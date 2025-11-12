Mladí zelení mají nové vedení. Chtějí nerůstové Česko a konec kapitalismu
12. 11. 2025
„Klimatická krize není přírodní katastrofa. Je to krize moci, musíme začít chránit životy a přestat chránit zisky,” uvedla nově zvolená spolumluvčí Anna Smyslová, brněnská rodačka pracující v oblasti rovnosti žen a mužů, která vystudovala mezinárodní vztahy a mezinárodní bezpečnost. Pracovala v týmu ministra pro evropské záležitosti.
Druhý spolumluvčí, František Hájek, pracovník v sociálních službách a člen Zelených na Praze 12, zdůraznil potřebu promýšlet společenskou transformaci v širších souvislostech. „Chceme ekonomiku, která staví na péči a uspokojování potřeb, ne na nekonečném růstu. Naším cílem je rozvíjet spolek jako součást širšího eko-sociálního hnutí, které lidi propojuje, ne rozděluje,“ řekl v kandidátském projevu. Ve volném čase trénuje fotbalovou mládež. Mladí zelení také diskutovali s nově zvolenou poslankyní Zelených Irenou Ferčíkovou Konečnou, která ke spolupráci spolku a strany řekla: „Hlas
mladých v politice je klíčový a o to důležitější, když se jedná o ten,
který bojuje za nejslabší, naší planetu a solidární budoucnost.” Sněm zároveň zvolil reprezentaci spolku do Republikové rady a 21 delegátek a delegátů na prosincový Sjezd Zelených v Pardubicích,
díky kterým bude moct spoluutvářet směřování Strany zelených. Odpoledne
se členstvo soustředilo na tvorbu nové strategie rozvoje, která
vytyčuje oblasti, kterým se Mladí zelení chtějí v následujících letech
věnovat. Jsou mezi nimi témata jako prosazování nerůstových politik
například garantované bezplatné základní služby a pracovní místa a
odklon od kapitalismu, který prohlubuje společenské nerovnosti a tvrdě
dopadá na nejslabší části společnosti. Páteční
zahájení sněmu otevřela veřejná debata o budoucnosti zelených
organizací ve východní Evropě. Diskuze se zúčastnili hosté ze Slovenska,
Srbska a Itálie, kteří diskutovali o výzvách, kterým čelí mladé zelené
iniciativy napříč regionem, a o možnostech jejich spolupráce. Nedělní
část programu pak byla věnována vzdělávání a rozvoji kompetencí členstva
prostřednictvím tematických workshopů. Mladí zelení jsou mládežnický spolek, který má uzavřené memorandum se Stranou zelených a obnovil svou činnost v červnu 2022. Spolek v současnosti zastupují v předsednictvu Zelených Tomáš Mígl a Kateřina Kuchtová, a má přibližně 150 členek a členů.
V loňském roce byli Mladí zelení zastoupeni na kandidátce do Evropského
parlamentu prostřednictvím členky Zuzany Pavelkové, která kandidovala
ze třetího místa.
Druhý spolumluvčí, František Hájek, pracovník v sociálních službách a člen Zelených na Praze 12, zdůraznil potřebu promýšlet společenskou transformaci v širších souvislostech. „Chceme ekonomiku, která staví na péči a uspokojování potřeb, ne na nekonečném růstu. Naším cílem je rozvíjet spolek jako součást širšího eko-sociálního hnutí, které lidi propojuje, ne rozděluje,“ řekl v kandidátském projevu. Ve volném čase trénuje fotbalovou mládež.
Mladí zelení také diskutovali s nově zvolenou poslankyní Zelených Irenou Ferčíkovou Konečnou, která ke spolupráci spolku a strany řekla: „Hlas mladých v politice je klíčový a o to důležitější, když se jedná o ten, který bojuje za nejslabší, naší planetu a solidární budoucnost.”
Sněm zároveň zvolil reprezentaci spolku do Republikové rady a 21 delegátek a delegátů na prosincový Sjezd Zelených v Pardubicích, díky kterým bude moct spoluutvářet směřování Strany zelených. Odpoledne se členstvo soustředilo na tvorbu nové strategie rozvoje, která vytyčuje oblasti, kterým se Mladí zelení chtějí v následujících letech věnovat. Jsou mezi nimi témata jako prosazování nerůstových politik například garantované bezplatné základní služby a pracovní místa a odklon od kapitalismu, který prohlubuje společenské nerovnosti a tvrdě dopadá na nejslabší části společnosti.
Páteční zahájení sněmu otevřela veřejná debata o budoucnosti zelených organizací ve východní Evropě. Diskuze se zúčastnili hosté ze Slovenska, Srbska a Itálie, kteří diskutovali o výzvách, kterým čelí mladé zelené iniciativy napříč regionem, a o možnostech jejich spolupráce. Nedělní část programu pak byla věnována vzdělávání a rozvoji kompetencí členstva prostřednictvím tematických workshopů.
Mladí zelení jsou mládežnický spolek, který má uzavřené memorandum se Stranou zelených a obnovil svou činnost v červnu 2022. Spolek v současnosti zastupují v předsednictvu Zelených Tomáš Mígl a Kateřina Kuchtová, a má přibližně 150 členek a členů. V loňském roce byli Mladí zelení zastoupeni na kandidátce do Evropského parlamentu prostřednictvím členky Zuzany Pavelkové, která kandidovala ze třetího místa.
Twitter | Facebook | Instagram
Diskuse