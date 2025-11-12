Konsent zveřejnil metodiky sexuální a vztahové výchovy pro první stupeň ZŠ

12. 11. 2025

Organizace Konsent, která se dlouhodobě věnuje osvětě o respektu, souhlasu a prevenci sexuálního násilí, zveřejnila nové metodické lekce sexuální a vztahové výchovy pro vyučující na prvních stupních základních škol. Cílem je dát vyučujícím k dispozici konkrétní a prakticky použitelné nástroje, které jim umožní vést výuku citlivě, bezpečně a v souladu s věkem dětí již od šesti let.


Metodiky jsme vytvořili proto, aby se děti už na prvním stupni učily mluvit o vztazích, emocích, hranicích a respektu. Aby rozuměly svému tělu, uměly vyjádřit nesouhlas a věděly, jak vypadá bezpečný vztah,“ říká Johanna Nejedlová, výkonná ředitelka organizace Konsent. Metodiky pro druhý stupeň ZŠ si již z webu organizace stáhlo přes pět tisíc vyučujících, kteří je ve výchově používají a hodnotí je velice pozitivně.

Sexuální výchova už má své místo v RVP (rámcových vzdělávacích programech) MŠMT

Konsentu se v nedávné době podařilo prosadit, aby se témata vztahové a sexuální výchovy objevila v Rámcových vzdělávacích programech (RVP). Snaha sexuální a vztahovou výchovu do RVP zakotvit vycházela mimo jiné i z výzkumů mezi rodiči, které ukazují, že kvalita výuky se napříč školami liší a vyučující často nemají dost podpory, materiálů a jistoty, jak s tématy pracovat a často jim také chybí mechanismy zvládnutí vlastního studu. 

Z výzkumu, který pro Konsent zpracovala agentura NMS Market Research v roce 2023 vyplývá například, že:

  • většina rodičů považuje úroveň sexuální výchovy v Česku za průměrnou nebo podprůměrnou,

  • dvě třetiny souhlasí, že sexuální a vztahová výchova by měla být vyučována interaktivně,

  • jen 17 % české veřejnosti považuje sexuální výchovu v Česku za dobrou,

  • jen 3 % veřejnosti si myslí, že by se na školách sexuální výchova neměla vyučovat vůbec.

Učitelé chtějí dětem poskytovat relevantní a vědecky podložené informace, ale často se bojí, že šlápnou vedle. Naše metodiky jim pomáhají s konkrétními postupy a jazykem, který mohou použít,“ říká autorka jedné z metodik Marcela Macháčková.

Nejistá budoucnost sexuální výchovy v ČR v návaznosti na programové prohlášení vznikající vlády

V návaznosti na programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, které obsahuje plány „omezit financování politických neziskových organizací“ a „přehodnotit jejich působení ve školství”, bude důležitost samotných vyučujících v tématu sexuální a vztahové výchovy ještě větší, než byla doposud. „Pokud nám budoucí vláda znemožní chodit do škol, nezmizí potřeba o těchto tématech mluvit a předávat je dětem a dospívajících srozumitelnou formou. Jen na to zůstanou vyučující sami. Proto je důležité, aby měli kvalitní materiály a sebevědomí výuku adekvátně vést,“ doplňuje Johanna Nejedlová.

Organizace Konsent proto už teď školy, vyučující i rodiče vyzývá, aby se sexuální a vztahové výchovy zodpovědně ujali – ať už prostřednictvím našich nových metodik, nebo diskuzí s dětmi doma. V diskusi může rodičům být nápomocná i kniha Děti to chtěj vědět taky, kterou Konsent vydal v roce 2023.

Všechny metodické lekce, včetně těch pro první stupeň ZŠ, jsou volně dostupné na www.konsent.cz.


