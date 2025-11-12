Konsent zveřejnil metodiky sexuální a vztahové výchovy pro první stupeň ZŠ
„Metodiky jsme vytvořili proto, aby se děti už na prvním stupni učily mluvit o vztazích, emocích, hranicích a respektu. Aby rozuměly svému tělu, uměly vyjádřit nesouhlas a věděly, jak vypadá bezpečný vztah,“ říká Johanna Nejedlová, výkonná ředitelka organizace Konsent. Metodiky pro druhý stupeň ZŠ si již z webu organizace stáhlo přes pět tisíc vyučujících, kteří je ve výchově používají a hodnotí je velice pozitivně.
Sexuální výchova už má své místo v RVP (rámcových vzdělávacích programech) MŠMT
Konsentu se v nedávné době podařilo prosadit, aby se témata vztahové a sexuální výchovy objevila v Rámcových vzdělávacích programech (RVP). Snaha sexuální a vztahovou výchovu do RVP zakotvit vycházela mimo jiné i z výzkumů mezi rodiči, které ukazují, že kvalita výuky se napříč školami liší a vyučující často nemají dost podpory, materiálů a jistoty, jak s tématy pracovat a často jim také chybí mechanismy zvládnutí vlastního studu.
Z výzkumu, který pro Konsent zpracovala agentura NMS Market Research v roce 2023 vyplývá například, že:
většina rodičů považuje úroveň sexuální výchovy v Česku za průměrnou nebo podprůměrnou,
dvě třetiny souhlasí, že sexuální a vztahová výchova by měla být vyučována interaktivně,
jen 17 % české veřejnosti považuje sexuální výchovu v Česku za dobrou,
jen 3 % veřejnosti si myslí, že by se na školách sexuální výchova neměla vyučovat vůbec.
„Učitelé chtějí dětem poskytovat relevantní a vědecky podložené informace, ale často se bojí, že šlápnou vedle. Naše metodiky jim pomáhají s konkrétními postupy a jazykem, který mohou použít,“ říká autorka jedné z metodik Marcela Macháčková.
Nejistá budoucnost sexuální výchovy v ČR v návaznosti na programové prohlášení vznikající vlády
V návaznosti na programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, které obsahuje plány „omezit financování politických neziskových organizací“ a „přehodnotit jejich působení ve školství”, bude důležitost samotných vyučujících v tématu sexuální a vztahové výchovy ještě větší, než byla doposud. „Pokud nám budoucí vláda znemožní chodit do škol, nezmizí potřeba o těchto tématech mluvit a předávat je dětem a dospívajících srozumitelnou formou. Jen na to zůstanou vyučující sami. Proto je důležité, aby měli kvalitní materiály a sebevědomí výuku adekvátně vést,“ doplňuje Johanna Nejedlová.
Organizace Konsent proto už teď školy, vyučující i rodiče vyzývá, aby se sexuální a vztahové výchovy zodpovědně ujali – ať už prostřednictvím našich nových metodik, nebo diskuzí s dětmi doma. V diskusi může rodičům být nápomocná i kniha Děti to chtěj vědět taky, kterou Konsent vydal v roce 2023.
Všechny metodické lekce, včetně těch pro první stupeň ZŠ, jsou volně dostupné na www.konsent.cz.
Daniela Magyar, PR & Marketing daniela.magyar@konsent.cz
