě svého rozhodnutí prohlásil, že USA jsou v konfliktu s těmito nezveřejněnými skupinami, aniž by k tomu měl povolení Kongresu. Nejde tedy jen o tajnou válku, ale o tajnou neoprávněnou válku. Nebo ve skutečnosti o vymyšlenou válku, protože s většinou těchto skupin pravděpodobně ani nemůžeme být ve válce.“
Vlastní briefingy vlády potvrdily, že Bílý dům neví, kdo jsou lidé zabíjení na lodích, a ani jej to nezajímá. Díky zpravodajství si pomalu začínáme dělat lepší představu o tom, kdo jsou oběti vražd prezidenta Trumpa. Agentura Associated Press vyšetřovala dřívější útoky amerických lodí a zjistila, že se většinou jednalo o chudé muže, kteří se snažili vydělat si na živobytí:
Jeden z nich byl rybář, který se snažil uživit se 100 dolary měsíčně. Další byl profesionální zločinec. Třetí byl bývalý vojenský kadet. A čtvrtý byl nešťastný řidič autobusu.
Tito muži měli málo společného kromě toho, že pocházeli z venezuelských pobřežních měst a že všichni čtyři byli mezi více než 60 lidmi zabitými od začátku září, kdy americká armáda začala útočit na lodě, které podle Trumpovy administrativy pašovaly drogy.
Mnozí z těchto mužů byli možná zločinci, ale byli to nanejvýš drobní pašeráci, kteří hledali způsoby, jak vydělat trochu více peněz pro své rodiny. Neudělali nic, co by mohlo ospravedlnit jejich zabití, a nepředstavovali žádnou hrozbu pro armádu, která je vyhodila do vzduchu. Nazývat tyto muže „narkoteroristy“ je lež a zabíjet je kvůli této lži je naprosto opovrženíhodné.
Celý text v angličtině ZDE
